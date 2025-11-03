t-online - Nachrichten für Deutschland
AfD-Politiker Bernd Baumann: Brandanschlag auf sein Auto in Hamburg?

Staatsschutz ermittelt
AfD-Politiker Baumann spricht von Brandanschlag auf sein Auto

Von t-online
03.11.2025 - 14:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Dr. Bernd Baumann, AfD-Spitzenkandidat für Hamburg: Er wird künftig im Bundestag sitzen.Vergrößern des Bildes
Bernd Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag. (Archivbild) (Quelle: Breuel-Bild/imago-images-bilder)
News folgen

Der Privatwagen des AfD-Abgeordneten Bernd Baumann soll in der Nacht zu Montag in Brand gesteckt worden sein. Es ist nicht der erste Brandanschlag im privaten Umfeld des Politikers.

Auf das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Bundestag, Bernd Baumann, soll in der Nacht zu Montag ein Brandanschlag verübt worden sein. Das erklärt das Büro des Abgeordneten auf Anfrage von t-online.

Demnach ereignete sich die Attacke am Montagfrüh gegen 3.20 Uhr vor dem Privathaus des Politikers in Hamburg. Dort seien vier Fahrzeuge abgestellt gewesen, die komplett ausgebrannt seien, hieß es. Der Polizei in Hamburg ermittelt. Baumann selbst sei gegen 5 Uhr von Ermittlern über den Vorfall informiert worden.

Es ist nicht der erste Zwischenfall im Umfeld des Hamburger Politikers. Nach Angaben seines Büros war bereits der Wagen eines Mieters von Baumann in Hamburg in Brand gesteckt worden. Der Mieter sei mit seiner Familie daraufhin ausgezogen. Die Mietwohnung selbst steht seitdem leer.

Das Portal "Indymedia" hatte vor drei Wochen Baumanns Privatadresse in Hamburg veröffentlicht. Der Staatsschutz ermittelt. Baumann sagte damals "Welt TV": "Ich habe andauernd Anschläge auf mein Haus. Meine Frau hat richtig Angst.“ Er habe Stahltüren eingebaut und einen Hund angeschafft, damit seine Frau wieder schlafen könne.

