AfD-Reise nach Russland Das ist ein neues Level der Unverfrorenheit
Die AfD reist nach Russland. Mal wieder. Etwas Wesentliches aber hat sich geändert. Von Teil-Rückzügen darf die Öffentlichkeit sich nicht täuschen lassen.
Es läuft mit den Russlandreisen bei der AfD derzeit, wie es immer läuft bei ihr: Die Partei macht drei Schritte vor auf düsteres Gebiet – und täuscht nach einem erheblichen öffentlichen Aufschrei dann vor, einen halben Schritt zurück zu machen. Doch dieser Halbschritt ist bedeutungslos. Die viel wichtigeren Meter wurden ja gewonnen.
Im aktuellen Fall stellt sich das so dar: Die AfD schickt in der nächsten Woche auf Kosten der deutschen Steuerzahler eine hochrangig besetzte Delegation zu einer zweifelhaften Konferenz ins russische Sotschi. Abgeordnete aus dem EU-Parlament und Bundestag, dazu ein Landesvorsitzender, der im Landtag sitzt – eine Ehrengarde für Putin. Für den Kriegstreiber, der die Ukraine überfällt, die EU und die Bundesregierung hasst, seine Kritiker vergiften oder aus dem Fenster stürzen lässt.
Mindestens ein Teil dieser Reisenden sollte Dmitri Medwedew treffen. Der ist nicht irgendein Russe, sondern war Putins Vorgänger als Präsident und ist heute einer seiner wichtigsten Propagandisten. Recht regelmäßig droht Medwedew im russischen TV und auf Pressekonferenzen speziell Deutschland: mit Panzern, mit Raketen, mit Atombomben auf den Bundestag und Berlin. Mit diesem Mann, dieser Gefahr für die Bundesrepublik, wollte die AfD sich hinter geschlossenen Türen beraten – in kleiner Runde und ohne Handys. Um ganz sicherzugehen, dass die westlichen Geheimdienste nur ja nicht erfahren, was da besprochen wird.
Die Öffentlichkeit darf sich nicht täuschen lassen
Nachdem t-online über die Reise und das geplante Treffen berichtet hatte, setzte die Empörung ein. Es folgte der Halbschritt-Tanz der AfD: Das Treffen mit Medwedew sollen die Reisenden auf Wunsch der AfD-Spitze jetzt streichen. Zur Konferenz fahren sollen sie aber auf jeden Fall.
Die Öffentlichkeit darf sich vom Teil-Rückzug nicht täuschen lassen. Denn erstens wird von Deutschland aus unüberprüfbar bleiben, ob die AfD-Politiker sich in Sotschi nicht doch mit Putins Lautsprecher treffen. Dutzende andere Gespräche finden außerdem im Rahmen einer solchen Konferenz statt, mit Menschen, die genau dieselben Ziele wie Medwedew verfolgen. Das ist bei solchen Veranstaltungen keine Begleiterscheinung, kein Kann-Sein. Es ist der Grund, warum es sie überhaupt gibt.
Zweitens hat die AfD im Vorfeld dieser Reise eben schon drei Schritte nach vorn gemacht in Sachen Putin-Hofierung. Man denkt zwar, das sei gar nicht mehr möglich. Seit Putins Invasion der Ukraine, seit alle anderen Parteien offiziell die Drähte abgebrochen haben, sind AfD-Politiker schließlich immer wieder nach Russland gereist. Sogar Medwedew haben sie im vergangenen Jahr schon getroffen. So hat die Partei sich ganz wesentlich manche ihrer griffigsten Spitznamen erarbeitet: Putin-Knechte, Fünfte Kolonne Moskaus, Putins Schergen.
Selbstbewusste Sendung statt gespielter Zerknirschtheit
Und doch erreicht sie jetzt ein neues Level der Unverfrorenheit. Geändert nämlich hat sich im aktuellen Fall die Haltung der Parteispitze zu diesen Reisen. Bisher lief es nämlich in der Regel so, wenn AfD-Abgeordnete nach Russland reisten: Die Parteispitze tat so, als habe sie im Vorfeld nichts oder nur sehr wenig davon gewusst, zeigte sich dann wenigstens ein wenig empört, verärgert, zerknirscht. Im Herbst 2022 noch beorderte sie Abgeordnete, die von Russland aus in russisch besetzte Gebiete des Donbass reisen wollten, sogar unter medialem Druck zurück nach Berlin. Ansonsten gab es in internen Sitzungen zumindest einen Klopfer auf die Finger von AfD-Chefin Weidel.
Jetzt aber läuft das anders: Die Fraktionschefs fordern im Bundestag seit dieser Legislatur nämlich, dass ausnahmslos alle Reisen ihrer Parlamentarier vorher angemeldet, überprüft und genehmigt werden müssen. Und genau so geschah es in diesem Fall. Ausgiebig also wurde die Planung für die Reise nach Sotschi im AfD-Arbeitskreis Außen in großer Runde besprochen, lange bevor sie der Öffentlichkeit bekannt wurde.
Die Fraktionsspitze hatte keine Einwände, im Gegenteil: Sie setzte ihren Stempel drunter, sie gab die (Steuer)Gelder der Fraktion dafür frei. Und startete zur selben Zeit eine Öffentlichkeitskampagne, geführt von ganz oben: Da kündigte Markus Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der Fraktion und Weidel-Intimus mit tiefsten Verstrickungen nach Russland, an, man werde nun wieder verstärkt nach Russland reisen. Nur Sotschi und Medwedew erwähnte er da noch nicht.
Das ist denn auch, was in den Köpfen bleiben muss von diesem Skandal. Die Änderung in der offiziellen Linie der Parteispitze – von einem kleinlauten "Sollen sie doch fahren" hin zur selbstbewussten Sendung: "Sie sollen fahren". Die fünfte Kolonne kennt jetzt keine Zurückhaltung mehr.
