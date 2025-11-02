"Migrationswende wirkt" Zahl der Asylanträge sinkt offenbar deutlich

02.11.2025

Außenminister Johann Wadephul (l., CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Bundestag (Archivbild): Mit Blick auf Syrien sind sich die Minister nicht einig. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora)

Dobrindt zeigt sich stolz: Einem Bericht zufolge nimmt die Zahl der Asylanträge hierzulande ab. So erklärt der Innenminister die Entwicklung.

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge im Oktober weiter gesunken. Es wurden 8.823 Anträge gestellt und damit 55 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, berichtet die "Bild am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. Auch gegenüber dem Vormonat September war die Zahl leicht rückläufig.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: "Unsere Migrationswende wirkt." Die Anreize für illegale Migration seien erheblich reduziert worden. Dobrindt kündigte zudem an, die Rückführungen zu verstärken.

Etwa hält das Bundesinnenministerium auch trotz der jüngsten Aussagen von Außenminister Johann Wadephul (CDU) zur Lage in Syrien an der Absicht fest, Geflüchtete dorthin abzuschieben. "Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass Abschiebungen nach Syrien durchgeführt werden, beginnend mit Straftätern", sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach Angaben vom Samstag.

Wadephul äußert sich zurückhaltend

"Das Bundesinnenministerium arbeitet derzeit an einer Vereinbarung mit Syrien, damit Rückführungen möglich werden", betonte der Sprecher. Zudem bearbeite das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seit Ende September 2025 wieder "Asyl-Anträge von Syrern aus der Gruppe der jungen, arbeitsfähigen, allein reisenden Männer".

Wadephul hatte sich bei einem Besuch eines Vorortes der Hauptstadt Damaskus, der im Bürgerkrieg stark verwüstet wurde, bestürzt gezeigt und gesagt, ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich noch nicht gesehen.