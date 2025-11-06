t-online - Nachrichten für Deutschland
AfD: Bundestag hebt Immunität von Raimond Scheirich auf

Durchsuchungen genehmigt
Bundestag hebt Immunität von AfD-Mann auf

Von dpa
06.11.2025 - 11:39 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0839235733Vergrößern des Bildes
Raimond Scheirich (AfD): Der Augsburger Abgeordnete sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Ohne Aussprache hat der Bundestag die Empfehlung angenommen: Der AfD-Abgeordnete Scheirich verliert seine Immunität – der Weg für Durchsuchungen ist frei.

Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich erteilt. Das Plenum stimmte einer entsprechenden Empfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu. Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben.

Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu. Die AfD-Fraktion enthielt sich. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Der Augsburger Abgeordnete wurde bei der Bundestagswahl im Februar neu ins Parlament gewählt und sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Vor seiner Wahl in den Bundestag war er nach AfD-Angaben Fraktionsreferent der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag.

Zuvor hatte der Bundestag bereits die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Dabei geht es um Vorwürfe wie Bestechlichkeit, Geldwäsche und Zahlungen aus China.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
