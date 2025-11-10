Ludwig Erhard Wirtschaftsministerium bekommt Büste zurück – weil Habeck weg ist

Von Julius Zielezinski 10.11.2025 - 14:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Büste von Ludwig Erhard (im Vordergrund) im Bundeswirtschaftsministerium (Archivbild): Die Büste wurde dem Ministerium anlässlich Erhards 110. Geburtstags gespendet. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Eine Ludwig-Erhard-Büste kehrt ins Wirtschaftsministerium zurück. Zuvor hatte der Eigentümer sie entfernen lassen – aus diesem Grund.

16 Jahre lang wachte Ludwig Erhard mit strengem Blick über das Foyer des Bundeswirtschaftsministeriums. 2023 war damit Schluss. Die 2007 zum 110. Geburtstag des ersten Wirtschaftsministers der Bundesrepublik übergebene Büste aus Bronze verschwand aus dem Foyer. Was war passiert?

Der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war passiert, so zumindest die Erklärung von Herbert B. Schmidt, dem Eigentümer der Büste. "Man kann Ludwig Erhard nicht mehr zumuten, das alles mitansehen zu müssen, was derzeit im Bundeswirtschaftsministerium passiert," erklärte der Wirtschaftswissenschaftler 2023 der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Noch beim Festakt zur Enthüllung 16 Jahre zuvor hatte Schmidt verkündet: "Er ist wieder zu Hause." Doch dann fand er, dass sie besser in seinem eigenen Zuhause in Bonn aufgehoben sei und verlängerte den Leihvertrag nicht weiter.

Kaum ein Jahr später verstarb Schmidt im Alter von 92 Jahren. Der von ihm so kritisierte Wirtschaftsminister Habeck blieb nur wenig länger im Amt. Sein Erbe wird von der Dr. Herbert B. Schmidt und Ruth Schmidt-Niemack-Stiftung weitergeführt. Diese scheint in Habecks Nachfolgerin Katharina Reiche (CDU) eine würdigere Nachfolgerin Ludwig Erhards zu erkennen, denn die Büste soll am Montag an das Wirtschaftsministerium zurückgegeben werden.

Verfechter der sozialen Marktwirtschaft

Schmidt war Weggefährte Erhards und galt als dessen Ziehsohn. Wie sein Mentor war auch Schmidt brennender Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Unter sozialer Marktwirtschaft versteht man ein Wirtschaftssystem, in dem Markt und Wettbewerb den Wohlstand erzeugen, der Staat aber gezielt eingreift, um soziale Ungleichheit zu begrenzen.

Unternehmen entscheiden weitgehend frei über Produktion, Investitionen und Preise, gleichzeitig stellen Kartellrecht, Tarifautonomie, Mitbestimmung und ein umfassendes Sozialsystem sicher, dass Machtkonzentrationen begrenzt und soziale Härten abgefedert werden. Ziel ist ein Ausgleich: genug Freiheit für Wachstum und Innovation, genug Schutz, damit Bürgerinnen und Bürger den Folgen von Krisen, Arbeitslosigkeit oder Krankheit nicht schutzlos ausgesetzt sind.

Träger des estnischen Verdienstkreuzes

Die Wirtschaftspolitik Habecks mit seinen staatlichen Investitionen in die Batterie- oder Chipindustrie lief nach Ansicht Schmidt diesem Ideal zuwider. Ob jedoch die Politik von Reiche, die den Ausbau von Gaskraftwerken mit Milliardensummen fördern will, diesem Ideal eher entspricht, ist fraglich.