Bundesaußenminister Johann Wadephul zweifelt daran, dass syrische Geflüchtete kurzfristig in großer Zahl freiwillig zurückkehren. Aus seiner eigenen Partei hagelt es Kritik an seinen Aussagen.

Manuel Hagel, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, widerspricht Bundesaußenminister Johann Wadephul (ebenfalls CDU) in der Frage um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge. "Humanitärer Schutz ist kein Daueraufenthaltsrecht, sondern Schutz auf Zeit", sagt Hagel t-online. "Für Hunderttausende war der Bürgerkrieg in Syrien der zentrale Fluchtgrund – dieser Krieg ist beendet."

Deshalb sei klar: "Wir können, sollten und müssen Rückführungen vornehmen – Straftäter ohnehin", so Hagel, der auf Entscheidungen deutscher Gerichte verweist, wonach die Rückkehr nach Syrien zumutbar sei. Einem Bericht des "Spiegel" von Ende Oktober zufolge haben mehrere Verwaltungsgerichte unter anderem geurteilt, dass arbeitsfähige syrische Männer unter Umständen von Abschiebeverboten ausgenommen werden. "Klar ist: Rückführungen erfolgen rechtsstaatlich und immer nach Einzelfallprüfung."

"Viele Hände haben das zerbombte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut"

Hagel vergleicht die Lage Syriens mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: "Mit Ambition, festem Willen und dem unerschütterlichen Glauben an ihr Land haben viele Hände das zerbombte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut." Daraus sei das Deutschland entstanden, "das wir heute lieben", sagt der CDU-Politiker. "Diese Erfolgsgeschichte sollte auch für Syrien Vorbild sein."

Wadephul: "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben"

Außenminister Wadephul hatte nach einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehrt. Ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich bisher nicht gesehen. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einem noch immer schwer verwüsteten Vorort von Damaskus.