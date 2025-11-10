Politischer Durchbruch Mögliches Shutdown-Ende – Senat stimmt Kompromiss zu

Von t-online , aj Aktualisiert am 10.11.2025 - 07:13 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Chuck Schumer: Der einflussreiche Minderheitsführer im Senat hat sich gegen den Deal gestellt. (Quelle: IMAGO/ANNABELLE GORDON/imago)

Seit 40 Tagen stehen große Teile der US-Regierung still. Nun gibt es eine Einigung im Kongress – ein erster Schritt, um den Shutdown zu beenden.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Die Republikaner verfügen mit 53 der 100 Sitze im Senat über eine knappe Mehrheit. Fast alle Republikaner sowie 7 Demokraten und ein unabhängiger Vertreter in der Kongresskammer stimmten dafür, den nächsten Verfahrensschritt zu billigen, den es für eine Einigung benötigt. Nur einer der 53 Republikaner stimmte mit Nein, mindestens 60 Stimmen waren insgesamt notwendig.

Das ist zwar ein politischer Durchbruch, bedeutet aber noch immer kein Ende des Teilstillstands des Regierungsbetriebs in den USA. Nach dem ersten Verfahrensschritt muss sich der Senat nun auf ein entsprechendes Paket einigen. Wenn diese Einigung erzielt ist, wandert der Entwurf ins Repräsentantenhaus zur Genehmigung.

Dieser Prozess könnte sich – je nachdem, wie groß der Widerstand in beiden Parteien ist – über Tage hinziehen. Selbst der nun angestrebte Deal sähe am Ende nur einen Übergangshaushalt bis 30. Januar 2026 vor. Der Streit könnte also schon bald aufs Neue entflammen.

Zankapfel Krankenversicherung

Beim aktuellen Streit geht es im Kern darum, ob bestimmte finanzielle Zuschüsse für die Krankenversicherung verlängert werden. Die Demokraten wollen verhindern, dass für Millionen Menschen die Kosten steigen. Die Republikaner lehnten eine Verlängerung bislang ab, weil das Auslaufen der Zuschüsse im großen Steuergesetz vorgesehen ist, das Trump jüngst durchsetzte und zu seinen zentralen politischen Projekten zählt. Entsprechend ungern würde seine Partei wenige Monate nach dessen Verabschiedung Teile davon wieder aufgeben.