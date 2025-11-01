Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Laune ist durchwachsen, die Umfragen sind schlecht: Bei Schwarz-Rot nehmen die Fliehkräfte zu. Dabei will die Koalition jetzt eigentlich wichtige Reformen beschließen.

Jens Spahn wollte offenbar etwas loswerden, bevor es an diesem Montag wieder losgeht im Bundestag. Kann ja nicht schaden in dieser Lage. "Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam", sagte Spahn "Politico". "Im Moment verlieren wir gemeinsam, die Umfragen sind brutal." Und damit es auch alle verstehen: "Der Vertrauensverlust ist groß, die Erwartungshaltung ist groß, die Skepsis ist groß."

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wen der Unionsfraktionschef damit wachrütteln wollte: die eigenen Leute. Seine Abgeordneten, aber auch die der SPD. Wenn man es nicht wüsste, hätte man in den vergangenen Tagen kaum bemerkt, dass beide in einer Regierungskoalition sind. SPD-Politiker warfen dem Kanzler Friedrich Merz vor, mit seiner "Stadtbild"-Äußerung bewusst rassistische Narrative zu bedienen. Die Union sprach von "Empörungszirkus".

Die Unerbittlichkeit der Vorwürfe ist wohl auch Ausdruck einer tieferliegenden Entfremdung in der Koalition. Die Verletzungen der vergangenen Monate wirken nach, die schlechten Umfragewerte lassen die Nervosität wachsen. Das hat längst Auswirkungen auf die tägliche Arbeit.

Die Fliehkräfte nehmen zu

Die Fliehkräfte, die in dieser Koalition wirken, zeigen sich mittlerweile an mehreren Stellen. Selbst innerhalb der Parteien. Erst in dieser Woche hat sich in der CDU eine Gruppierung gebildet, die den Kurs der Partei unter Friedrich Merz fundamental kritisiert: der "Compass Mitte".

Einer der Initiatoren, der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, sagte der "Zeit": "Die CDU droht ihren Wertekompass zu verlieren, wenn sie sich nur noch als rein konservative Partei versteht." Der "soziale und liberale Teil der Union" müsse "sichtbarer werden", heißt es in einer Erklärung. Man müsse wegkommen von einer "reinen Konzentration auf das Migrationsthema", wie Polenz im Deutschlandfunk sagte.

Eine Massenbewegung in der CDU ist der "Compass Mitte" bisher nicht, aus der Bundestagsfraktion ist nur Roderich Kiesewetter dabei. Das liegt einerseits daran, dass in der Fraktion der Sozialflügel in den vergangenen Jahren stark an Einfluss verloren hat. Andererseits rechnen viele Liberale es Merz hoch an, dass er die CDU deutlich von der AfD abgrenzen will, die Klimaziele stützt und sich in seinen Reden überparteilich gibt. Wenn er nicht gerade übers "Stadtbild" spricht.

Doch nervös sind auch die zurückhaltenderen Liberalen in der Union. Und nicht nur die.

Verhärtete Fronten beim Wehrdienst