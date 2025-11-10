t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Konrad-Adenauer-Stiftung: Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende im Gespräch

Entscheidung am 19. Dezember
Das könnte Kramp-Karrenbauers nächster Job sein

Von t-online
10.11.2025 - 09:52 UhrLesedauer: 1 Min.
Annegret Kramp-Karrenbauer vor der Bundespressekonferenz (Archivbild): Aktuell arbeitet sie für den deutschen Lotto- und Totoblock.Vergrößern des Bildes
Annegret Kramp-Karrenbauer vor der Bundespressekonferenz (Archivbild): Aktuell arbeitet sie für den deutschen Lotto- und Totoblock. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago-images-bilder)
News folgen

Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer könnte bald einen neuen Job haben. Doch Kanzler Merz hat eigentlich einen anderen Favoriten.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist als mögliche neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung ins Gespräch gebracht worden. Wie "The Pioneer" berichtet, haben zwei Mitglieder des Stiftungsvorstands offizielle Vorschläge eingereicht, in denen die frühere CDU-Chefin für das Amt nominiert wird.

Kramp-Karrenbauer bestätigte auf Anfrage, von den Vorstößen erfahren zu haben. Auf Anfrage von "The Pioneer" erklärt sie, dass sie diese Initiative als "große Ehre" empfinde.

Kramp-Karrenbauer war von 2011 bis 2018 Ministerpräsidentin des Saarlands. Im Anschluss war sie bis 2021 Bundesverteidigungsministerin. Aktuell ist sie politische Beraterin des deutschen Lotto- und Totoblocks.

Das ist der Favorit des Kanzlers

Der bisherige Vorsitzende Norbert Lammert will sich zum Jahresende 2025 – nach sieben Jahren im Amt – zurückziehen. Nach bisherigen Medienberichten gilt der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionschef Günter Krings als Favorit von Parteichef Friedrich Merz.

Eine Entscheidung fällt am 19. Dezember, wenn die Mitgliederversammlung der Stiftung über die Nachfolge abstimmt. Eine Stellungnahme zur Personaldebatte lehnte die Stiftung mit dem Verweis auf einen "laufenden Prozess" ab.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterhält mehr als 100 Auslandsbüros und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 650 in Deutschland.

Verwendete Quellen
  • rathaus.bremen.de: "Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion BÜNDNIS DEUTSCHLAND"
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom