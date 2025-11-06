t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Verdacht auf Betrug: Bundestag hebt Immunität von AfD-Mann Scheirich auf

Verdacht auf Betrug und Untreue
Durchsuchung bei AfD-Politiker

Von t-online
Aktualisiert am 06.11.2025 - 14:06 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0839235733Vergrößern des Bildes
Raimond Scheirich (AfD): Der Augsburger Abgeordnete sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Der AfD-Abgeordnete Raimond Scheirich verliert seine Immunität – noch am Donnerstag erfolgten erste Durchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Räumen des Augsburger AfD-Bundestagsabgeordneten Raimond Scheirich haben Fahnder am Donnerstag Durchsuchungen durchgeführt. Das gab die Staatsanwaltschaft Augsburg bekannt. Demnach wurde gegen den Politiker eine Strafanzeige erstattet.

Scheirich war im Februar in den Bundestag eingezogen. Er ist Vize-Chef des AfD-Kreisverbands Augsburg Stadt und hatte zuvor unter anderem als Fraktionsreferent der AfD im bayerischen Landtag gearbeitet. Nach Angaben der Anklagebehörde wird "ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Betrugs" geführt.

Neben Scheirich wird gegen einen AfD-Landtagsabgeordneten sowie weitere Beschuldigte ermittelt. Unter anderem sollen "zweckentfremdet verwendeten Gelder im zu erstellenden Rechenschaftsbericht bewusst wahrheitswidrig falsch deklariert worden sein, um so eine Rückzahlung an die Stadt Augsburg zu verhindern".

Der Bundestag hatte zuvor Scheirichs Immunität aufgehoben. Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu. Die AfD-Fraktion enthielt sich.

Vor Scheirich hatte das Parlament bereits die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Dabei geht es um Vorwürfe wie Bestechlichkeit, Geldwäsche und Zahlungen aus China.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom