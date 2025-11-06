Innere Sicherheit Dobrindt kündigt Zeitenwende an

Von reuters 06.11.2025 - 12:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU): Er kündigt eine Zeitenwende für die innere Sicherheit an. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Drohnen über deutscher Infrastruktur gefährden die innere Sicherheit. Jetzt kündigt der zuständige Minister Alexander Dobrindt (CSU) ein radikales Umdenken an.

Angesichts von Drohnen-Überflügen und verstärkter Spionage hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine Zeitenwende auch in der inneren Sicherheit angekündigt. "Die Zeitenwende findet nicht nur in der äußeren Sicherheit statt. Diese Zeitenwende muss auch in der inneren Sicherheit stattfinden", sagte der Minister am Donnerstag bei der ersten Beratung des sogenannten Kritis-Dachgesetzes zum Schutz der Infrastruktur.

Die Regierung will mit dem Gesetz zu Kritis – kurz für kritische Infrastrukturen – Betreiber von Energie-Netzen, Kraftwerken oder der Wasserversorgung zu einem besseren physischen Schutz ihrer Anlagen verpflichten. Sie setzt damit Vorgaben der EU für europaweit einheitliche Standards um.

Zustimmung aus der SPD

Deutschland sei Ziel von hybrider Kriegsführung, Sabotage und Spionage, sagte Dobrindt nun. Er verwies darauf, dass der neue Nationale Sicherheitsrat am Mittwochabend erstmals getagt hatte. Im Mittelpunkt stand der Beschluss eines Aktionsplans gegen hybride Bedrohungen durch Spionage und gegen die kritische Infrastruktur. "Diese Bundesregierung steht für Schutz statt Schwäche", so der Minister. "Sie steht für Stärke statt Stillstand und für Vertrauen statt Verletzlichkeit."

Mit der neuen Regelung soll die Widerstandsfähigkeit gegen Naturkatastrophen, Sabotage oder Terrorismus gestärkt werden. Das Gesetz schafft erstmals einen bundesweit einheitlichen Rahmen für den nicht-digitalen Schutz und tritt neben die bestehenden Regeln zur Cybersicherheit.

Kern des sogenannten Kritis-Dachgesetzes sind Pflichten für Unternehmen in strategisch wichtigen Sektoren wie Energie, Verkehr, Finanzen, Gesundheit und Wasser. Die Betreiber müssen ihre Anlagen künftig bei den zuständigen Behörden registrieren lassen. Ein Baustein des Gesetzes ist die Pflicht für regelmäßige Risikoanalysen und für umfassende Resilienzpläne.

Eichwede: Verstärkter Schutz sei "unerlässlich"

Als kritisch gilt eine Anlage in der Regel, wenn sie mindestens 500.000 Einwohner versorgt. Der Plan muss konkrete Projekte umfassen: Dazu zählen klassische technische Sicherungen wie Zäune, Mauern und Alarmanlagen, aber auch Überwachung der Umgebung, beispielsweise durch Videotechnik.