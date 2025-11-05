Bundestagspräsidentin klagt über Prostitution Klöckner nennt Deutschland den "Puff Europas"

Von dpa 05.11.2025 - 14:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Julia Klöckner: Die Politikerin setzt auf strengere Regeln. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unionspolitikerin Julia Klöckner rechnet mit den gesetzlichen Regeln zur Prostitution in Deutschland ab. Ihr schwebt ein anderes Modell vor.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat sich für schärfere Regeln gegen Prostitution in Deutschland ausgesprochen. "Ich bin fest der Überzeugung: Wir müssen die Prostitution und den Sex-Kauf hierzulande endlich auch verbieten", sagte Klöckner in einer Laudatio bei der Verleihung des Heldinnen-Awards in Berlin.

"Wenn wir sonst über Frauenrechte sprechen, aber sagen, dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei, dann ist das nicht nur lächerlich, sondern Verächtlichmachen von Frauen. Es gibt auch keine Schülerpraktika in diesem Beruf", sagte die CDU-Politikerin.

Klöckner befürwortete eine Handhabung wie in Schweden oder Norwegen. Das sogenannte nordische Modell sieht die Bestrafung von Freiern und die Schließung von Bordellen vor. Nach dem zuerst in Schweden eingeführten Modell ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt dagegen straffrei. Prostituierte erhalten Hilfe, um sich eine neue Existenz aufzubauen.

Die bisherige Gesetzgebung in Deutschland schütze Prostituierte bislang nicht ausreichend, sagte Klöckner. "Ganz im Gegenteil, weder das Prostitutionsgesetz noch das Prostituiertenschutzgesetz stärken die Rechte der Frauen in der Prostitution nachhaltig".

Auszeichnung für Streetworkerinnen

Es bleibe bei gewaltigen Übergriffen, der Übermacht von Männern und bei der Unfreiwilligkeit. Deutschland sei der "Puff Europas". 2017 trat hierzulande das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Für Prostituierte besteht laut Gesetz eine Anmeldepflicht, für Prostitutionsgewerbe wie etwa Bordelle eine Erlaubnispflicht.

Der von der Alice-Schwarzer-Stiftung initiierte Heldinnen-Award ehrt außergewöhnlich mutige Frauen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. In diesem Jahr werden die beiden Streetworkerinnen Sabine Constabel und Cathrin Schauer-Kelpin für ihr Engagement gegen Prostitution ausgezeichnet.