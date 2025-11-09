Basis revoltiert auf Parteitag Erbitterter Kampf um die DNA der AfD
Auf ihrem Parteitag streitet die AfD-Basis in Brandenburg heftig mit dem Vorstand um die Macht. Am Ende scheitert der Landeschef. Der Tag wirft eine zentrale Frage für die gesamte AfD auf.
In der Debatte um einen Generalsekretär für die AfD Brandenburg tritt René Springer ans Mikrofon und klingt verletzt. "Das ist kein fairer Umgang", sagt der Chef des Landesverbands auf der Bühne seines Parteitags, gerahmt von Deutschlandfahnen. "Man reißt sich hier den Arsch auf, damit der Laden läuft."
Stunden lang diskutiert da schon die Basis der Brandenburger AfD über eine neue Satzung, die der Vorstand um Springer vorgeschlagen hat. Springer selbst hat sich dabei zurückgehalten. Andere Mitglieder seines Vorstands haben erklärt, sich verteidigt und verbissen, sind wütend geworden und laut.
Doch ein Mitglied am Saalmikrofon lockt mit zwei Sätzen schließlich auch Springer aus der Reserve. "Fakt ist doch, dass wir uns immer mehr den Altparteien nähern", sagt der. "Was ich heute erleben durfte, ist mehr 'ne blau angestrichene SPD als 'ne AfD."
Der Vorwurf, wie die Brandenburger Regierungspartei zu sein – solche Sätze sind auf einem AfD-Parteitag politisch schweres Geschütz. Doch sie sind in den letzten Stunden oft gefallen, oft in noch viel deutlicherer Form. Und Springers Dilemma ist das der gesamten AfD: Es ist viel Wahres dran an diesen Sätzen.
Wer ist die AfD – und wer will sie in Zukunft sein?
Auslöser der Empörung sind am Samstag im Stahl-Palast in Brandenburg 19 Seiten Papier, die der Landesvorstand um Springer erarbeitet hat. Eine neue Satzung, die bisherige soll weg. In einer solchen Satzung wird in Juristendeutsch die DNA einer Partei niedergeschrieben: Wie sie aufgebaut ist, sich trifft, wählt, über sich selbst bestimmt, wen sie wann rauswirft. Wer die Macht hat.
Springers Vorschlag sah vor, Macht umzuverteilen – und zwar von der Basis hin zur Führung. Eine ganze Reihe von Maßnahmen sollte dafür sorgen: Die Kreisvorsitzenden sollten ein wenig entmachtet, ein Generalsekretär sollte eingeführt werden – eine neue starke rechte Hand für den Landeschef. Und das Herz einer jeden Partei, ihr wichtigstes Beschlussorgan, der Landesparteitag, sollte vom Mitglieder- zum Delegiertenparteitag werden.
An diesen Beschlüssen ist an sich nichts Schlimmes. Tatsächlich würde sich die Brandenburger AfD damit auf den Stand vieler anderer Parteien bringen. Doch die AfD hat eben stets versprochen: Wir sind fundamental anders, niemals werden wir es so machen wie die. Und sie wurde diesem Versprechen zumindest ihrer Satzung nach lange gerecht. In ihrer DNA war bisher die Basisdemokratie angelegt, stärker als bei anderen Parteien.
Springer formulierte deswegen mit seinen 19 Seiten am Samstag für die Basis nicht nur drei große Bitten – um Glauben, um Macht, um Vertrauen. Er stellte ihr auch zwei fundamentale Fragen: Wer ist die AfD? Und wer will sie in Zukunft sein?
Doch der Landeschef hat die Lage unterschätzt. Ein entscheidender Teil der Basis findet in der erfolgreichsten Phase der Partei offenbar andere Antworten auf diese Fragen als der Landesvorstand und führende Funktionäre. Vor allem aus drei Gründen scheitert Springer am Ende.
1. Die Glaubensfrage: Die Basis ist alles
Die Parteitage der AfD waren jahrelang legendär. Chaotisch, laut, rau, auf eine manchmal düstere Art ehrlich. Denn jeder war willkommen, jeder sollte seine Meinung sagen dürfen, jeder sollte kandidieren dürfen. Jeder bekam dieselbe Chance. Mit einer starken, radikalen Rede konnte sich, auch wer gar keine Qualifikation oder Verbindungen in der Partei hatte, rasch in hohe Ämter katapultieren. Und ansonsten hatte er zumindest fünf Minuten im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Die AfD wurde so nicht nur zum Sammelbecken für Extremisten, sondern auch von Einzelgängern, im Leben Gescheiterten und Unterschätzten, von Unangepassten und Sonderlingen. Sie lieferten manchmal ehrliche Wutreden gegen Vorstände, wie es sie in anderen Parteien wohl nie geben würde. Noch heute verschicken die anderen sie als Videoschnipsel innerhalb der Partei. Sie sorgten aber auch für Diskussionen, die Parteitage sprengen konnten. Schon immer blickten jene mit einer Mischung aus Belustigung und Scham auf sie, die mehr wollten mit und in der AfD.
In ihrer Satzung war die Basisdemokratie der AfD stark verankert, unter anderem durch die Festlegung, dass die AfD Mitglieder- und keine Delegiertenparteitage abhält. Im Fall von Brandenburg mit seinen inzwischen 3.600 AfD-Mitgliedern heißt das zum Beispiel: Alle 3.600 Mitglieder werden zum Parteitag eingeladen. Wer kommen will, kommt – ganz ohne Anmeldung.
Der Vorstand muss dafür sorgen, dass trotzdem alle einen Platz bekommen und mitstimmen können. Ob es 200 sind oder 2000. Sonst ist der Parteitag überfüllt und nicht beschlussfähig, also: geplatzt. Unberechenbar sind solche Parteitage in der Planung wie der Durchführung; für die Parteispitze ein Graus, teuer und manchmal dysfunktional. Doch an die Basis sind sie auch das stärkste Zeichen: Wir dienen euch – nicht andersherum.
Ein Sieb soll her
Mit Delegiertenparteitagen wird dieses Prinzip verändert. Eine Vorstufe wird eingezogen, eine neue Hürde: Wer zu Parteitagen fahren und auf ihnen abstimmen darf, der muss vorher schon auf vorgeschalteten Versammlungen in den Kreisen zum Delegierten gewählt worden sein. Die Hürde ist niedrig, für andere Parteien ist das tatsächlich normal. Doch es ist wie ein Sieb: Wer etwas neben der Spur läuft, sei es im Inhalt oder im Charakter, der wird weniger Chancen haben, Delegierter zu werden und mitzubestimmen.
In der AfD kämpfen Landes- wie Bundeschefs seit einigen Jahren darum, dieses Prinzip einzuführen. Das sei schlicht notwendig, heißt es von ihnen unter der Hand. Die Partei könne sonst nicht erfolgreich sein, halte sich mit unnötigem Chaos auf. Einige Landesverbände haben die Änderungen angenommen, andere widersetzen sich heftig. Sogar Weidel hat es deswegen nicht geschafft, auf Bundesebene Delegiertenparteitage für alle Landesverbände durchzusetzen. Und niemandem folgt die AfD mehr als Weidel.
Doch jetzt drängt die Zeit, besonders für die Ost-AfD. In Brandenburg ist Springers Verband schon bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr zweitstärkste Kraft geworden. Inzwischen ist sie in Umfragen mit 34 Prozent und weitem Abstand stärkste Kraft. Die Losung unter den hohen Funktionären und Mandatsträgern heißt deswegen: Professionalisierung. So schnell wie möglich, von 0 auf 100. Mit dem großen Ziel, regierungsfähig zu werden.
Im nächsten Jahr wolle die Partei bei 50 Prozent Zustimmung im Land liegen, sagt Springer in seiner Rede am Samstag, in der er die Erfolge des vergangenen Jahres aufzählt: das Mitgliederwachstum um 60 Prozent, die Millionen-Reichweite über die sozialen Medien. Und er kündigt an, wie es alle Ost-AfD-Chefs gerade tun: "Wir werden dieses Land führen mit einer Alleinregierung."
Doch die Mitglieder revoltieren am Samstag heftig. Das liegt daran, dass es für viele um ebenso viel geht wie für Springer, vielleicht sogar um mehr: Nicht um Karriere, die ganz große Gestaltungsmacht – sondern um irgendeinen Platz in dieser Partei.
2. Die Machtfrage: Aufstand der Gescheiterten
Ein so fundamentaler Aufstand manifestiert sich aber auch auf einem Mitgliederparteitag nicht einfach so. Er muss vorbereitet, orchestriert und gut inszeniert werden, damit er erfolgreich sein kann. Einer muss die Einzelkämpfer und Splittergruppen zusammenführen, muss im Voraus SMS schreiben, herumtelefonieren und WhatsApp-Gruppen gründen. Das tat Norbert Kleinwächter, bis Anfang des Jahres Bundestagsabgeordneter, einst auch Mitglied des Fraktionsvorstands im Bundestag.
Kleinwächter steht wie die Mitgliederparteitage für die alte AfD. Er ist nicht Team Remigration, Rechtsextremismus und Russland. Er sperrt sich gegen die Linien, die der einstige Höcke-Flügel inzwischen der gesamten Partei diktiert. Und er hat das in der Vergangenheit immer wieder offen gezeigt: Als die gesamte Bundestagsfraktion eine Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag boykottieren sollte, da ging Kleinwächter trotzdem hin und hielt mit nur drei Mitstreitern auf den leer gefegten Bänken der AfD die Stellung.
Gerade in dem radikalen Landesverband Brandenburg ist Kleinwächter mit dieser Linie seit Langem ein Fremdkörper. Er hat so sein Bundestagsmandat verloren, keine Aussichten auf Wiederwahl in Funktionen auf der Bundesebene. Doch Kleinwächter ist noch immer ein guter Redner. Ein hervorragender Populist. Und er kann mobilisieren.
Das hat er schon 2022 gezeigt. Da kandidierte Kleinwächter sogar auf einem Bundesparteitag gegen Tino Chrupalla. Das verwegene Ziel: Parteichef werden. Chrupalla siegte, Kleinwächter aber hielt eine starke Rede, erreichte so einen Achtungserfolg von 36 Prozent. Und so lief es seither immer wieder: Kleinwächter versuchte es oft, am Ende scheiterte er immer. Aber in der Regel mit Stil und einigem Mut, dem Mainstream der Partei die Stirn zu bieten. Viele Mitglieder, auch Funktionäre, belächeln seine Art – doch dafür zollen sie ihm Respekt.
Kleinwächter also kennt die Partei gut, er kennt deswegen auch ihre wunden Punkte – und er drückt sie am Samstag über Stunden erbarmungslos. Seine Truppen stellen Änderungsantrag um Änderungsantrag. Immer wieder schlendert Kleinwächter ans Mikrofon, eine Mappe unter dem Arm, doch er spricht frei.
"Wenn es nach der Neufassung des Landesvorstands geht, dann sind Sie hier zum letzten Mal als Mitglieder versammelt", sagt er da. "Eher kritische Geister werden bei Delegiertensystemen gerne mal aussortiert." Die AfD schicke sich damit an zu werden wie SPD oder Union: kein Bodenkontakt zur Basis mehr, verkrustete Strukturen. Die Basis aber trage den Erfolg, "nicht irgendwelche Eliten!" Und: "Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr diesen Paradigmenwechsel wirklich – hin zu einer elitären Partei?", fragt er da.
Einige Mitstreiter hat Kleinwächter, wie den Bundestagsabgeordneten Rainer Galla, der im Clinch mit dem Vorstand liegt oder die marginalisierte Landtagsabgeordnete Daniela Oeynhausen. Er löst sich am Mikrofon mit ihnen ab. Es ist eine Dauerbeschallung mit Kritik, die die Gründungsgeister der AfD beschwört: gegen "Filz", gegen "Korruption", gegen "Karrieristen" und "Kofferträger" schimpfen sie da.
Als "Aufstand der Geschassten" bezeichnet ein Funktionär das später. Doch dieser Aufstand entfaltet einige Wirkung – und eine für den Vorstand ungünstige Schieflage: Der schickt seine prominentesten Mitglieder für die Gegenrede an die Mikrofone. Die appellieren erst an Vernunft, Erfolgssinn, Solidarität, werden dann wütend, laut und gehen Kleinwächter teils persönlich an.
Sogar Fraktionschef Christoph Berndt und der designierte neue AfD-Jugend-Chef Jean Pascal Hohm plädieren mehrfach für das Delegiertensystem – dabei sind sie "Bewegungsmänner", Trommler auf der Straße, eigentlich starke Stimmen für die Basisdemokratie.
Doch je mehr sich der Vorstand einsetzt, je mehr er sich wehrt, desto mehr bestätigt er die Urängste der AfD-Basis, die Kleinwächter nährt: Die da oben wollen euch übervorteilen. Die da oben verraten die Ideale der Partei.
3. Die Vertrauensfrage: Die Angst vor starken Männern
Erschwerend kommt hinzu, dass es am Samstag ja nicht nur um die Mitgliederparteitage geht, sondern um gleich mehrere Maßnahmen, die dem Vorstand, speziell dem Parteichef, mehr Macht geben sollen. Darunter: die Installation eines Generalsekretärs, der organisieren, dem Landeschef den Rücken freihalten und die Partei scharf nach außen vertreten soll. Vorgeschlagen allein vom Parteichef. Ein Mann, der seine Macht mehren soll.
Speziell der Brandenburger AfD-Verband aber hat keine guten Erfahrungen mit starken Männern gemacht. Im Gegenteil: Er ist von ihnen traumatisiert. Über Jahre lag die Macht im Verband in den Händen von Andreas Kalbitz. Der war Landes- und Fraktionschef in Brandenburg, aber auch so etwas wie Höckes Generalsekretär: Kalbitz zog von Brandenburg aus bundesweit die Fäden im Sinne Thüringens, verschaffte dem Höcke-Flügel so große Erfolge und prägte so nachhaltig die gesamte AfD.
Doch Kalbitz ging dabei skrupellos vor, seine Methoden waren brutal und richteten sich gegen die eigenen Leute. In der AfD kursieren zuhauf Geschichten über ihn, die Journalisten nicht aufschreiben können, weil sie ohne handfeste Beweise justiziabel wären. Wie kein anderer Landesverband wissen die Brandenburger deswegen, was es bedeutet, wenn zu viel Macht in den falschen Händen liegt.
Springer ist anders als Kalbitz. Dessen Methoden liegen ihm fern, im Verband ist er deswegen auch lagerübergreifend beliebt oder wird zumindest getragen. Deswegen klingt Springer in der Debatte um den Generalsekretär nicht nur verletzt, sondern eben auch ein wenig verzweifelt, als er vom "Arsch aufreißen" spricht und postuliert: "Wir sagen: Das Ziel zu regieren, erreichen wir eher mit Generalsekretär als ohne."
Doch es ist fast 17 Uhr, als Springer die Ohrfeige erhält: Die Basis vertraut ihm und seinem Landesvorstand nicht genug, um ihnen diese Macht zu schenken. 55 Prozent stimmen für die Satzungsänderung, 45 Prozent dagegen. Eine Mehrheit, aber sie reicht nicht aus – für Satzungsänderungen bedarf es, eben weil sie grundlegend sind, einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln.
Unglücklich sieht Springer aus, aber gefasst, als er danach vor die Presse tritt. Die fragt das Offensichtliche: Ob ihm die Mitglieder nicht genug vertrauen? "Grundsätzlich sind wir in der AfD organisiert, weil wir ein ausgeprägtes Misstrauen gegen das Establishment haben", sagt Springer ehrlich. "Und dieses Misstrauen, das überträgt sich logischerweise auch innerhalb der Partei auf die, die führen."
Das sei auch gut so, sagt er. Aber im Frühjahr, auf dem nächsten Parteitag, wolle man es wieder versuchen mit der Satzungsänderung. Notwendig sei sie eben, wenn man regieren wolle – und das wolle man unbedingt. Aufgabe des Landesvorstands sei es jetzt, das Vertrauen herzustellen, den Mitgliedern zu zeigen: "Wir vertreten die Interessen der Basis." Die sehr viel größere Frage aber, die der Abend in Brandenburg aufwirft, ist, ob das überhaupt stimmt.
