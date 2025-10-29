"Mir geht es wieder gut" Verkehrsminister Schnieder äußert sich nach seinem Kollaps
Minister Schnieder hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur erholt. Der CDU-Politiker ist nach kurzer Auszeit wieder im Dienst.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur Ende September wieder erholt. "Mir geht es wieder gut", sagte er am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Da ist einiges zusammengekommen. Wahrscheinlich eine Erkältung übergangen und an dem Tag ein bisschen wenig getrunken."
- Koalitionskrach um Wehrpflicht: Mit heißer Nadel gestrickt
- Kritische Beziehung: "Das Auge der Taliban wacht nun auch in Deutschland"
Schnieder fügte hinzu: "Nach einer Woche zu Hause, ein bisschen Ruhe, die die Ärzte mir verordnet haben, geht es mir wieder besser." Er sei deshalb "auch wieder voll im Dienst". Der 57-Jährige hatte bei der Klausur des Bundeskabinetts einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und kam deshalb ins Krankenhaus.
- Nachrichtenagentur AFP