Eine Mitgliedschaft bei der AfD ist fortan nicht mehr vereinbar mit einer Zugehörigkeit zu Kolping. Das entschied der Sozialverband mit Sitz in Köln auf seiner Bundesversammlung.

Wer der Alternative für Deutschland (AfD) angehört, kann fortan kein Mitglied von Kolping Deutschland mehr sein. Das entschied der katholische Sozialverband mit Sitz in Köln auf seiner Bundesversammlung. In Zukunft sei ein Ausschluss all jener Mitglieder möglich, welche "in Wort und Tat zum Ausdruck bringen", dass sie an Überzeugungen festhielten, die nicht mit den Werten von Kolping vereinbar seien, teilte die Pressestelle des Verbandes mit. Zu diesen Überzeugungen gehörten auch die Positionen der AfD.