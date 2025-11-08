AfD in Russland Kreml-Kontakte auf allen Ebenen

Von Jonas Mueller-Töwe 08.11.2025 - 13:35 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Die AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel: Sie wollen Deutschland Putins Russland annähern. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Eine Russlandreise von Abgeordneten bringt die AfD einmal mehr aufgrund ihrer Kreml-Kontakte in die Schlagzeilen. Der Überblick zeigt: Die Partei pflegt auf allen Ebenen hochproblematische Kontakte nach Russland.

Spionage, Geheimdienste, Bestechung: Es gibt kaum ein heikles Thema, das die AfD im Umgang mit Russland bislang ausgelassen hat. Seit vielen Jahren begleiten die Partei die Skandale. Ein Umdenken ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Erneut brechen dieser Tage mehrere AfD-Politiker nach Russland auf. Sogar ein Treffen mit Wladimir Putins Scharfmacher Dmitri Medwedew war geplant und wurde wohl erst abgesagt, als es durch t-online-Recherchen öffentlich wurde.

Mitverantwortlich für diese nicht ganz neue, aber nun auch von der Parteispitze gebilligte Strategie der Annäherung ist der aktuelle Leiter des "Arbeitskreis Außen" der Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier. Er hat die Devise ausgegeben, die Kontakte nach Russland noch zu intensivieren. Ihn verbindet mit dem Putin-Regime eine ganz eigene Geschichte.

Gemeinsam mit einem mutmaßlichen russischen Spion gründete Frohnmaier vor fast zehn Jahren einen Verein in Berlin. Frohnmaiers späterer Mitarbeiter im Bundestag, der einflussreiche AfD-Netzwerker Manuel Ochsenreiter, floh 2019 schließlich nach Russland, um strafrechtlichen Ermittlungen zu entgehen. Er hatte mutmaßlich einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben, wie t-online aufdeckte.

Nun soll es also für Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordnete nach Sotschi gehen. Es ist nur die letzte Station in einer langen Reihe zwielichtiger Kontakte seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der Überblick.

September 2022: Die Landtagsabgeordneten Christian Blex (NRW), Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald (beide Sachsen-Anhalt) reisen nach Russland und wollen weiter in die russisch besetzte Ostukraine. Der angeblich vom russischen Militärgeheimdienst abgeschirmte Trip wird nach öffentlicher Empörung schließlich abgebrochen.