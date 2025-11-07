Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD reist nach Russland. Mal wieder. Etwas Wesentliches aber hat sich geändert. Von Teil-Rückzügen darf die Öffentlichkeit sich nicht täuschen lassen.

Es läuft mit den Russlandreisen bei der AfD derzeit, wie es immer läuft bei ihr: Die Partei macht drei Schritte vor auf düsteres Gebiet – und täuscht nach einem erheblichen öffentlichen Aufschrei dann vor, einen halben Schritt zurück zu machen. Doch dieser Halbschritt ist bedeutungslos. Die viel wichtigeren Meter wurden ja gewonnen.

Mindestens ein Teil dieser Reisenden sollte Dmitri Medwedew treffen. Der ist nicht irgendein Russe, sondern war Putins Vorgänger als Präsident und ist heute einer seiner wichtigsten Propagandisten. Recht regelmäßig droht Medwedew im russischen TV und auf Pressekonferenzen speziell Deutschland: mit Panzern, mit Raketen, mit Atombomben auf den Bundestag und Berlin. Mit diesem Mann, dieser Gefahr für die Bundesrepublik, wollte die AfD sich hinter geschlossenen Türen beraten – in kleiner Runde und ohne Handys. Um ganz sicherzugehen, dass die westlichen Geheimdienste nur ja nicht erfahren, was da besprochen wird.

Die Öffentlichkeit darf sich nicht täuschen lassen

Nachdem t-online über die Reise und das geplante Treffen berichtet hatte, setzte die Empörung ein. Es folgte der Halbschritt-Tanz der AfD: Das Treffen mit Medwedew sollen die Reisenden auf Wunsch der AfD-Spitze jetzt streichen. Zur Konferenz fahren sollen sie aber auf jeden Fall.

Die Öffentlichkeit darf sich vom Teil-Rückzug nicht täuschen lassen. Denn erstens wird von Deutschland aus unüberprüfbar bleiben, ob die AfD-Politiker sich in Sotschi nicht doch mit Putins Lautsprecher treffen. Dutzende andere Gespräche finden außerdem im Rahmen einer solchen Konferenz statt, mit Menschen, die genau dieselben Ziele wie Medwedew verfolgen. Das ist bei solchen Veranstaltungen keine Begleiterscheinung, kein Kann-Sein. Es ist der Grund, warum es sie überhaupt gibt.