Bundesagentur für Arbeit Über 1,8 Millionen Minderjährige auf Sozialleistungen angewiesen

Von reuters 08.11.2025 - 09:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mädchen schaut aus dem Fenster (Symbolbild): Laut Ökonomen haben es Kinder aus Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, später im Leben oft schwer, selbst auf eigenen Beinen zu stehen. (Quelle: IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Deutschland leben über 1,8 Millionen Minderjährige von Bürgergeld. Über eine Million weitere leben in Familien, die auf den Kinderzuschlag angewiesen sind.

In Deutschland ist jeder vierte Minderjährige auf staatliche Sozialleistungen angewiesen. Das geht aus Angaben von Ministerien und der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Anfrage der "Welt am Sonntag" laut einem Vorabbericht hervor. Die Minderjährigen wachsen in Haushalten auf, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch Transferleistungen wie Bürgergeld, sonstige Sozialhilfe oder Kinderzuschlag bestreiten.

Die BA teilte der "Welt am Sonntag" mit, dass Mitte dieses Jahres 1.810.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren vom Bürgergeld lebten (Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II). Zudem seien im Juni "etwa 1,3 Millionen" Minderjährige mit dem sogenannten Kinderzuschlag unterstützt worden. Er ist für Eltern vorgesehen, die zu wenig verdienen, um das Existenzminimum der Kinder zu sichern, aber zu viel, um in das Bürgergeldsystem aufgenommen zu werden.

Ökonom warnt vor den Folgen

Der Ökonom Bernd Raffelhüschen sagte der Zeitung: "Wenn in einer Gesellschaft ein hoher Anteil der Kinder mit der Erfahrung groß wird, von Sozialleistungen abzuhängen, führt dies zu erheblichen Folgeproblemen. Studien zeigen immer wieder, dass Jugendliche aus solchen Familien durchschnittlich ein höheres Risiko aufweisen, später selbst nicht auf eigenen Beinen stehen zu können."