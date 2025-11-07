Syrien-Debatte Reichinnek: Kritik an Wadephul ist "schäbig"

Heidi Reichinnek: Wadephul sei der Einzige in der Union, der "diese Realität anerkennt". (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Abschiebedebatte über Syrer hält an. Jetzt stellt sich die Linken-Chefin hinter CDU-Außenminister Wadephul – und kritisiert den Kanzler sowie den Innenminister scharf.

Die Linken stärken dem CDU-Außenminister Johann Wadephul in der Debatte um Abschiebungen nach Syrien den Rücken. Auf Anfrage des "Münchner Merkurs" sagte die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek: "Es gab in den vergangenen Wochen Massaker an der Zivilbevölkerung, an denen regierungsnahe Militäreinheiten beteiligt waren sowie massenhafte Verschleppungen von Frauen. Das bestätigt auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages." Wadephul sei der Einzige in der Union, der "diese Realität anerkennt".

Dass der Außenminister für seine Aussagen angegriffen werde, bezeichnet die Linken-Politikerin als "schäbig" und ergänzt: "Merz und Dobrindt haben scheinbar kein Problem damit, islamistische Akteure durch Einladungen zu Staatsbesuchen oder durch Abkommen zu normalisieren – egal ob in Syrien oder Afghanistan. Das zeigt deutlich, dass die Union bereit ist, jeden humanitären Anspruch auszublenden, wenn es dazu dient, rechte Wahlpropaganda umzusetzen."

Außenminister Johann Wadephul hatte mit seinen Äußerungen zu Syrien für Aufregung innerhalb der Unionsfraktion gesorgt. Wie Teilnehmer der dpa sagten, soll der CDU-Politiker bei der Fraktionssitzung am Dienstag in Berlin gesagt haben, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945.

Zuvor hatte er bei einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte der Minister bei einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.