Von afp 08.11.2025 - 15:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sahra Wagenknecht: Aktuell ist das BSW nach ihr benannt. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bekommt einen neuen Namen. Nur welchen? In der Partei ist man uneins.

Im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) regt sich laut "Spiegel" Protest gegen den geplanten neuen Namen Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Der Landesvorstand von Rheinland-Pfalz habe sich mit einem anderen Vorschlag an den Bundesvorstand gewandt, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Demnach soll BSW künftig für "Bürger schaffen Wandel – Vernunft und Gerechtigkeit – Kurzbezeichnung BSW!" stehen.

"Wir glauben, mit diesem Namen deutlich mehr Aufbruch signalisieren zu können als mit dem bisherigen Vorschlag", zitierte der "Spiegel" aus einem Brief des Landesvorstands. Er will diesen Vorschlag demnach beim Bundesparteitag Anfang Dezember in Magdeburg als Antrag einreichen.

Das BSW hatte im Sommer seine Mitglieder aufgerufen, Namensvorschläge zu machen. Laut "Spiegel" gab es mehr als 3.000 Einsendungen. Übrig blieb lediglich der Vorschlag Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Über den neuen Namen sollen die Delegierten auf dem Parteitag abstimmen.

Wagenknecht äußert Präferenz

Der Parteitag soll auch über ein neues Präsidium abstimmen, ein Vorschlag des Parteivorstands dazu soll am Montag vorgestellt werden. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sagte AFP dazu am Donnerstag, sie werde sich für die Partei "weiter in führender Rolle einsetzen". Zuletzt hatte es Gerüchte um einen Rückzug von Wagenknecht von der Spitze beziehungsweise ganz aus der Partei gegeben.

Zum geplanten neuen Namen sagte Wagenknecht AFP: "Gerechtigkeit und Vernunft waren schon bisher Teil des Parteinamens und machen neben Friedenspolitik und Meinungsfreiheit das Profil unserer Partei aus." Es habe zudem von Anfang an festgestanden, "dass die Partei nicht dauerhaft nach mir heißen soll, sondern nach der Bundestagswahl den Parteinamen ändern wird".