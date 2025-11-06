Deutschland als "Puff Europas" Sexkaufverbot: So funktioniert das nordische Modell
Deutschland diskutiert über das Ausmaß der Prostitution im Land. Jetzt plädieren Politikerinnen für ein Verbot nach skandinavischem Vorbild. Das steckt dahinter.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nennt Deutschland den "Puff Europas". Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) spricht fast wortgleich vom "Bordell Europas". Beide Unions-Politikerinnen fordern ein strengeres Vorgehen gegen Prostitution und ein Sexkaufverbot in Deutschland.
"Wenn wir sonst über Frauenrechte sprechen, aber sagen, dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei, dann ist das nicht nur lächerlich, sondern Verächtlichmachen von Frauen", so die Bundestagspräsidentin. "Es gibt auch keine Schülerpraktika in diesem Beruf."
Klöckner und Warken plädieren deshalb für die Einführung des Nordischen Modells in Deutschland. Der Erfurter Rechtswissenschaftler Jakob Drobnik hat die Auswirkungen der Regelung in seiner im Mai vorgelegten Studie "Nordisches Modell und Menschenhandel" für das Bundesfamilienministerium von Karin Parin (CDU) untersucht.
Er kommt in seiner Analyse zur Umsetzung in den drei Ländern Schweden, Norwegen und Frankreich zu dem Schluss, "dass ein integrierter Ansatz aus Strafverfolgung, Prävention und sozialer Unterstützung essenziell für den nachhaltigen Erfolg ist". t-online gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der skandinavischen Regelung.
Was sieht das Nordische Modell konkret vor?
Das Nordische Modell stellt den Kauf sexueller Dienstleistungen sowie deren organisierte Vermittlung unter Strafe – entkriminalisiert aber die Prostituierten selbst und bietet ihnen umfassende Unterstützung beim Ausstieg und Neuanfang.
Schweden führte die Regelung 1999 ein. Norwegen folgte 2009, Frankreich im Jahr 2016. Auch andere Länder wie Israel, Kanada und Island haben die Regelung eingeführt.
Wie sieht die Regelung konkret aus?
In Frankreich wird beim Sexkauf eine Geldstrafe von knapp 2.000 Euro fällig, Wiederholungstäter zahlen das Doppelte. In Schweden wird der Erwerb sexueller Handlungen mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Selbst der Versuch ist strafbar.
Norwegen sieht ein ähnliches Strafmaß vor, setzt jedoch auf ein besonderes Prinzip, das Fachleute Extraterritorialität nennen. Sprich: Das Gesetz greift auch außerhalb Norwegens. Norwegische Staatsbürger können also auch für Sexkauf im Ausland verfolgt werden. In allen drei Ländern wird auch Zuhälterei unter Strafe gestellt.
Was sind die Vor- und Nachteile?
Rechtswissenschaftler Drobnik spricht in seiner Studie neben einem strafrechtlichen Schutz der Frauen vor allem von einem besseren Vorgehen gegen Menschenhandel. So gingen die Ermittlungen im Fall von Menschenhandel in Norwegen nach Einführung des Gesetzes um rund vierzig Prozent zurück. "Ursache hierfür ist die Kombination aus Sexkaufverbot und Zuhältereiverbot, welche die Attraktivität des norwegischen Marktes für Menschenhandel signifikant reduzieren konnte", so Drobnik.
Doch gibt es eine entscheidende Einschränkung: Betroffene Frauen trauen sich auch unter dem nordischen Recht selten, gegen ihre Zuhälter auszusagen. Drobnik erklärt: "Die Beweisführung bleibt weiterhin schwierig, da sie maßgeblich von der Aussagebereitschaft der betroffenen Person und der Konsistenz ihrer Aussagen abhängt."
Positiv werden auch Aussteigerprogramme gewertet, etwa Angebote für Berufsumschulungen oder neue Wohnungen. Frankreich erziele damit eine Erfolgsquote von 95 Prozent, so Drobnik.
Doch gibt es auch Kritik. So kommt eine Studie von "menschenhandel heute" mit Blick auf Frankreich zu dem Schluss: Mehr als die Hälfte der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die wir befragten, wussten nichts von dem Ausstiegsprogramm."
Bilanz
Der Rechtswissenschaftler Jakob Drobnik von der Universität Erfurt kommt in seiner Fallanalyse für die Staaten Schweden, Norwegen und Frankreich zu dem Schluss, dass in allen drei Ländern positive Auswirkungen des Sexkaufverbots auf die aktive Bekämpfung von Netzwerken organisierter Kriminalität festgestellt werden konnte. Soweit der ermittlungstechnische Aspekt.
Mit Blick auf die betroffenen Frauen hält Drobnik fest: "Die Daten zeigen in allen drei Ländern einen Rückgang der Gesamtzahl der Prostituierten." Für sie hält Drobnik einen entscheidenden Vorteil fest: "Das Nordische Modell bietet in dieser Hinsicht eine systemische Schutzfunktion gegenüber armutsbedingter Prostitution. Denn die überwiegende Mehrheit der Prostituierten gerät aus sozialer Benachteiligung, durch fehlende Bildung, mangelnde Sprachkenntnisse und praktisch nicht vorhandene Kenntnisse des Rechtssystems in kaum entrinnbare Zwangslagen, die darüber hinaus durch fehlende finanzielle Mittel oder persönliche Abhängigkeitsverhältnisse."
Doch lässt sich auch eine andere Tendenz feststellen: die Verschiebung der sexuellen Ausbeutung in den digitalen Raum. Auch Forscher Drobnik moniert: "In allen drei Ländern ist eine Verlagerung der Prostitution in den digitalen Raum festzustellen."
Vor allem aber hält der Forscher ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Staaten und eine EU-weite Regelung für sinnvoll. Ein nationales Vorpreschen bringe erst einmal wenig.
