Wilders verliert kräftig, stellt in Den Haag aber weiter eine der zwei stärksten Fraktionen. Was folgt daraus für den Umgang mit der AfD in Deutschland?

Am Tag danach ging es erst mal um Verfahrensfragen. "Die Unterschiede im vorläufigen Endergebnis sind so klein, dass ich darum bitte, die Sondierungsfrage erst einmal auszusetzen", erklärte Geert Wilders. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hatte seine Partei kräftig verloren und endet mit 26 Sitzen gleichauf mit der sozialliberalen Partei D66 von Rob Jetten.

Als "großer Gewinner" wurde Jetten in heimischen Medien wie der Zeitung "Volkskrant" gefeiert, das französische Blatt "Le Monde" schrieb von der "Überraschung dieser Wahl". Der Sozialliberale selbst gab sich zurückhaltend. Von der "kleinsten großen Partei" in der Geschichte des Landes sprach Jetten mit Blick auf die fragmentierte Parteienlandschaft. Er strebt eine Koalition mit der christdemokratischen CDA und dem Listenbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen an. Aber selbst das reicht noch nicht für eine Mehrheit im 150 Sitze zählenden niederländischen Parlament.

Kampf um jede Stimme

So wurde noch am Donnerstag ein emsiger Kampf um jede Stimme geführt. Auch am Nachmittag wurden die Wahlzettel gezählt. Da lag Jetten mit wenigen Tausend Stimmen vor Wilders.

Der machte Verfahrensfragen zum Thema. Dem Vorsitzenden der stärksten Fraktion steht das erste Recht auf Sondierung zu. Wilders hatte am Vormittag noch mit 1.984 Stimmen geführt. Erst am Nachmittag drehte sich der Ausgang zugunsten von Jetten. Bis zum Abend hoffte Wilders auf eine Trendumkehr.

Sein Abschneiden wird auch im Rest Europas beobachtet, nicht zuletzt von der AfD in Deutschland. Wilders hatte seine Freiheitspartei PVV 2006 gegründet. Er ist der Pate der neuen Rechtsaußenbewegung in Europa. Den Antisemitismus der alten Rechten ersetzte er durch Anti-Islam-Rhetorik. Hinter der Islamkritik verpackte er auch seine Anti-Migrations-Programmatik. Dazu kam ein Schuss Anti-Europa.