"Etikettenschwindel" Bundestag beschließt Sparpaket – Beiträge könnten dennoch steigen

Von dpa Aktualisiert am 06.11.2025 - 14:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Verschiedene Krankenkassenkarten (Symbolbild): Seit 2019 haben sich die Krankenkassenbeiträge jedes Jahr erhöht. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Sparpaket der Bundesregierung soll eine Finanzlücke von zwei Milliarden Euro schließen. Doch die Krankenkassenbeiträge kann die Regierung nicht deckeln.

Der Bundestag hat ein Sparpaket beschlossen, das den Druck für erneute Anhebungen der Krankenkassenbeiträge im nächsten Jahr mindern soll. Das Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sieht dafür Ausgabenbremsen vor allem bei den Kliniken vor, um eine für 2026 ermittelte Finanzlücke von zwei Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen zu schließen.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium, Georg Kippels (CDU), sagte in der Debatte, die Koalition stabilisiere so die Beitragssätze und halte ihr politisches Versprechen. "Seit 2019 ist es damit das erste Mal, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag nicht erhöht werden muss."

Die Opposition warnte dagegen vor dennoch steigenden Beiträgen 2026. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sprach von Etikettenschwindel und warf der Regierung vor, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Linke-Fachpolitiker Ates Gürpinar sagte, das Versprechen sei nichts wert.

Kassen entscheiden selbst über Zusatzbeiträge

Konkret sollen bei den Kliniken 1,8 Milliarden Euro eingespart werden. Dafür soll der Anstieg der Vergütungen auf die tatsächlichen Kostensteigerungen der Krankenhäuser begrenzt werden. Bei den Verwaltungskosten der Krankenkassen sollen 100 Millionen Euro eingespart werden, etwa bei Porto oder Werbeaktionen. Weitere 100 Millionen Euro bringen soll eine Halbierung der Einzahlungen aus Kassenmitteln in einen Fonds zur Versorgungsforschung.