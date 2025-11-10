t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Steinmeiers Rede zum 9. November: AfD empört über Vergleich mit Nazi-Zeit

Reaktion auf Rede zum 9. November
AfD: Steinmeier stellt uns "in eine Reihe mit den Nazimördern"

Von afp, dpa
Aktualisiert am 10.11.2025 - 14:14 UhrLesedauer: 2 Min.
AfD-Abgeordneter Bernd Baumann bei einer Rede im Deutschen Bundestag (Archivbild): Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, wirft dem Bundespräsidenten vor, sein Amt zu missbrauchen.Vergrößern des Bildes
Bernd Baumann bei einer Rede im Deutschen Bundestag (Archivbild): Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion wirft dem Bundespräsidenten vor, sein Amt zu missbrauchen. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images-bilder)
News folgen

Die AfD reagiert mit scharfer Kritik auf Frank-Walter Steinmeiers Rede zum 9. November. Führende Parteimitglieder werfen dem Bundespräsidenten Amtsmissbrauch vor.

Die AfD hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren reagiert. "Nie hat ein Bundespräsident sein Amt so missbraucht", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, dem "Handelsblatt" vom Montag.

AfD-Chefin Alice Weidel sagte dem Portal "The Pioneer": "In dem Moment, in dem die AfD verboten werden würde, wäre die Bundesrepublik Deutschland de facto keine Demokratie mehr." Mit Blick auf Steinmeiers Rede sagte Weidel weiter: "Der Respekt vor dem im Grundgesetz als überparteilich angelegten Amt des Bundespräsidenten verbietet es, auf die parteipolitisch motivierten Äußerungen von Herrn Steinmeier anlässlich des Gedenkens an den Freudentag des Mauerfalls vom 9. November 1989 einzugehen."

Die AfD-Politiker reagierten auf eine Rede Steinmeiers bei einer Veranstaltung zum 9. November in seinem Berliner Amtssitz, bei der er vor allem an die Pogromnacht gegen Juden 1938 erinnerte. Der Bundespräsident erwähnte die AfD zwar nicht namentlich – er bezog sich aber mehrfach klar auf sie, etwa als er ein Parteienverbot die "Ultima Ratio" der wehrhaften Demokratie, also ihr letztes Mittel, nannte. Zugleich betonte er, dass Gesellschaft und Politik keinesfalls tatenlos bleiben dürften, bis geklärt sei, ob die Voraussetzungen vorlägen.

Baumann: "Große Teile der linksgrünen politischen Klasse in Deutschland laufen Amok"

Der AfD-Politiker Baumann warf Steinmeier vor, mit den Äußerungen seine Befugnisse als Bundespräsident überschritten zu haben. "Mit der Aussage 'Wir müssen handeln' ruft er zu einem Verbotsverfahren gegen die AfD auf." Steinmeier wolle in den Parlamenten "jede Zusammenarbeit mit der in Umfragen stärksten politischen Kraft in Deutschland verhindern" und stelle sie am Jahrestag des 9. November "in eine Reihe mit den Nazimördern".

Weiter sagte Baumann: "Während unsere Schwesterparteien von Donald Trump bis Giorgia Meloni schon regieren und andere Länder kurz davor sind, laufen große Teile der linksgrünen politischen Klasse in Deutschland Amok." Nur die Wähler könnten sie stoppen.

Auch im Netz reagierten AfD-Politiker empört und bezogen Steinmeiers Rede auf ihre Partei. "Er vermied zwar den Namen der Partei, aber der Kontext ist eindeutig und unmißverständlich (Fehler im Original, Anm. d. Red.)", schrieb Thüringens Landeschef Björn Höcke bei X. Sein bayerischer AfD-Kollege Stephan Protschka schrieb: "Er erwähnte die AfD zwar nicht namentlich, bezog sich aber mehrmals klar auf uns."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP und dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Meinung|Sahra Wagenknecht zieht sich zurück
Das war's, oder?
  • Carsten Janz
Ein Kommentar von Carsten Janz

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom