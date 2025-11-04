Streit um Rückführungen CDU-Politiker will arbeitslose Syrer zuerst abschieben

04.11.2025

Damaskus: Große Teile Syriens sind nach dem Bürgerkrieg zerstört. (Quelle: IMAGO/Bakr Al Kasem/imago-images-bilder)

Johann Wadephul hat wegen der desolaten Lage des Landes an Abschiebungen nach Syrien gezweifelt. Seine Unionskollegen widersprechen ihm weiter deutlich.

Die schwarz-rote Koalition debattiert über die Lage in Syrien und Abschiebungen in das Land. Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, erklärte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): "Für CDU und CSU haben Rückführungen nach Syrien höchste Priorität".

Neben Straftätern sollten auch Menschen ohne Arbeit zur Rückkehr bewegt werden. "Wer hier nicht arbeitet, nicht integriert ist, Straftaten begeht oder erst seit Kurzem bei uns ist, der sollte als Erstes heimkehren." Der Bürgerkrieg und das Assad-Regime seien beendet, für sunnitische Araber gebe es keinen Grund mehr, nicht zurückzukehren, so Throm.

Außenminister Johann Wadephul löst Abschiebe-Debatte aus

Die Debatte war durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) entfacht worden. Bei einem Besuch in Syrien hatte er angesichts der massiven Zerstörung offen angezweifelt, dass kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig zurückkehren könne. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte Wadephul in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus. Seine Einschätzung löste in der Union deutliche Kritik und Widerspruch aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte, dass Deutschland Rückführungen forcieren müsste. "Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen", sagte Merz bei einem Besuch in Husum. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bekräftigte, an den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags festzuhalten. Er habe mit Abschiebungen nach Afghanistan bereits begonnen und wolle nun mit Syrien ähnliche Absprachen treffen.

"Viele leisten einen guten Beitrag"

Widerspruch an der harten Haltung kam aus der Koalition. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, knüpfte Abschiebungen nach Syrien an klare Bedingungen. "Hierzu gehört, dass in jedem Einzelfall geprüft wird, ob eine Rückkehr in das Herkunftsland gefahrlos möglich ist", sagte er dem Handelsblatt. Nur dann könne eine sichere Rückführung stattfinden. Fiedler betonte zugleich, dass viele Syrer in Deutschland hervorragend integriert seien und teils in systemrelevanten Berufen arbeiteten.