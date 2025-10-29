"Mir geht es wieder gut" Verkehrsminister Schnieder äußert sich nach seinem Kollaps

Von afp Aktualisiert am 29.10.2025 - 11:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bei einer Veranstaltung (Archivbild): Der Minister musste nach seinem Kollaps ins Krankenhaus eingeliefert werden. (Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich/imago-images-bilder)

Minister Schnieder hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur erholt. Der CDU-Politiker ist nach kurzer Auszeit wieder im Dienst.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur Ende September wieder erholt. "Mir geht es wieder gut", sagte er am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Da ist einiges zusammengekommen. Wahrscheinlich eine Erkältung übergangen und an dem Tag ein bisschen wenig getrunken."