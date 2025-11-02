SEK-Team im Einsatz Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen
In Berlin hat ein Spezialkommando der Polizei einen Syrer verhaftet. Er soll einen Anschlag geplant haben.
Die Polizei hat am Samstag in Berlin einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags in der Hauptstadt. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.
Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen in Berlin lebenden Syrer. Die Festnahme erfolgte laut Bericht durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei. Bei dem Einsatz im Stadtteil Neukölln seien auch Materialien zum Bau von Sprengsätzen gefunden worden, heißt es. Der Beschuldigte Abdalla R. soll noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Unklar ist, ob der Hinweis auf den Verdächtigen von einem ausländischen Geheimdienst kam.