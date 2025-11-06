Im kommenden Jahr Wendt tritt als Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft ab
Von dpa
06.11.2025 - 16:03 UhrLesedauer: 1 Min.
Nach fast zwei Jahrzehnten tritt Rainer Wendt ab. Als Nachfolger kandidiert kein Unbekannter.
Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, kandidiert im kommenden Jahr nicht noch einmal für diesen Posten. "Nach rund 19 Jahren wird Schluss sein", teilte die Gewerkschaft mit. Wendts bisheriger Stellvertreter Heiko Teggatz werde "seinen Hut in den Ring werfen". "Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen", kommentierte Wendt die Pläne.
- Vertrauliche Runden mit Russland: Kreml arbeitet mit AfD und BSW gegen Merz
- Innere Sicherheit: Dobrindt kündigt Zeitenwende an
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Gerüchte über Parteigründerin
Innere Sicherheit
Vertrauliche Runden mit Russland
Verdacht auf Betrug und Untreue
"Etikettenschwindel"
Deutschland diskutiert über Prostitution
Staatsschutz ermittelt
Bundestag beschließt Pflegevorhaben
Interview|DAK-Chef Andreas Storm
Deutschland als "Puff Europas"