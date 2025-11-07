Nach Machtwechsel vor Ort So viele Syrer kommen noch nach Deutschland

Syrer in Deutschland (Archivbild): Die Zahl der Ankommenden sinkt.

Die Debatte um Asyl für Syrer in Deutschland hält an. Während Politiker sich weiter dafür und dagegen positionieren, zeigen aktuelle Zahlen einen neuen Trend.

Nach dem Sturz des früheren Machthabers Baschar al-Assad in Syrien sind deutlich weniger Menschen aus dem Land nach Deutschland gekommen. Von Januar bis September 2025 war die Zahl der Zuzüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 46,5 Prozent niedriger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Zahl der Syrer, die aus Deutschland wegzogen, stieg im selben Zeitraum um mehr als ein Drittel.

Die Meldebehörden registrierten den Angaben nach von Januar bis September 2025 rund 40.000 Zuzüge von Syrern. 19.200 Erstanträge auf Asyl wurden gestellt – ein Rückgang von 67,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden gut 21.800 Fortzüge von Syrern registriert. Sie machten aber mit 21,9 Prozent weiter die größte Gruppe unter den erstmaligen Asylbewerbern aus.

Auch EU-weit deutlicher Rückgang

Zum Jahresende 2024 waren hierzulande rund 713.000 syrische Schutzsuchende registriert, wie das Statistikamt ausführte. Mit knapp 22 Prozent der insgesamt 3,3 Millionen Schutzsuchenden waren Syrer damit die zweitgrößte Gruppe nach Menschen aus der Ukraine. Knapp die Hälfte von ihnen sei in den Jahren vor und bis einschließlich 2016 erstmals nach Deutschland gekommen.

Für die gesamte Europäische Union registrierte die EU-Statistikbehörde Eurostat den Angaben zufolge von Januar bis Juli dieses Jahres 26.200 Erstanträge auf Asyl von Syrern. Das seien 68,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In der EU war Syrien demnach 2025 nur noch das drittgrößte Herkunftsland Asylsuchender nach Venezuela und Afghanistan.