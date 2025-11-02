t-online - Nachrichten für Deutschland
Berlin: SEK nimmt Mann fest – er soll einen Anschlag geplant haben

SEK-Team im Einsatz
Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen

Von dpa
Aktualisiert am 02.11.2025 - 14:57 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 196597308Vergrößern des Bildes
Berliner SEK-Beamte bei einer Übung (Symbolfoto): Die Spezialkräfte wurden zu der Festnahme hinzugezogen, da die Polizei von einer Gefährdung durch den Mann ausging. (Quelle: IMAGO/rolf kremming)
News folgen

In Berlin hat ein Spezialkommando der Polizei einen Syrer verhaftet. Er soll einen Anschlag geplant haben.

Die Polizei hat am Samstag in Berlin einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags in der Hauptstadt. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.

Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen in Berlin lebenden Syrer. Die Festnahme erfolgte laut Bericht durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei. Bei dem Einsatz im Stadtteil Neukölln seien auch Materialien zum Bau von Sprengsätzen gefunden worden, heißt es. Der Beschuldigte Abdalla R. soll noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Unklar ist, ob der Hinweis auf den Verdächtigen von einem ausländischen Geheimdienst kam.

