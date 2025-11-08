Flug nach Kolumbien Regierungsflieger defekt: Wadephul muss Reise ändern

Johann Wadephul (CDU) steigt am Flughafen in ein Flugzeug. Aus seiner Reise im Regierungsflieger nach Kolumbien ist nichst geworden.

Wieder eine Panne mit einem Regierungsflugzeug: Jetzt muss Außenminister Wadephul auf einen Linienflug ausweichen.

Außenminister Johann Wadephul muss seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien wegen eines nicht einsatzfähigen Regierungsflugzeugs kurzfristig umplanen. Der für den Flug von Hamburg aus vorgesehene Airbus A350 der Bundeswehr-Flugbereitschaft sei wegen eines technischen Defekts nicht verfügbar, teilte das Auswärtige Amt am späten Freitagabend mit. Wadephul soll Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) bei dem Treffen vertreten.

Der Minister will nun mit einer Linienmaschine nach Kolumbien und dann weiter zu dem Treffen in Santa Marta am Karibischen Meer im Norden des Landes fliegen, hieß es weiter. Am Sonntag wolle Wadephul mit der Flugbereitschaft von Kolumbien aus nach Bolivien weiterreisen, um Gespräche mit der neugewählten Regierung zu führen.

Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche ist geplant, dass der Bundesaußenminister in der kanadischen Provinz Ontario an einem Treffen der Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien teilnimmt.

Wadephuls Vorgängerin häufiger von Pannen ausgebremst

Wadephuls Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) war als Außenministerin der vorigen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP mehrfach von Pannen der Flugbereitschaft der Bundeswehr betroffen. Spektakulärstes Beispiel war eine geplante Reise Baerbocks nach Australien, Neuseeland und Fidschi.