Halle an der Saale Rechte Buchmesse: Tichy beklagt Angriff, Grünen-Abgeordneter wird geschlagen
Auf einer Buchmesse in Halle präsentieren sich auch Verlage, die der rechtsextremen Szene zugeordnet werden. Am Rande kochen Gemüter hoch und es kommt zu möglichen Angriffen und zu Angriffen.
Handgreiflichkeiten und Gewalt bei der "alternativen" Buchmesse "SeitenWechsel" in Halle (Saale): Der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel musste einen Faustschlag von der Begleitung einer rechten YouTuberin einstecken, der Chefredakteur des Magazins "Tichys Einblick" lieferte sich eine Auseinandersetzung mit einer Fotografin.
In Halle präsentieren sich an diesem Wochenende rund 100 Aussteller aus dem rechten und teils rechtsextremen Spektrum, darunter etwa das "Compact-Magazin" oder der Verlag Antaios des Höcke-Vertrauten Götz Kubitschek. Beide sind vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Deshalb gab es auch einen Demonstrationszug zum Messegelände am Samstagmittag und drei weitere Kundgebungen unter dem Motto "Rechte Buchmesse stoppen" statt. Kurzzeitig wurde eine Zufahrt zum Veranstaltungsgelände blockiert.
Roland Tichy unterstellt Fotografen Gewalt
Die Polizei in Halle gestattete nicht nur den Gegenprotest sehr nah am Geschehen, sondern setzte auch für Pressevertreter jeweils freie Berichterstattung durch. Auf beiden Seiten war das konfliktträchtig. Die Messeveranstalter beklagten, Besucher würden dokumentiert – was ohne eine Veröffentlichung der Bilder zulässig ist. Gegendemonstranten trafen auf rechte Streamer und Journalisten, die in dem Gegenprotest zur Messe Eindrücke sammelten. Zwei Vorfälle ziehen seither Kreise.
Zuerst verbreitete sich ein Zwischenfall um Roland Tichy vom Morgen. Er schrieb auf X: "Sogenannte Fotografen greifen Passanten an, die sich nicht abbilden lassen. Anzeige ist raus". Dazu zeigte er zwei Medienschaffende, die er fotografiert hatte. Dazu war der frühere Chefredakteur der "Wirtschaftswoche", der heute sein eigenes Magazin "Tichys Einblick" vertreibt, aus Richtung Geländezufahrt gekommen und hatte mit seinem Smartphone einzelne Streamer und Fotografen aus nächster Nähe abgelichtet.
Livestream zeigt Zwischenfall mit Tichy
Die Szene ist detailliert zu sehen im Livestream von einer der beiden Personen aus Tichys Tweet. Der Medienaktivist Mounib Ayoub streamte in seinem Kanal "Ansar TV" live und zeigte auch, wie Tichy ihn fotografierte und anschließend mit der zweiten Person in dessen Tweet aneinander geriet. "Ich könnte Tichy abmahnen", sagte Ayoub zu t-online. "Er zeigt mich und unterstellt, ich hätte jemanden angegriffen."
Der Ablauf in seinem Livestream zeigt auch das weitere Geschehen und weckt große Zweifel an Tichys weiterer Darstellung. Von Ayoub wechselte Tichy die Straßenseite zu der Fotografin, die er auch in seinem Tweet zeigt und die dort ihre Kamera vor dem Gesicht hält. Tichy griff erkennbar nach der Kamera, möglicherweise um ihr Gesicht fotografieren zu können. Die Frau reagierte empört, sie soll angegeben haben, dass nach ihrem Eindruck Tichy nach ihrer Kamera geschlagen haben. Sie hielt ihn in einem Handgemenge fest, in das sich auch eine weitere Person einmischte. Schläge gegen Tichy sind nicht zu erkennen.
Laut Polizei gibt es nun eine Anzeige eines "70-jährigen Versammlungsteilnehmers" – also von Tichy – wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Die Fotografin habe Anzeige wegen Verleumdung erstattet, teilte die Polizei mit. Sie sprach von einer 48-jährigen Pressevertreterin ohne nähere Angaben. Eine Person aus dem rechtsextremen Spektrum postete einen Namen, den t-online aber am Sonntag nicht verifizieren konnte.
Begleiter von YouTuberin EinGollan schlug Striegel
Schwerwiegender und offenbar ist ein Vorfall um eine rechte Streamerin, die in den Reihen der Gegendemonstranten filmte. Hier geht es um Körperverletzung an einem Landtagsabgeordneten der Grünen und einen Schlag in seinen Brustbereich, wie die Polizei bestätigt. Attackiert wurde Sebastian Striegel, innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Striegel ist in der rechten Szene besonders verhasst. Er hatte etwa die Anzeige erstattet, die zur ersten Verurteilung von Björn Höcke wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt hat.
Es ist unklar, ob Striegel gezielt attackiert wurde oder zufällig Opfer wurde. Er sprach auf Anfrage von t-online am Sonntag davon, dass er die Folgen eines Faustschlags in den Oberkörper noch spüre. Der Schlag unter den Augen einer Polizistin kam von einem Mann, der nach Darstellung mehrerer Zeugen die YouTuberin "EinGollan" begleitete, die im Gegenprotest gefilmt hatte. Laut Polizei handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 38-Jährigen. Die Polizei konnte zunächst nicht bestätigen, dass es dabei um einen mehrfach verurteilten rechtsextremen Mann aus der Hooliganszene in Sachsen-Anhalt geht. Er ist auf anderen Bildern aus Halle neben der YouTuberin zu sehen und trifft auf wie ein Bodyguard. EinGollan hat eine Anfrage von t-online bisher nicht beantwortet.
"Sehr rechte bis rechtsradikale Buchmesse"
Bei ihr ist die Szene des Übergriffs bisher nicht zu sehen. Sie veröffentlichte aus Halle auf X aber ein kurzes Video, in dem sie jemanden aus dem Gegenprotest interviewt und eine andere Demonstrantin mit Mundschutz mit dem dickeren Stängel einer Pflanze nach dem Interviewpartner und ihr wedelt. Offenbar danach, als sie und ihre Begleiter die Fläche der linken Versammlung wieder verlassen wollten, kam es am Rand der Fläche vor der Absperrung durch Hamburger Gitter zu dem Schlag gegen Striegel.
Insgesamt registrierte die Polizei vier Fälle von Körperverletzung und jeweils einen Fall von Sachbeschädigung, Beleidigung und Verleumdung. Am Abend fand eine weitere Demonstration gegen die Buchmesse statt. Laut Polizeiangaben lief diese Demonstration, an der sich rund 85 Menschen beteiligten, friedlich ab.
Die Buchmesse "SeitenWechsel" wurde von der Dresdner Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen ins Leben gerufen. Deniz Yücel, Sprecher der Autorenvereinigung PEN Berlin, hatte die Messe in der "Mitteldeutschen Zeitung" als "sehr rechte bis rechtsradikale Buchmesse" bezeichnet.
