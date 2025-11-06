Scharfe Kritik wegen Russland-Reise "Die AfD predigt Patriotismus, aber paktiert mit Putin"

AfD-Chefs Tino Chrupalla und Alice Weidel: Mehrere AfD-Politiker wollen nach Sotschi reisen – die AfD-Spitze bewilligte das Vorhaben. (Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler/imago)

Ernüchtert, empört, entsetzt: Politiker von Union, SPD und Grünen reagieren auf die t-online-Recherche zu einer geplanten Reise von AfD-Politikern in die russische Stadt Sotschi.

Diese Reise löst scharfen Protest aus, bis hin zum Vorwurf des Landesverrats: Eine AfD-Delegation, bestehend aus Abgeordneten aus EU-Parlament, Bundestag sowie einem Landtag, will in der nächsten Woche nach Russland reisen. Das berichtete t-online am Donnerstag exklusiv. In Sotschi will sich die Partei nicht nur auf einer Konferenz mit russischen Politikern vernetzen, mindestens ein Teil der Delegation will mit Dmitri Medwedew auch einen der größten Scharfmacher des Kremls und Vorsitzenden von Wladimir Putins Regierungspartei Einiges Russland treffen.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Thomas Erndl, kritisiert die Reise scharf: "Die AfD predigt Patriotismus, aber paktiert mit Putin", sagte der CSU-Politiker t-online. "Sie hält nicht Gesprächskanäle offen, sondern macht sich selber weiter zum Propagandakanal für das russische Regime." Die AfD-Reise nach Sotschi zeige: Der Kreml wisse, wer "seine Handlanger" in Deutschland seien. "Und wenn er pfeift, kommen seine 'nützlichen Idioten' willig gelaufen."

SPD: Deutschland wird von innen wie außen bedroht

Als "alarmierend" bezeichnet auch SPD-Fraktionsvizechefin Sonja Eichwede, dass AfD-Politiker Kreml-Kontakte halten, sich mit Medwedew treffen und die Aussagen des Kreml-Propagandisten als 'differenziert' bezeichneten. Eichwede ist auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, das die Nachrichtendienste kontrolliert.

Deutschland werde von innen wie außen bedroht, sagte Eichwede t-online weiter: Russland greife "mit Sabotage, Desinformation und gezielter Einflussnahme" an. "Doch statt unsere Verfassung und die freiheitlich-demokratische Ordnung zu schützen, dient sich die AfD dem Putin-Regime schamlos an." Das sei nicht Patriotismus, sondern ein "gezielter Angriff auf unseren Staat", so Eichweide.

"Symbiose mit dem Terrorstaat Russland"

"Das ist Landesverrat", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber t-online. "AfD-Abgeordnete fahren nach Russland, um mit dem Kreml über die Durchsetzung russischer Interessen zu sprechen. Tag für Tag wird deutlich, dass die AfD der verlängerte Arm Putins in Deutschland ist." Wer sich von "Putins Schergen" aber seine Politik diktieren lasse, sei kein Patriot, sondern eine "Marionette und Risiko für unser Land", so Huber weiter.