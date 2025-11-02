SEK-Team im Einsatz Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen

Berliner SEK-Beamte bei einer Übung (Symbolfoto): Die Spezialkräfte wurden zu der Festnahme hinzugezogen, da die Polizei von einer Gefährdung durch den Mann ausging. (Quelle: IMAGO/rolf kremming)

In Berlin hat ein Spezialkommando der Polizei einen Syrer verhaftet. Er soll einen Anschlag geplant haben.

Die Polizei hat am Samstag in Berlin einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags in der Hauptstadt. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.