Schlammschlacht im Fall Klaus Esser Jetzt schaltet sich Alice Weidel ein

Von Annika Leister 28.10.2025 - 16:01 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Alice Weidel, NRW-Landesvorsitzender Martin Vincentz: Die AfD-Bundeschefin will durchgreifen. (Quelle: Imago/Metodi Popow, Revierfoto (Collage t-online)/imago-images-bilder)

Mit einer heimlichen Beschlusskaskade wollte der AfD-Landesvorstand NRW einen heiklen Personalfall abräumen. Doch nun greift der Bundesvorstand um Alice Weidel ein. NRW-Chef Martin Vincentz erhält damit eine mächtige Gegnerin.

Arbeitet die Partei den Skandal auf oder nicht? Im Fall Klaus Esser eskaliert der Streit in der AfD und erreicht jetzt die höchste Ebene. Der Auslöser: Der zuständige Landesvorstand der AfD Nordrhein-Westfalen hat am späten Montagabend überraschend und in Windeseile mehrheitlich beschlossen, das Verfahren auf Parteiausschluss gegen Esser zu beenden und einen Vergleich mit dem ehemaligen Landes- und Fraktionsvorstandsmitglied zu schließen. Das aber passt dem Bundesvorstand nicht, er hat sich jetzt in das Verfahren eingeschaltet und will den Vergleich so kippen. Voller Konfrontationskurs also zwischen dem Bundesvorstand um Alice Weidel und NRW-Landeschef Martin Vincentz.

Klaus Esser wird vorgeworfen, seinen Lebenslauf und sein Zeugnis als Jurist gefälscht zu haben und sich so einen wichtigen Job in der AfD-Fraktion verschafft zu haben. Deswegen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Aachen gegen ihn: "Die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen erfolgte wegen des Anfangsverdachts der Urkundenfälschung, des Betrugs und des Missbrauchs von Titeln", teilt eine Sprecherin t-online auf Anfrage am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an, weitere Fragen will die Behörde deswegen nicht beantworten.

Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen lief am AfD-Schiedsgericht NRW ein internes Verfahren gegen Esser auf Ausschluss aus der Partei. Die Vorwürfe in diesem Verfahren gehen über die der Staatsanwaltschaft hinaus: Neben Urkundenfälschung und Titelmissbrauch wird Esser dort vorgeworfen, bei seiner Einstellung getäuscht zu haben. Außerdem soll er Mitglieder in seinem Kreisverband Düren falsch aufgenommen haben. Letzteres wäre ein Verstoß gegen die Satzungen der Partei, der aber immer wieder vorkommt. In der Regel das Ziel: sich bei Kandidatenaufstellungen Mehrheiten durch die Aufnahme loyaler Mitglieder zu sichern.

Weidel setzte schon am Morgen ein Signal: Wir haben euch im Blick

Esser aber gilt als mächtiger Netzwerker in der AfD NRW, seine Verbindungen in den Landesvorstand sind stark. Dort zeichnete sich hinter den Kulissen bei einigen bereits in den vergangenen Tagen eine Tendenz ab, das Verfahren gegen Esser begraben zu wollen, wie t-online berichtete. Und das, obwohl die strafrechtlichen Ermittlungen noch laufen.