DAK-Chef Andreas Storm "Das ist ein dramatisches Signal der Politik"
Zwei Milliarden Euro sollen die Kassenbeiträge stabilisieren, doch was taugt dieses Versprechen? Nicht viel, warnt DAK-Chef Andreas Storm. Er fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Gesundheitspolitik.
Die große Welle soll dieses Mal ausbleiben. Mit einer Operation in letzter Minute will die Bundesregierung verhindern, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge zum Jahreswechsel erneut anheben. Dafür hat Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ein milliardenschweres Sparpaket vorgelegt, das nun den Bundestag passieren soll. Doch Krankenkassenchefs wie Andreas Storm sind skeptisch.
Im Interview mit t-online erklärt der Vorstandsvorsitzende der DAK, warum die Krankenkassen trotz der Reform auf steigende Beiträge zusteuern, weshalb der Bund endlich mehr Verantwortung übernehmen muss und welche Lehren aus der Corona-Pandemie schon wieder vergessen sind.
t-online: Herr Storm, an diesem Donnerstag will der Bundestag das Sparpaket für die Krankenkassen beschließen. Sind damit die Finanzprobleme der Kassen gelöst?
Andreas Storm: Nein, das Paket reicht bei Weitem nicht aus. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird Anfang kommenden Jahres trotzdem über die Drei-Prozent-Marke steigen. Viele Kassen müssen ihre Rücklagen auffüllen. Diesen Effekt hat die Bundesgesundheitsministerin in ihrer Rechnung nicht berücksichtigt.
Was müsste geschehen, damit die Beiträge wirklich stabil bleiben?
Kurzfristig brauchen wir eine deutliche Begrenzung des Ausgabenanstiegs. Die Ausgaben dürfen nicht schneller steigen als die Einnahmen. Dafür haben die Krankenkassen zahlreiche Vorschläge gemacht – etwa einen höheren Herstellerrabatt bei Arzneimitteln. Insgesamt bräuchten wir Einsparungen von rund vier Milliarden Euro, damit der Beitragssatz tatsächlich stabil bleibt.
Welche Reformen schlagen Sie neben dem Arzneimittelrabatt vor, um die Kassen kurzfristig zu entlasten?
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat vor wenigen Tagen ein sehr gutes Vorschlagspaket zu einer verstärkten Steuerfinanzierung vorgelegt, das wir unterstützen. Es umfasst drei Punkte: Erstens muss der Bund endlich die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger vollständig übernehmen – das wären rund zehn Milliarden Euro. Zweitens sollte der Bundeszuschuss, der seit acht Jahren bei 14,5 Milliarden Euro stagniert, auf 22,5 Milliarden Euro angehoben werden. Und drittens würde eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Arznei- und Hilfsmittel die Kassen zusätzlich um mehr als fünf Milliarden Euro entlasten. Insgesamt ergäbe das eine Entlastung von mehr als 23 Milliarden Euro.
Die Arbeitgeber haben noch andere Sparideen – etwa den Ausschluss nicht berufstätiger Ehepartner aus der Familienversicherung oder eine Rückkehr der Praxisgebühr. Was halten Sie davon?
Ich halte jedenfalls nichts davon, alle paar Tage neue Einzelvorschläge zu diskutieren. Das ist der sicherste Weg, am Ende gar keine Reform zustande zu bringen.
Zur Person
Andreas Storm (61) ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. Zuvor war er Minister für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland. Storm ist Mitglied der CDU und bekleidete im ersten Kabinett von Angela Merkel das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Sie haben mehrfach eine "Kernsanierung" des Systems gefordert. Was genau meinen Sie damit?
Wir müssen unser Gesundheitswesen grundsätzlich umbauen – hin zu einer echten Primärversorgung mit besserer Steuerung und klaren Zuständigkeiten. Das heißt: Hausärzte, Pflegekräfte, Apotheken und Therapeuten müssen enger zusammenarbeiten. Auch die Krankenkassen können dies begleiten. Das wäre effizienter und würde die Versorgungsqualität verbessern. Aber bis solche Strukturreformen wirken, vergehen Jahre. Deshalb braucht es im kommenden Jahr den Start für eine stufenweise Einführung.
Sie haben die Ausgaben für Bürgergeldempfänger angesprochen. Hier hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen gerade Klage eingereicht, weil der Bund die Kosten nicht vollständig erstatte. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Klage erfolgreich ist?
Die Klage ist berechtigt und ich bin optimistisch, dass sie Erfolg haben wird. Es ist allerdings ein dramatisches Signal, dass die gesetzliche Krankenversicherung den Bund erst verklagen muss, um Mittel zu erhalten, die ihr eigentlich zustehen. Schließlich übernimmt die GKV hier eine staatliche Aufgabe, nämlich die Gesundheitsversorgung von Menschen, die sich nicht selbst absichern können. Diese Kosten gehören vollständig in den Bundeshaushalt, nicht in die Kassenfinanzen. Das Problem ist aber auch hier wieder: Ein Urteil wird Jahre dauern. Diese Zeit haben wir nicht. Deshalb braucht es jetzt schnell politische Einsicht.
Woran scheitert diese Einsicht?
Die Bundesregierung verweist seit Jahren auf die Schuldenbremse. Das mag formal korrekt sein, ist aber politisch kurzsichtig. Wenn man die Krankenkassen finanziell austrocknet, gefährdet man die Stabilität der Gesundheitsversorgung. Schon frühere Gesundheitsminister – von Hermann Gröhe bis zur aktuellen Amtsinhaberin – haben erkannt, dass diese Mittel aus dem Bundeshaushalt kommen müssen. Nur hat bislang niemand den Finanzminister davon überzeugt.
Angenommen, es ändert sich nichts: Sehen wir dann bald Kassenbeiträge von über 20 Prozent?
Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, ist das keine Frage des Ob, sondern nur des Wann. Nach Berechnungen des IGES-Instituts für die DAK-Gesundheit würde die 20-Prozent-Marke Mitte der 2030er-Jahre erreicht. Manche Studien gehen sogar von einem früheren Zeitpunkt aus.
Die Bundesregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die bis März 2026 Vorschläge für eine stabile Finanzierung vorlegen soll. Was erwarten Sie davon?
Ich begrüße die Arbeit dieser Kommission sehr. Sie wird sicher eine gute Übersicht über die verschiedenen Reformoptionen liefern – etwa zur Dynamisierung des Bundeszuschusses, zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen oder zu Ausgabenkontrollen. Aber klar ist auch: Eine Reform entsteht nicht durch Gutachten, sondern durch politische Entscheidungen. Die Verantwortung bleibt am Ende bei der Bundesregierung und beim Bundestag.
Deutschland leistet sich vergleichsweise viele gesetzliche Krankenversicherungen. Braucht es wirklich mehr als 90 Kassen?
Es würde kaum Kosten sparen, wenn wir die Zahl der Krankenkassen reduzierten. Der Verwaltungsanteil liegt unter fünf Prozent der Gesamtausgaben, da gibt es kaum noch Einsparpotenzial. Und durch den Preiswettbewerb arbeiten die Kassen ohnehin so effizient wie möglich, um den Beitragssatz möglichst niedrig zu halten. Aber: Mit Blick auf neue Aufgaben, etwa beim Aufbau eines Primärversorgungssystems, müssen die Kassen groß und leistungsstark genug sein. Unter diesem Aspekt ist eine Neuordnung der Kassenlandschaft sinnvoll.
Was heißt das konkret? Wie viele Kassen wären ausreichend?
Mittelfristig halte ich eine Zahl von 30 bis 40 Kassen für sinnvoll. Das wäre effizient, ohne den Wettbewerb aufzugeben.
Nicht nur bei den Krankenkassen herrscht Reformbedarf. Laut dem neuen DAK-Pflegereport wächst auch im Pflegebereich die Unzufriedenheit, 62 Prozent der Deutschen sehen das System negativ. Wie kann man das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen?
Indem wir die Realität anerkennen: Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Dafür braucht es mehr pflegefachliche Begleitung und eine funktionierende kommunale Infrastruktur. Zugleich sind die Eigenanteile in Heimen in den vergangenen Jahren explodiert und müssen begrenzt werden.
Wie viel Eigenanteil kann man den Pflegebedürftigen zumuten?
Das ist eine Frage, die die Kommission beantworten muss. In jedem Fall müsste der Kostendeckel dynamisch sein, also jedes Jahr wachsen.
In dem Zwischenbericht der Kommission gibt es noch keine konkreten Vorschläge. Was erwarten Sie sich vom Abschlussbericht?
Der Erwartungsdruck ist enorm, denn es ist die erste große Reform eines Zweiges der Sozialversicherung. Vom Gelingen dieser Reformen hängt ab, dass die Menschen nicht das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung verlieren.
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, schlug vor, erst nach dem vierten oder fünften Krankheitstag eine Krankschreibung vorlegen zu müssen, um die Zahl der Arztbesuche zu reduzieren. Gute Idee?
Unsere Untersuchungen mit dem IGES-Institut zeigen, dass Deutschland bei den Krankschreibungen zwar im oberen Mittelfeld steht, aber keinesfalls Europameister ist. Der statistische Anstieg liegt vor allem daran, dass durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung mittlerweile alle Krankmeldungen in das System einfließen. Zudem gibt es zwar eine Zunahme von psychischen und Atemwegserkrankungen seit der Corona-Pandemie, aber das ist auch in vielen anderen Ländern der Fall.
Es gibt dennoch immer wieder Forderungen, Krankschreibungen unattraktiver zu machen, wie durch den Wegfall der telefonischen Krankschreibung.
Das finde ich absurd und ärgerlich. Es war eine der Lehren der Corona-Zeit, dass man mit einem Schnupfen nicht zwingend in die Praxis gehen muss, um dort noch seinen Sitznachbarn anzustecken. Aber diese Lehren der Pandemie haben wir jetzt schon wieder vergessen. Das kann doch nicht sein.
Über die Höhe des Zusatzbeitrags entscheiden die Krankenkassen individuell. In einem Ranking des Deutschen Finanz-Service-Instituts zur Finanzkraft gesetzlicher Kassen landet die DAK nur auf Platz zwölf – mit der Note "befriedigend". Woran liegt das?
Solche Rankings haben ihre Tücken, weil sie oft auf veralteten oder unvollständigen Daten basieren. Es wurden hier 72 Kassen angeschrieben, von denen nur 37 geantwortet haben. Wir liegen mit einer 3+ im vorderen Mittelfeld. Entscheidend ist: Die DAK war vor wenigen Jahren noch die teuerste Großkasse Deutschlands. Heute liegt unser Zusatzbeitrag erstmals seit Jahrzehnten unter dem Durchschnitt. Das zeigt, dass wir wirtschaftlich solide arbeiten und unser Ausgabenwachstum konsequent begrenzen.
Herr Storm, wir danken Ihnen für das Gespräch.
