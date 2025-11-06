Durchsuchungen genehmigt Bundestag hebt Immunität von AfD-Mann auf

Von dpa 06.11.2025 - 11:37 Uhr

Raimond Scheirich (AfD): Der Augsburger Abgeordnete sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Ohne Aussprache hat der Bundestag die Empfehlung angenommen: Der AfD-Abgeordnete Scheirich verliert seine Immunität – der Weg für Durchsuchungen ist frei.

Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich erteilt. Das Plenum stimmte einer entsprechenden Empfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu. Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben.

Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu. Die AfD-Fraktion enthielt sich. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar.