Im kommenden Jahr Wendt tritt als Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft ab

Von dpa 06.11.2025 - 16:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rainer Wendt: Er ist seit vielen Jahren Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. (Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa)

Nach fast zwei Jahrzehnten tritt Rainer Wendt ab. Als Nachfolger kandidiert kein Unbekannter.

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, kandidiert im kommenden Jahr nicht noch einmal für diesen Posten. "Nach rund 19 Jahren wird Schluss sein", teilte die Gewerkschaft mit. Wendts bisheriger Stellvertreter Heiko Teggatz werde "seinen Hut in den Ring werfen". "Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen", kommentierte Wendt die Pläne.