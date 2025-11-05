Superstar bei Fotoshooting oben ohne

Überfall in Berlin Mann randaliert in Grünen-Büro in Kreuzberg

Von t-online 05.11.2025 - 17:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Blaulicht: Ein Mann hat einen Polizeieinsatz am Kottbusser Tor ausgelöst. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Ein Mann will mit Menschen in einem Büro der Grünen über den Klimawandel diskutieren. In der Folge eskaliert die Situation.

In einem Parteibüro der Grünen in Berlin-Kreuzberg hat ein Mann randaliert. Der Störer betrat das Büro in der Dresdner Straße am Kottbusser Tor am Dienstagabend und wollte mit sechs anwesenden Menschen über den Klimawandel diskutieren, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde aufgefordert zu gehen, tat das auch, kam aber dann mit einem weiteren Mann zurück und diskutierte aggressiv. Schließlich begann er zu randalieren, warf einen halbgefüllten Plastikbecher gegen einen Monitor, riss einen Stuhl um und beschädigte mehrere Werbeaufsteller. Schließlich verschwanden er und sein Begleiter.