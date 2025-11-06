Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gezielt baut der Kreml Kontakte zu Abgeordneten von AfD und BSW auf. Mit ihnen will er die gegen Russland verhängten Sanktionen sowie die Unterstützung der Ukraine untergraben. Nun treffen AfD-Politiker offenbar erneut Putins Scharfmacher Medwedew in Russland.

Es ist die prominenteste Reisegruppe der AfD nach Russland seit Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine: Abgeordnete aus Europaparlament, Bundestag und dem sächsischen Landtag fahren nach Recherchen von t-online in der nächsten Woche voraussichtlich gemeinsam zu einer Konferenz nach Sotschi. Darunter sind demnach der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban, die Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß und Steffen Kotré sowie der EU-Abgeordnete Hans Neuhoff. Dort plant zumindest ein Teil der Delegation ein Gespräch mit Dmitri Medwedew, Scharfmacher des Kremls und Vorsitzender von Wladimir Putins Regierungspartei "Einiges Russland".

Kotré und Rothfuß bestätigten t-online ihre Reise nach Russland, Rothfuß zudem auch seine Teilnahme an einer Diskussionsrunde mit Medwedew. Urban ließ eine Anfrage von t-online mehrere Tage unbeantwortet. Neuhoff reagierte auf eine Anfrage am Donnerstag zunächst nicht. Der Bundesvorstand der AfD bestätigte t-online am Donnerstag aber, dass Neuhoff die Sotschi-Reise bei der Parteispitze angemeldet habe.

Vertrauliche Runden mit Russland

Voraus gingen den t-online-Recherchen zufolge monatelange Kontaktanbahnungen, in die auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verstrickt ist. Russland will demnach auf die Abgeordneten einwirken, damit sie zentrale Projekte von Bundeskanzler Friedrich Merz untergraben: Deutschlands Energieunabhängigkeit, die EU-Sanktionen gegen den Kreml und die geplante Nutzung eingefrorenen russischen Vermögens zur Unterstützung der Ukraine. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des russischen Parlaments und einem russischen Medienbericht hervor. Mehrere Abgeordnete bestätigten t-online die Inhalte der Gespräche.

Die Recherche kommt für die AfD zu einem heiklen Zeitpunkt: Erst vor Kurzem hatte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen, gewarnt, Russland übe gezielt Einfluss auf deutsche Entscheidungsträger aus, besonders "in den politischen Rändern". Führende Politiker von Union, SPD, Grünen und Linken werfen der AfD vor, aktiv für Russland zu arbeiten und dafür parlamentarische Kontrollrechte zu missbrauchen. In einer bislang beispiellosen Debatte im Parlament am Mittwochnachmittag konfrontierten die Abgeordneten die in Teilen rechtsextreme Partei mit ihren engen Verstrickungen zu Putins Regime.