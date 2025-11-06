Scharfe Kritik wegen Russland-Reise "Die AfD predigt Patriotismus, aber paktiert mit Putin"
Ernüchtert, empört, entsetzt: Politiker von Union, SPD und Grünen reagieren auf die t-online-Recherche zu einer geplanten Reise von AfD-Politikern in die russische Stadt Sotschi.
Diese Reise löst scharfen Protest aus, bis hin zum Vorwurf des Landesverrats: Eine AfD-Delegation, bestehend aus Abgeordneten aus EU-Parlament, Bundestag sowie einem Landtag, will in der nächsten Woche nach Russland reisen. Das berichtete t-online am Donnerstag exklusiv. In Sotschi will sich die Partei nicht nur auf einer Konferenz mit russischen Politikern vernetzen, mindestens ein Teil der Delegation will mit Dmitri Medwedew auch einen der größten Scharfmacher des Kremls und Vorsitzenden von Wladimir Putins Regierungspartei Einiges Russland treffen.
Der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Thomas Erndl, kritisiert die Reise scharf: "Die AfD predigt Patriotismus, aber paktiert mit Putin", sagte der CSU-Politiker t-online. "Sie hält nicht Gesprächskanäle offen, sondern macht sich selber weiter zum Propagandakanal für das russische Regime." Die AfD-Reise nach Sotschi zeige: Der Kreml wisse, wer "seine Handlanger" in Deutschland seien. "Und wenn er pfeift, kommen seine 'nützlichen Idioten' willig gelaufen."
SPD: Deutschland wird von innen wie außen bedroht
Als "alarmierend" bezeichnet auch SPD-Fraktionsvizechefin Sonja Eichwede, dass AfD-Politiker Kreml-Kontakte halten, sich mit Medwedew treffen und die Aussagen des Kreml-Propagandisten als 'differenziert' bezeichneten. Eichwede ist auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, das die Nachrichtendienste kontrolliert.
Deutschland werde von innen wie außen bedroht, sagte Eichwede t-online weiter: Russland greife "mit Sabotage, Desinformation und gezielter Einflussnahme" an. "Doch statt unsere Verfassung und die freiheitlich-demokratische Ordnung zu schützen, dient sich die AfD dem Putin-Regime schamlos an." Das sei nicht Patriotismus, sondern ein "gezielter Angriff auf unseren Staat", so Eichweide.
"Symbiose mit dem Terrorstaat Russland"
"Das ist Landesverrat", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber t-online. "AfD-Abgeordnete fahren nach Russland, um mit dem Kreml über die Durchsetzung russischer Interessen zu sprechen. Tag für Tag wird deutlich, dass die AfD der verlängerte Arm Putins in Deutschland ist." Wer sich von "Putins Schergen" aber seine Politik diktieren lasse, sei kein Patriot, sondern eine "Marionette und Risiko für unser Land", so Huber weiter.
CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter warnte: Die AfD mache sich mit der Reise einmal mehr "bewusst und willentlich zum Instrument in Russlands kognitivem und hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa", sagte er t-online. "Die AfD profitiert von der Symbiose mit dem Terrorstaat Russland, und sie profitiert von der Desinformation und der Einflussnahme auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung." Dass die Partei- und Fraktionsspitze der AfD diese Reisen unterstütze, zeige die Strategie der AfD, die Demokratie systematisch zu untergraben und Deutschland zu schaden.
Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz kritisierte, die AfD tingele mit "ganzen Delegationen zu den Despoten dieser Welt". Vor langer Zeit sei die Partei bereits eine strategische Allianz mit gleich mehreren autoritären Staaten eingegangen – darunter Russland und China. "Heute arbeitet man sehr gezielt gemeinsam daran, unserem Land massiv zu schaden", so von Notz zu t-online. "Wer sich mit Scharfmachern wie Medwedew konspirativ trifft, um Pläne zu schmieden, wie man unserem Land am effektivsten schaden kann, zeigt damit einmal mehr, dass ihm die Interessen Russlands offenbar wichtiger als die des eigenen Landes sind."
AfD-Reise von Fraktionsführung genehmigt
Die AfD-Führung in Berlin hat die geplante Sotschi-Reise der Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Rainer Rothfuß genehmigt. Über die Reise des EU-Parlamentariers Hans Neuhoff war der Bundesvorstand der Partei mindestens informiert. Er bestätigte t-online am Donnerstag, dass Neuhoff die Reise angezeigt habe. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reisten AfD-Politiker immer wieder nach Russland, nicht nur t-online berichtete mehrfach.
Bereits im vergangenen Jahr nahmen zwei AfD-Politiker an der Konferenz in Sotschi sowie einem Treffen mit Medwedew teil, wie t-online berichtete. Nur Tage darauf saßen erneut drei Abgeordnete zu politischen Gesprächen auf einem Podium, diesmal im russischen Ufa. Matthias Moosdorf, bis vor Kurzem außenpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, übt seit Herbst 2024 sogar eine Honorarprofessur an einer russischen Hochschule aus, die staatlich finanziert wird. Im Frühjahr traf er auf einer Russlandreise zudem einen außenpolitischen Berater von Wladimir Putin. Nach Recherchen von t-online das Ziel des Treffens: ein Chorfestival für 2027 planen, an dem möglicherweise auch Putin selbst teilnehmen soll.
