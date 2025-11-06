Wegen t-online-Recherche AfD-Spitze untersagt Politikern Treffen mit Medwedew – Russlandreise findet statt

06.11.2025

Wladimir Putin mit Dimitri Medwedew (hinten): Der Vorgänger des russischen Präsidenten bedroht immer wieder Deutschland. (Quelle: Mikhail Metzel/imago-images-bilder)

Nachdem t-online über ein geplantes Treffen von AfD-Politikern mit Dmitri Medwedew in Russland berichtete, greift die Fraktionsspitze ein.

Es war dann wohl doch zu viel der Kritik: Nachdem t-online am Donnerstag über eine geplante Russlandreise einer prominent besetzten AfD-Delegation und ein dort vorgesehenes Treffen mit Putins Scharfmacher Dmitri Medwedew berichtete, greift die AfD-Fraktionsspitze ein. Nach t-online-Information untersagt der außenpolitische Sprecher Markus Frohnmaier den Reisenden das Treffen mit Medwedew. Die Reise in die russische Stadt Sotschi soll aber ebenso wie die Teilnahme an einer Konferenz mit russischen Politikern weiterhin stattfinden. Medwedew gilt als einer der größten Scharfmacher des Kremls und ist Vorsitzender von Wladimir Putins Regierungspartei Einiges Russland.

"Statt am Treffen mit Medwedew werde ich jetzt an einem Brics Joint Prayer for Peace teilnehmen", sagte der AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß t-online am Donnerstagabend. "Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, ich unterstütze diese Linie. Wir wollen konstruktiv unterwegs sein, nicht effekthascherisch."

Rothfuß hatte t-online zuvor gesagt, er werde wie bereits 2024 am Vorabend der Konferenz in Sotschi an einer Diskussionsrunde mit Medwedew teilnehmen. Die Runde mit Medwedew, bei der am Eingang die Handys abgegeben werden müssen, sei schon im Vorjahr ein "lohnender Termin" gewesen und habe einen "so differenzierten wie intensiven Blick" ermöglicht.

Abgeordnete aus Berlin, Brüssel und Sachsen fliegen nach Sotschi

Aus den anderen Parteien war die Kritik nach der Berichterstattung groß: Der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Thomas Erndl, kritisierte im Gespräch mit t-online: "Die AfD predigt Patriotismus, aber paktiert mit Putin". "Das ist Landesverrat", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber t-online. SPD-Fraktionsvizechefin Sonja Eichwede bewertete die Ergebnisse der t-online-Recherche als "alarmierend". Das Vorgehen der AfD sei nicht Patriotismus, sondern ein "gezielter Angriff auf unseren Staat", so Eichweide.

Eine prominent besetzte AfD-Delegation soll aber weiterhin in der nächsten Woche zu einer Konferenz nach Sotschi reisen. Darunter sind nach Recherchen von t-online der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban, die Bundestagsabgeordneten Rothfuß und Steffen Kotré sowie der EU-Abgeordnete Hans Neuhoff.