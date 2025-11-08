AfD in Russland Kreml-Kontakte auf allen Ebenen
Eine Russlandreise von Abgeordneten bringt die AfD einmal mehr aufgrund ihrer Kreml-Kontakte in die Schlagzeilen. Der Überblick zeigt: Die Partei pflegt auf allen Ebenen hochproblematische Kontakte nach Russland.
Spionage, Geheimdienste, Bestechung: Es gibt kaum ein heikles Thema, das die AfD im Umgang mit Russland bislang ausgelassen hat. Seit vielen Jahren begleiten die Partei die Skandale. Ein Umdenken ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Erneut brechen dieser Tage mehrere AfD-Politiker nach Russland auf. Sogar ein Treffen mit Wladimir Putins Scharfmacher Dmitri Medwedew war geplant und wurde wohl erst abgesagt, als es durch t-online-Recherchen öffentlich wurde.
Mitverantwortlich für diese nicht ganz neue, aber nun auch von der Parteispitze gebilligte Strategie der Annäherung ist der aktuelle Leiter des "Arbeitskreis Außen" der Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier. Er hat die Devise ausgegeben, die Kontakte nach Russland noch zu intensivieren. Ihn verbindet mit dem Putin-Regime eine ganz eigene Geschichte.
Gemeinsam mit einem mutmaßlichen russischen Spion gründete Frohnmaier vor fast zehn Jahren einen Verein in Berlin. Frohnmaiers späterer Mitarbeiter im Bundestag, der einflussreiche AfD-Netzwerker Manuel Ochsenreiter, floh 2019 schließlich nach Russland, um strafrechtlichen Ermittlungen zu entgehen. Er hatte mutmaßlich einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben, wie t-online aufdeckte.
Nun soll es also für Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordnete nach Sotschi gehen. Es ist nur die letzte Station in einer langen Reihe zwielichtiger Kontakte seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der Überblick.
September 2022: Die Landtagsabgeordneten Christian Blex (NRW), Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald (beide Sachsen-Anhalt) reisen nach Russland und wollen weiter in die russisch besetzte Ostukraine. Der angeblich vom russischen Militärgeheimdienst abgeschirmte Trip wird nach öffentlicher Empörung schließlich abgebrochen.
November 2022: Der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron reist heimlich nach Belarus, wo er einen Einflussagenten Moskaus trifft. Oleg Voloshin soll mit dem russischen Geheimdienst FSB zusammenarbeiten und ist ein Strippenzieher des vermeintlichen Mediums "Voice of Europe", das zwei Jahre später unter EU-Sanktionen gestellt wird. Über die Plattform sollen Bestechungsgelder an europäische Politiker geflossen sein. Voloshin wird 2025 in Großbritannien angeklagt. Gegen Bystron, der 2022 den "Arbeitskreis Außen" der AfD-Bundestagsfraktion leitete, wird wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit ermittelt.
März 2023: Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Waldemar Herdt, wie Bystron zu seiner Mandatszeit im "Arbeitskreis Außen" der Fraktion, gründet in Moskau die Russophilen-Bewegung mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow, die außenpolitische Ziele des Kremls befördern soll. Im Februar 2024 tritt Herdt aus der AfD aus, anschließend widmet er sich ganz seiner Arbeit für das russische Regime, die auch Kontakte zu Mitarbeitern des russischen Geheimdienstes FSB umfasst.
April 2023: Wladimir Sergijenko, langjähriger Mitarbeiter der damaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Oehme und Eugen Schmidt, kehrt von einer seiner zahlreichen Russlandreisen zurück. Dabei stellen deutsche Behörden fest, dass er auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, die er bei seiner Einbürgerung verschwieg. Ihm wird daraufhin der deutsche Pass entzogen. 2025 wird seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Ex-AfD-Abgeordneten Oehme, der Bundestagshausausweis aus Sicherheitsgründen verweigert. Grund ist unter anderem seine Beziehung zu Sergijenko und dessen aktive Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten.
Mai 2023: Der AfD-Parteivorsitzende und Bundestagsfraktionsvorsitzende Tino Chrupalla nimmt gemeinsam mit dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland an den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in der russischen Botschaft in Berlin teil.
September 2023: Der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf, ebenfalls Mitglied im "Arbeitskreis Außen" der Fraktion, gibt ein Cellokonzert in Sankt Petersburg. Wenig später wird er zum Leiter des Arbeitskreises. Ende 2024 wird durch Recherchen von t-online öffentlich, dass Kreml-Zuschüsse den Auftritt in Sankt Petersburg ermöglichten.
März 2024: Die Landtagsabgeordneten Ulrich Singer, Lena Roon und Steffen Jurca (alle Bayern) reisen als vermeintliche Wahlbeobachter zur Präsidentschaftswahl nach Russland. Auch die damalige Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Olga Petersen reist an und lobt im russischen Fernsehen den angeblich fairen und transparenten Ablauf. Aufgrund der Auftritte wird Petersen kurz darauf aus der Partei ausgeschlossen. Sie wandert anschließend nach Russland aus.
Juni 2024: Die Landtagsabgeordneten Tillschneider und Frank Otto Lizureck (beide Sachsen-Anhalt) reisen nach Kaliningrad. Mit dabei sind zwei Kommunalpolitiker sowie laut eigenen Angaben 14 weitere AfD-Mitglieder. Gemeinsam schwenken sie auf dem zentralen Platz der russischen Exklave Fahnen, die zur Hälfte die deutschen Nationalfarben, zur anderen Hälfte die russischen zeigen – und werben im russischen Fernsehen für die "deutsch-russische Freundschaft".
September 2024: Matthias Moosdorf, mittlerweile Vorsitzender des "Arbeitskreis Außen" der Bundestagsfraktion, reist nach Moskau und tritt dort eine Honorarprofessur an einer staatlichen Musikhochschule an. Im selben Zeitraum gibt er ein Cellokonzert in der Eremitage in Sankt Petersburg, das laut Recherchen von t-online erneut vom Kreml finanziert wird. Zur Frage der Bezahlung verstrickt er sich später in unvereinbare Widersprüche.
November 2024: Die Strippenzieher des mittlerweile unter Sanktionen stehenden "Voice of Europe"-Netzwerks lotsen den Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß aus dem "Arbeitskreis Außen" und den Landtagsabgeordneten Ulrich Singer (Bayern) zu einer Konferenz nach Sotschi. Dort treffen sie am Vorabend Dmitri Medwedew, den Vorsitzenden von Putins Regierungspartei Einiges Russland. Auch der Europaabgeordnete Maximilian Krah ist heimlich mitgereist und trifft Oleg Voloshin, wie t-online exklusiv berichtet. Gegen Krah wird der Anfangsverdacht geprüft, Geld aus Russland angenommen zu haben. Bereits ermittelt wird gegen ihn wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit und Geldwäsche durch Annahme chinesischer Gelder.
Dezember 2024: Trotz der öffentlichen Empörung über das Treffen mit Medwedew reist Singer mit den Landtagsabgeordneten Andreas Jurca und Lena Roon (alle Bayern) erneut nach Russland – dieses Mal zu einer Konferenz nach Ufa.
März 2025: Auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf reist wieder nach Moskau. Dieses Mal will er helfen, ein internationales Chorfestival in Russland zu organisieren. Dafür trifft er sich mit einem hochrangigen Putin-Berater, wie t-online berichtet.
September 2025: Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Robert Risch reist nach Sankt Petersburg und gründet dort ein internationales Neonazi-Bündnis. Mit dabei ist auch die aus der Partei ausgeschlossene Olga Petersen. Im gleichen Zeitraum führt die Bundestagsabgeordnete Birgit Bessin eine Besuchergruppe mit AfD-Kommunalpolitikern in die russische Botschaft.
Oktober 2025: Die Landtagsabgeordneten Tillschneider, Frank Otto Lizureck und Florian Schröder (alle Sachsen-Anhalt) besuchen die russische Botschaft in Berlin. Die Veranstaltung findet zu Ehren Wladimir Putins statt.
November 2025: Die Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß und Steffen Kotré sowie der Europaabgeordnete Hans Neuhoff und der Landtagsabgeordnete Jörg Urban (Partei- und Fraktionsvorsitz Sachsen-Anhalt) wollen erneut zur Konferenz nach Sotschi fahren. Mindestens Rothfuß plant dabei auch wieder ein Treffen mit Medwedew, wie t-online exklusiv berichtet. Die Bundestagsfraktion untersagt anschließend den Programmpunkt. Die Reise selbst soll stattfinden.