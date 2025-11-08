Ist das noch ein echter Alfa?

Nager, Reifen und Hydraulik Defekte Regierungsflieger: Eine Chronik des Versagens

Von dpa Aktualisiert am 08.11.2025 - 15:36 Uhr

Ein Regierungsflieger beim Start (Symbolbild): In der jüngeren Vergangenheit kamen die Flugzeuge der Regierung oftmals gar nicht so weit. (Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Die technischen Mängel an Regierungsflugzeugen häufen sich. Zuletzt musste der Außenminister seine Reisepläne ändern.

Der Defekt am Regierungsflieger bei der Südamerika-Reise von Außenminister Johann Wadephul (CDU) reiht sich ein in eine Pannenserie bei der Flugbereitschaft. Bei Wadephuls Flieger war nach Angaben eines Luftwaffen-Sprechers ein Problem an der Vereisungsschutzanlage schuld. Eine Auswahl der Pannen der vergangenen Jahre:

2018

November 2018: Die "Konrad Adenauer" mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz kehrt auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires um – weil ein defektes Teil die Funksysteme lahmgelegt hat. Beide reisen per Linienflug nach Argentinien, kommen allerdings verspätet zum Gipfel.

2019

März 2019: Wegen eines Hydraulikschadens an seinem A319 geht es für Maas und eine rund 40-köpfige Delegation erst einen Tag später als geplant von Mali mit einer Ersatzmaschine zurück nach Deutschland.

April 2019: Beim ersten Dienstflug nach einer Generalüberholung verliert ein Reifen des Airbus A340 "Konrad Adenauer" bei der Landung in New York Luft. Außenminister Maas verspätet sich im UN-Sicherheitsrat.

April 2019: Die Besatzung des kleinen Regierungsjets "Global 5000" entgeht mit einer Bruchlandung auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld nur knapp einem Unglück. Beide Tragflächen schrammen über den Boden. Ursache ist der fehlerhafte Wechsel eines Bauteils in der Steuerung und eine mangelnde Sorgfalt bei der Funktionsüberprüfung. Einen Tag später hätte das Flugzeug Steinmeier nach Stuttgart bringen sollen.

Juni 2019: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist wegen einer gerissenen Cockpitscheibe der Luftwaffen-Maschine mit einem Privatjet zur Feier des 70. Jahrestags des Grundgesetzes nach Karlsruhe.

August 2019: Eine kaputte Schelle im Hydrauliksystem des vorgesehenen A340 zwingt Außenminister Heiko Maas (SPD), für seinen Flug nach Moskau auf einen Truppentransporter A310 der Bundeswehr auszuweichen.

2022

Oktober 2022: Wegen eines Defekts am Regierungsflieger steigt Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Washington nach der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds für seinen Rückflug auf einen Linienflug um.

2023

Mai 2023: Nach einer Reifenpanne in Katar landet Baerbock mit etwa 17 Stunden Verspätung in Berlin. Für den platten Vorderreifen musste die Bundeswehr erst Ersatzteile aus Deutschland einfliegen.

Juni 2023: Wegen Rissen in der Frontscheibe der "Global 6000", einer kleinen Maschine der Flugbereitschaft mit 17 Sitzen, strandet Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller (SPD) im Niger.

August 2023: Bei der Pazifik-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lassen sich bei einem Tankstopp in Abu Dhabi beim Airbus A340 die Landeklappen nach dem Start nicht einklappen. Die Außenministerin bricht die Reise ab und kehrt per Linienflug nach Deutschland zurück.

