Minister Schnieder zurück im Dienst nach Kreislaufkollaps bei Klausur

"Mir geht es wieder gut"
Verkehrsminister Schnieder äußert sich nach seinem Kollaps

Von afp
Aktualisiert am 29.10.2025 - 11:10 UhrLesedauer: 1 Min.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder CDU, bei einer Veranstaltung (Archivbild): Der Minister musste nach seinem Kollaps ins Krankenhaus eingeliefert werden.Vergrößern des Bildes
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bei einer Veranstaltung (Archivbild): Der Minister musste nach seinem Kollaps ins Krankenhaus eingeliefert werden. (Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich/imago-images-bilder)
News folgen

Minister Schnieder hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur erholt. Der CDU-Politiker ist nach kurzer Auszeit wieder im Dienst.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur Ende September wieder erholt. "Mir geht es wieder gut", sagte er am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Da ist einiges zusammengekommen. Wahrscheinlich eine Erkältung übergangen und an dem Tag ein bisschen wenig getrunken."

Schnieder fügte hinzu: "Nach einer Woche zu Hause, ein bisschen Ruhe, die die Ärzte mir verordnet haben, geht es mir wieder besser." Er sei deshalb "auch wieder voll im Dienst". Der 57-Jährige hatte bei der Klausur des Bundeskabinetts einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und kam deshalb ins Krankenhaus.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Meinung|Schwarz-Rot
Endlich!
  • Johannes Bebermeier
Ein Kommentar von Johannes Bebermeier

