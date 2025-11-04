Wichtig zu erwähnen ist aber, dass die Erwerbsquote mit zunehmender Aufenthaltsdauer deutlich ansteigt. So haben 61 Prozent der Syrer, die sieben Jahre oder länger in Deutschland leben, einen Job. Doch es gibt einen deutlichen Geschlechterunterschied. Sieben Jahre nach ihrer Ankunft liegt die Erwerbstätigenquote syrischer Männer mit 73 Prozent nahezu auf dem Niveau der männlichen Bevölkerung in Deutschland (81 Prozent). Dagegen sind nach derselben Zeit nur 29 Prozent der syrischen Frauen erwerbstätig – weit unter dem Durchschnitt deutscher Frauen, der bei 72 Prozent liegt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Sozialforschung (IAB).

Das IAB sieht mehrere Gründe für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Geflüchtete Frauen übernehmen demnach besonders häufig familiäre Sorgearbeit, vor allem bei kleinen Kindern, was ihre Berufstätigkeit einschränkt. Zudem investieren sie weniger in Sprach- und Bildungsmaßnahmen und nutzen Unterstützungsangebote seltener als Männer. Hinzu kommt, dass viele Frauen bereits in ihren Herkunftsländern seltener erwerbstätig waren und meist Berufserfahrungen in Bereichen sammelten, die in Deutschland stärker reguliert sind – etwa im Bildungs- und Erziehungswesen. Dadurch lassen sich ihre Qualifikationen nur eingeschränkt auf den deutschen Arbeitsmarkt übertragen.

Wie viele Syrer arbeiten in sogenannten Engpassberufen?

Von denen in Beschäftigung gehen 80.000 Syrer sogenannten Engpassberufen nach, also arbeiten in Bereichen, in denen akuter Fachkräftemangel herrscht. So arbeiten mehr als 7.000 Syrer in Deutschland als Ärzte. Im Gespräch mit dem "Spiegel" betont Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die Bedeutung ausländischer Fachkräfte für das deutsche Gesundheitssystem. "Ausländische Ärzte sind für deutsche Kliniken unverzichtbar. Ohne sie wäre die Versorgung vielerorts kaum aufrechtzuerhalten", so Neumeyer. "Unter ihnen stellen syrische Ärztinnen und Ärzte die größte Gruppe nach Herkunftsland dar und nehmen damit eine besonders relevante Rolle ein."

Können Syrer einfach abgeschoben werden?

Da die allermeisten der in Deutschland lebenden Syrer eine Aufenthaltserlaubnis haben, ist die Zahl derjenigen, die theoretisch zeitnah abgeschoben werden könnten, sehr gering. Offiziellen Angaben zufolge sind aktuell rund 9.600 Menschen ausreisepflichtig. Generell gilt, dass eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen in der Regel für maximal drei Jahre ausgestellt wird. Nach Ablauf dieser drei Jahre kann eine Verlängerung beantragt werden. Dabei wird geklärt, ob der Grund für die Gewährung der Aufenthaltserlaubnis weiter besteht. Entscheidet das zuständige Amt dagegen, verliert die Person ihre Aufenthaltserlaubnis und wäre ausreisepflichtig.