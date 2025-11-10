Entscheidung am 19. Dezember Das könnte Kramp-Karrenbauers nächster Job sein
Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer könnte bald einen neuen Job haben. Doch Kanzler Merz hat eigentlich einen anderen Favoriten.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist als mögliche neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung ins Gespräch gebracht worden. Wie "The Pioneer" berichtet, haben zwei Mitglieder des Stiftungsvorstands offizielle Vorschläge eingereicht, in denen die frühere CDU-Chefin für das Amt nominiert wird.
Kramp-Karrenbauer bestätigte auf Anfrage, von den Vorstößen erfahren zu haben. Auf Anfrage von "The Pioneer" erklärt sie, dass sie diese Initiative als "große Ehre" empfinde.
Kramp-Karrenbauer war von 2011 bis 2018 Ministerpräsidentin des Saarlands. Im Anschluss war sie bis 2021 Bundesverteidigungsministerin. Aktuell ist sie politische Beraterin des deutschen Lotto- und Totoblocks.
Das ist der Favorit des Kanzlers
Der bisherige Vorsitzende Norbert Lammert will sich zum Jahresende 2025 – nach sieben Jahren im Amt – zurückziehen. Nach bisherigen Medienberichten gilt der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionschef Günter Krings als Favorit von Parteichef Friedrich Merz.
Eine Entscheidung fällt am 19. Dezember, wenn die Mitgliederversammlung der Stiftung über die Nachfolge abstimmt. Eine Stellungnahme zur Personaldebatte lehnte die Stiftung mit dem Verweis auf einen "laufenden Prozess" ab.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterhält mehr als 100 Auslandsbüros und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 650 in Deutschland.
