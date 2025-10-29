"Das perfekte Dinner" Krankgeschriebener Lehrer gewinnt Kochshow – FDP fordert Erklärung

29.10.2025

Der Fall eines krankgeschriebenen Lehrers, der an Kochshows mitwirkte, war Mittwoch Thema im Düsseldorfer Landtag. Die Landesregierung will nun handeln.

Der Fall eines krankgeschriebenen Lehrers, der an zwei Kochshows teilgenommen haben soll, beschäftigt den nordrhein-westfälischen Landtag. Die FDP-Opposition will nun nähere Details zu dem Preisgeld, das der Pädagoge eingestrichen hat. Der Lehrer hatte bei der Kochshow "Das perfekte Dinner" gewonnen und müsste damit laut der FDP-Abgeordneten Franziska Müller-Rech 3.000 Euro kassiert haben. Die Liberalen wollen wissen, ob der Beamte das als Einkunft aus einer Nebentätigkeit angemeldet hat.

Der Lehrer aus Köln soll während einer mehr als ein Jahr andauernden Krankschreibung bei insgesamt zwei Kochshows mitgewirkt haben: "Das perfekte Dinner" im Sender Vox und in der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht". Bei Vox servierte er ein Menü unter dem Motto: "Eine romantische Reise durch Eurasisen". Serviert wurden unter anderem Rinderfilet und die libanesische Speise "Baba Ghanoush". Die Lehrkraft damals: "Sieht aus wie ein Blutbad." Dennoch reichte es zum Sieg und zu einem Preisgeld von 3.000 Euro.

"Ich bin Lehrer am Gymnasium, unterrichte Englisch und Geografie. Im Moment unterrichte ich mehr Englisch, weil es mehr gebraucht wird", sagte der Lehrer bei seinem Vox-Auftritt im Vorjahr. Das Problem: Laut dpa-Informationen war der Mann damals krankgeschrieben.

Die zuständige Bezirksregierung Köln hatte der dpa bestätigt, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet hat. Details nannte die Behörde aus personalrechtlichen Gründen nicht.

Arbeitsrechtlerin äußert Bedenken

Doch Fachanwältin Nicole Mutschke stellte in der "Bild"-Zeitung klar: "Wer krankgeschrieben ist, muss nicht zwingend dauerhaft das Bett hüten." Die Arbeitsrechtsexpertin erklärte weiter: "Grundsätzlich ist alles erlaubt, was die Genesung nicht beeinträchtigt. Was konkret erlaubt ist, hängt daher auch von der Erkrankung ab. Gerade bei psychischen Erkrankungen könnte auch Sport ratsam sein." Ob das Mitwirken an Kochshows erlaubt sei, müsse "im Zweifel ein Gericht entscheiden".

Im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags ging Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch nicht auf die konkrete Frage ein und verwies auf das laufende Disziplinarverfahren gegen den Lehrer. Dort werde von der Bezirksregierung Köln alles geklärt. Die Schulministerin betonte mehrfach, dass man aus Einzelfällen keinen Generalverdacht ableiten dürfe: "Dadurch entstehen Misstrauen und Denunziantentum."

Dienstordnung soll geändert werden