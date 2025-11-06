Verdacht auf Betrug und Untreue Durchsuchung bei AfD-Politiker
Der AfD-Abgeordnete Raimond Scheirich verliert seine Immunität – noch am Donnerstag erfolgten erste Durchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
In Räumen des Augsburger AfD-Bundestagsabgeordneten Raimond Scheirich haben Fahnder am Donnerstag Durchsuchungen durchgeführt. Das gab die Staatsanwaltschaft Augsburg bekannt. Demnach wurde gegen den Politiker eine Strafanzeige erstattet.
Scheirich war im Februar in den Bundestag eingezogen. Er ist Vize-Chef des AfD-Kreisverbands Augsburg Stadt und hatte zuvor unter anderem als Fraktionsreferent der AfD im bayerischen Landtag gearbeitet. Nach Angaben der Anklagebehörde wird "ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Betrugs" geführt.
Neben Scheirich wird gegen einen AfD-Landtagsabgeordneten sowie weitere Beschuldigte ermittelt. Unter anderem sollen "zweckentfremdet verwendeten Gelder im zu erstellenden Rechenschaftsbericht bewusst wahrheitswidrig falsch deklariert worden sein, um so eine Rückzahlung an die Stadt Augsburg zu verhindern".
Der Bundestag hatte zuvor Scheirichs Immunität aufgehoben. Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu. Die AfD-Fraktion enthielt sich.
Vor Scheirich hatte das Parlament bereits die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Dabei geht es um Vorwürfe wie Bestechlichkeit, Geldwäsche und Zahlungen aus China.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
- justiz.bayern.de: Pressmitteilungen der Staatsanwaltschaft Augsburg