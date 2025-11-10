Wahl zum Geheimdienstausschuss "Der Union geht es nicht um Kompetenz"
Die Linke ist bei der Wahl ihrer Kandidatin in den Geheimdienstausschuss erneut am Widerstand der Union gescheitert. In der Fraktion will man nun mit Bedacht vorgehen.
Die Linke im Bundestag gibt sich nach dem Scheitern ihrer Kandidatin Clara Bünger im Geheimdienstausschuss zurückhaltend und will zunächst ausloten, wie sie auf die Blockade der Union reagiert. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf sagte t-online: "Wir werden jetzt beraten, wie wir mit diesem Verhalten umgehen werden und auch nicht inflationär jede Woche eine Neuwahl beantragen, aber natürlich ist es uns wichtig, dass die parlamentarische Kontrolle durch die Opposition nicht dauerhaft unterbunden wird."
Man wolle nun "weitere Gespräche führen und schauen, was da für Signale kommen", so Latendorf weiter. Die Linken-Politikerin attackierte die Union scharf. Sie habe den Eindruck, der Union gehe es nicht um Kompetenz und nicht um einzelne Personen. Stattdessen gehe es ihr sehr gezielt gegen die Linke.
Auch zweiter Anlauf scheitert
Die Linke hatte es vergangene Woche auch im zweiten Anlauf nicht geschafft, einen Sitz im Geheimdienstausschuss des Bundestags zu erhalten. Die Abgeordnete Bünger erreichte bei einer Abstimmung im Plenum am Donnerstag nicht die nötige Mehrheit von 316 Stimmen, um in das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) gewählt zu werden. Die geheime Wahl ist mutmaßlich an fehlenden Stimmen der Union gescheitert. Im Juni war bereits die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek als Kandidatin durchgefallen.
Nun sitzt weiterhin nur ein Vertreter der Opposition neben den drei Unions-Abgeordneten und zwei SPD-Vertretern im Gremium. Es ist der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Der hatte das Vorgehen der Union scharf kritisiert. "Das ist ein politischer Fehler und eine Dummheit. Clara Bünger ist eine integre Kollegin und eine gute Kandidatin", sagte von Notz der "taz".
Bünger polarisiert weniger
Das PKGr überwacht die Geheimdienste, bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt deshalb unter strenger Geheimhaltung in einem abhörsicheren Raum. Die Mitglieder werden von ihren Fraktionen nominiert, müssen aber auch im Bundestag gewählt werden. In der vergangenen Wahlperiode war die Linke durch André Hahn im PKGr vertreten, der allerdings ausscheiden musste, als die Partei durch die Abspaltung des BSW den Fraktionsstatus verlor.
Vor der Abstimmung war eigentlich erwartet worden, dass die Innenpolitikerin Bünger gute Chance hat, in das wichtige Gremium gewählt zu werden. Die Union hatte sich im Sommer offensiv gegen die Kandidatur von Reichinnek gestellt – einige Unions-Politiker werteten die Personalie als Provokation. Auf die Fachpolitikerin Bünger reagierte die Union öffentlich weniger offensiv ablehnend. Bünger polarisiert deutlich weniger als ihre Parteikollegin Reichinnek. Offen ist nun, ob die Linke Bünger noch einmal ins Rennen schickt oder sich für eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten entscheidet.
Linke hat eigentlich gute Verhandlungsposition
Der Widerstand der Union gegen die Linken-Politikerin ist auch deshalb brisant, weil die schwarz-rote Koalition in dieser Legislatur bei einigen Abstimmungen auf die Linke angewiesen ist. Die Koalition aus Union und SPD hat auch zusammen mit den Grünen keine Zweidrittelmehrheit. Diese ist zum Beispiel bei Änderungen des Grundgesetzes oder Wahlen von Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts notwendig. Eigentlich ist das eine gute Verhandlungsposition für die Linke.
Doch schon bei der Richterwahl im Sommer konnte die Linke daraus keinen Profit schlagen. Einerseits wollte die Koalition zwar vermeiden, einen Richter-Kandidaten mit Stimmen der AfD nach Karlsruhe zu schicken. Andererseits weigerte sich aber die Union, Gespräche mit der Linken zu führen, die wiederum auf ein Mitspracherecht pochte. Der Grund für das Verhalten der Unionsparteien: Ein Unvereinbarkeitsbeschluss schließt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linken aus.
Bei der Richterwahl gab die Linke schließlich klein bei und verweigerte dem Unions-Kandidaten Günter Spinner nicht geschlossen die Unterstützung. "Uns war es wichtiger, das Bundesverfassungsgericht als wichtige Institution nicht zu beschädigen", begründete Linken-Chef Jan van Aken im Interview mit t-online das Vorgehen. Ein Entgegenkommen der Union hat die Partei damit nun beim Geheimdienstausschuss nicht erreicht.
