Vertrauliche Runden mit Russland Kreml arbeitet mit AfD und BSW gegen Merz
Gezielt baut der Kreml Kontakte zu Abgeordneten von AfD und BSW auf. Mit ihnen will er die gegen Russland verhängten Sanktionen sowie die Unterstützung der Ukraine untergraben. Nun treffen AfD-Politiker offenbar erneut Putins Scharfmacher Medwedew in Russland.
Es ist die prominenteste Reisegruppe der AfD nach Russland seit Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine: Abgeordnete aus Europaparlament, Bundestag und dem sächsischen Landtag fahren nach Recherchen von t-online in der nächsten Woche voraussichtlich gemeinsam zu einer Konferenz nach Sotschi. Darunter sind demnach der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban, die Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß und Steffen Kotré sowie der EU-Abgeordnete Hans Neuhoff. Dort plant zumindest ein Teil der Delegation ein Gespräch mit Dmitri Medwedew, Scharfmacher des Kremls und Vorsitzender von Wladimir Putins Regierungspartei "Einiges Russland".
Kotré und Rothfuß bestätigten t-online ihre Reise nach Russland, Rothfuß zudem auch seine Teilnahme an einer Diskussionsrunde mit Medwedew. Urban ließ eine Anfrage von t-online mehrere Tage unbeantwortet. Neuhoff reagierte auf eine Anfrage am Donnerstag zunächst nicht. Der Bundesvorstand der AfD bestätigte t-online am Donnerstag aber, dass Neuhoff die Sotschi-Reise bei der Parteispitze angemeldet habe.
Vertrauliche Runden mit Russland
Voraus gingen den t-online-Recherchen zufolge monatelange Kontaktanbahnungen, in die auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verstrickt ist. Russland will demnach auf die Abgeordneten einwirken, damit sie zentrale Projekte von Bundeskanzler Friedrich Merz untergraben: Deutschlands Energieunabhängigkeit, die EU-Sanktionen gegen den Kreml und die geplante Nutzung eingefrorenen russischen Vermögens zur Unterstützung der Ukraine. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des russischen Parlaments und einem russischen Medienbericht hervor. Mehrere Abgeordnete bestätigten t-online die Inhalte der Gespräche.
Die Recherche kommt für die AfD zu einem heiklen Zeitpunkt: Erst vor Kurzem hatte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen, gewarnt, Russland übe gezielt Einfluss auf deutsche Entscheidungsträger aus, besonders "in den politischen Rändern". Führende Politiker von Union, SPD, Grünen und Linken werfen der AfD vor, aktiv für Russland zu arbeiten und dafür parlamentarische Kontrollrechte zu missbrauchen. In einer bislang beispiellosen Debatte im Parlament am Mittwochnachmittag konfrontierten die Abgeordneten die in Teilen rechtsextreme Partei mit ihren engen Verstrickungen zu Putins Regime.
Diese sind von der AfD-Führung offiziell abgesegnet: Der Fraktionsvorstand in Berlin ist zumindest über die Reise der Bundestagsabgeordneten informiert und hat sie autorisiert. Die AfD hat das Vorhaben angekündigt, nach mehreren Besuchen in den USA die Kontakte zu Russland wieder verstärken zu wollen. "Putin ist keine Gefahr für Deutschland", sagte AfD-Chef Tino Chrupalla t-online Mitte Oktober im Interview. Über das Reiseziel der beiden Bundestagsabgeordneten berichtete zuerst die "Tagesschau".
Erstes Treffen mit Putins Scharfmacher
Bereits im vergangenen Jahr hatten Strippenzieher des russischen "Voice of Europe"-Einflussnetzwerks die AfD-Abgeordneten Maximilian Krah, Rainer Rothfuß und Ulrich Singer zur Konferenz gelotst, um Medwedew zu treffen, wie t-online exklusiv berichtete. Krah traf die Agenten zum Abendessen – "privat", wie er sagte –, aber eigenen Angaben zufolge nicht Medwedew. Das übernahmen damals Rothfuß und Singer, die anschließend erfreut über die vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre berichteten. Russische Mittelsmänner hatten auch Vertreter des BSW eingeladen, der Europaabgeordnete Michael von der Schulenburg ließ allerdings lediglich ein Grußwort auf der Konferenz verlesen. Auch das berichtete t-online exklusiv.
Der AfD-Bundestagabgeordnete Rainer Rothfuß sagte t-online am Dienstag mit Blick auf die diesjährige Reise: "Ich werde an der Konferenz und am Abend zuvor schon an einer Diskussionsrunde mit Dmitri Medwedew teilnehmen." Die Runde mit Medwedew, bei der am Eingang die Handys abgegeben werden müssen, sei schon im Vorjahr ein "lohnender Termin" gewesen und habe einen "so differenzierten wie intensiven Blick" ermöglicht.
Konferenz und Strategiepapier
Er sei außerdem gebeten worden, auf der Konferenz – die offiziell vor allem das BRICS-Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika thematisiert – über "humanitäre Arbeit speziell in Afrika zu sprechen". Ein Anliegen, das in Russland vor allem der langjährige AfD-Außenpolitiker Waldemar Herdt im Rahmen der BRICS vorantreibt, der sich mittlerweile ganz der Arbeit für den Kreml verschrieben hat.
Den Recherchen von t-online zufolge brachen auch die Kontakte zum BSW nach der Konferenz 2024 nicht ab: Im Mai 2025 reisten von der Schulenburg und seine Parteifreundin Ruth Firmenich zum Tag des Sieges nach Moskau und trafen dort laut t-online vorliegenden EU-Dokumenten sowohl russische Parlamentarier, als auch Vertreter der Russischen Akademie der Wissenschaften – also des zentralen politischen Thinktanks des russischen Regimes, der die Konferenz in Sotschi mitveranstaltet. Er fertigt regelmäßig geheime Strategiepapiere zur politischen Lage in Deutschland an.
Russlands Pläne mit AfD und BSW
Im Oktober 2024 berichteten das ARD-Politik-Magazin "Kontraste" und "Die Zeit" über deren Inhalt: Es werde die Empfehlung ausgesprochen, "die Angst deutscher Bürger vor einem möglichen Konflikt zwischen der NATO und der Russischen Föderation zu schüren". Als Multiplikatoren der Botschaft werden demnach zwei Parteien genannt: das BSW, zu dem laut den Papieren "über bestehende Kanäle engere Kontakte zu Wagenknecht und ihrer Umgebung" geschmiedet werden sollten – und die AfD, die der Kreml ohnehin "mit allen Mitteln unterstützen will", wie t-online zuerst berichtete.
Zu beiden Parteien festigten offizielle russische Stellen t-online-Recherchen zufolge seitdem die Verbindungen: Michael von der Schulenburg trifft in Brüssel nach seinen Angaben dem EU-Parlament gegenüber regelmäßig russische Diplomaten und auch mehrere AfD-Politiker sind offenbar mittlerweile fester Bestandteil des Netzwerks. Wenn sie Mitte November nach Sotschi reisen, ist nicht nur die russlandnahe indische Stiftung "Brics International Forum" ihr Gastgeber, sondern – wie im vergangenen Jahr – auch die Russische Akademie der Wissenschaften, wie ein t-online vorliegendes Einladungsschreiben belegt.
Eine heikle Videoschalte mit Russland
Mit den Einladungen nach Sotschi verknüpft der Kreml naheliegend Erwartungen, wie das Vorspiel zur Konferenz zeigt: Anfang Oktober tauschten sich mehrere EU-Abgeordnete nach Recherchen von t-online in einer Videoschalte mit dem Ausschuss für internationale Angelegenheiten des russischen Parlaments Duma aus. Die Namen von Teilnehmern wurden nicht veröffentlicht. Zugeschaltet waren aber der AfD-Abgeordnete Hans Neuhoff und der BSW-Abgeordnete Jan-Peter Warnke, wie t-online vorliegende Fotos belegen.
Warnke sagte t-online dazu: "Es gibt vom BSW schon länger Kontakt mit Vertretern der Duma." Bei der Videokonferenz sei es ihm vorrangig um "die Vernetzung der Wissenschaft, der Medizin und auch der Kunst" gegangen. Er räumte aber ein, dass weitere Themen besprochen wurden, unter anderem "Energiepolitik und die Frage, ob irgendwann wieder Gas nach Deutschland geliefert werden könne". Nach Sotschi werde er nicht reisen. "Ich halte die Zeit noch nicht reif dafür." Es sei ihm aber bekannt, "dass in Sotschi auch Treffen mit Medwedew geplant sind".
Was der Kreml im Sinn hat
Wie die russische Seite auf die Videoschalte mit den EU-Politikern blickte, macht eine offizielle Mitteilung des Ausschusses deutlich: Demnach hätten sich die Europaabgeordneten "zur Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zwischen Russland und europäischen Ländern, insbesondere im Wirtschafts- und Handelsbereich" erkundigt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Leonid Sluzki, erklärte der Mitteilung zufolge, dass die "illegalen Sanktionen gegen Russland" die Normalisierung der Zusammenarbeit behinderten. "Wir glauben, dass vernünftige Vertreter des Europäischen Parlaments eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zum Energiegleichgewicht einleiten könnten."
Offenbar gehen die Gesprächsplanungen für Sotschi noch darüber hinaus, wie der Organisator der Videokonferenz, der luxemburgische EU-Abgeordnete Fernand Kartheiser, t-online bestätigte. Der Politiker wurde im Sommer aufgrund seiner Russlandkontakte aus der EKR-Fraktion ausgeschlossen und arbeitet seitdem daran, die Verbindungen auszubauen. Erst Mitte Oktober traf er sich mit Sluzki in Genf, auch bei der Konferenz in Sotschi hoffe er, ihn zu treffen, sagte Kartheiser.
Der russische Milliardenschatz
Dort wird voraussichtlich auch über die von der Europäischen Union eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von über 200 Milliarden Euro gesprochen. Das hatte zunächst die regierungsnahe russische Zeitung "Iswestija" vor wenigen Tagen berichtet. Europa hat das Geld wegen des Krieges eingefroren, Russland kann nicht darauf zugreifen.
Es gibt schon länger politische Forderungen, es Russland schlicht wegzunehmen, Putin also zu enteignen, um der Ukraine damit zu helfen. Doch nicht zuletzt die Bundesregierung hat Sorgen, dass andere Anleger Europa dann nicht mehr als sicheren Hafen sehen und ihr Geld abziehen könnten. Bundeskanzler Merz aber wirbt in der EU für einen Alternativplan, einen Trick, mit dem Putins Geld trotzdem genutzt werden könnte.
Die russische "Iswestija" stellte in ihrem Bericht daraufhin die Frage, welche Maßnahmen Europaabgeordnete ergreifen könnten, um "Brüssels Pläne zu vereiteln". Kartheiser sagte t-online dazu: "Ich bestätige, dass ich denke, dass dieses Thema diskutiert werden wird und werden sollte." Die Videoschalten sollten nun regelmäßig stattfinden. Er arbeite außerdem daran, eine Konferenz mit russischen und europäischen Parlamentariern zu organisieren. "Eine solche Konferenz muss in einem Land stattfinden, das keine EU-Sanktionen verhängt hat. Die Türkei kommt ebenso in Frage wie andere Länder."
Mögliche Teilnehmer einer solchen Konferenz nannte Kartheiser nicht. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er auf Facebook allerdings gemeinsam mit weiteren EU-Abgeordneten eine Stellungnahme: Die Europäische Union verstoße durch außenpolitische Sanktionen "gegen den Geist der Charta der Vereinten Nationen", indem sie sich in "innere Angelegenheiten souveräner Staaten" einmische. Unterstützt wurde er dabei von den BSW-Russlandreisenden von der Schulenburg und Firmenich. Die AfD wiederum tritt schon lange öffentlich für eine Abschaffung der Sanktionen gegen Russland ein, sogar mit einer eigenen Initiative: "Gegen Sanktionen". Unterzeichner sind unter anderem die Sotschi-Reisenden Maximilian Krah, Steffen Kotré und Rainer Rothfuß.
