Kolping: AfD-Mitgliedschaft mit eigenen Werten unvereinbar

Sozialverband stellt klar
Von dpa
09.11.2025 - 20:31 UhrLesedauer: 1 Min.
AfD-Logo: Mitglieder der Partei sollen nicht länger dem Kolping-Verband angehören.Vergrößern des Bildes
AfD-Logo: Mitglieder der Partei sollen nicht länger dem Kolping-Verband angehören. (Quelle: Hannes P Albert)
News folgen

Eine Mitgliedschaft bei der AfD ist fortan nicht mehr vereinbar mit einer Zugehörigkeit zu Kolping. Das entschied der Sozialverband mit Sitz in Köln auf seiner Bundesversammlung.

Wer der Alternative für Deutschland (AfD) angehört, kann fortan kein Mitglied von Kolping Deutschland mehr sein. Das entschied der katholische Sozialverband mit Sitz in Köln auf seiner Bundesversammlung. In Zukunft sei ein Ausschluss all jener Mitglieder möglich, welche "in Wort und Tat zum Ausdruck bringen", dass sie an Überzeugungen festhielten, die nicht mit den Werten von Kolping vereinbar seien, teilte die Pressestelle des Verbandes mit. Zu diesen Überzeugungen gehörten auch die Positionen der AfD.

Kolping Deutschland ist ein katholischer Sozialverband mit bundesweit rund 200.000 Mitgliedern, unter ihnen etwa 34.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In den Kolping-Einrichtungen und Unternehmen sind ungefähr 10.000 Menschen beschäftigt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
