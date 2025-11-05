Das ist die Mogelpackung des Monats

100 Millionen Euro an Entlastung Bundesregierung ergreift Maßnahmen zum Bürokratieabbau

Von dpa , reuters 05.11.2025 - 11:52 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) und Karsten Wildberger (beide CDU) im Bundestag (Archivbild): Die Bundesregierung will die Bürokratie in Deutschland abbauen. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Ende der Legislatur ein Viertel der Bürokratiekosten abzubauen. Einen ersten Schritt dazu unternimmt das Kabinett nun.

Erstmals hat ein Bundeskabinett schwerpunktmäßig keine neuen Gesetze beschlossen, sondern vor allem Maßnahmen zum Abbau bestehender Regulierungen. In seiner Sitzung am Mittwoch billigte das Kabinett unter anderem etwa Gesetzentwürfe für Bürokratierückbau im Zuständigkeitsbereich des Innen- und des Wirtschaftsministeriums.

Das Kabinett verabschiedete dazu acht Entwürfe aus verschiedenen Ministerien, wie das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung mitteilte. Diese sollten unmittelbar umgesetzt werden und mindestens 100 Millionen Euro an Entlastung bringen, hieß es.

"Damit schalten wir das Entlastungspaket scharf"

Genannt wurden unter anderem eine Vereinfachung der Gewerbeordnung, die Aufhebung von Berichtspflichten für verschiedene Bereiche und die Digitalisierung von Grundstückskaufverträgen. Darüber hinaus wurden nach Angaben des Ministeriums gut 50 Eckpunkte für weitere Gesetzesvorhaben vereinbart, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen. Damit habe sich die Regierung auf Entlastungen in Milliardenhöhe geeinigt, hieß es.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) legte zudem einen umfassenden Bericht zu weiteren Schritten bei der Entbürokratisierung vor. "Damit schalten wir das Entlastungspaket scharf – in Umfang, Struktur und Konsequenz ist das ein Ergebnis, wie Deutschland es seit vielen Jahren nicht erlebt hat."

"Die Lage in der Industrie ist ernst"

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Wirtschaft bis zum Ende der Legislaturperiode um 25 Prozent der Bürokratiekosten entlastet wird, was mit 16 Milliarden Euro beziffert wird. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Montag angekündigt, dass er ab jetzt regelmäßige Kabinettssitzungen zum Bürokratieabbau möchte – "möglicherweise bis zu einmal im Quartal".