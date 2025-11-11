Schlagabtausch bei "Maischberger" "Ich finde das eine Frechheit"
Der AfD-Politiker Frohnmaier sieht angeblich keine Gefahr durch Putins Russland. Norbert Röttgen widerspricht heftig. Es kommt zum Schlagabtausch.
Von Russlands autokratisch regierenden Präsidenten geht nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, keine Gefahr für Deutschland aus. Frohnmaier, der auch stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion ist, antwortete auf eine entsprechende Frage von Moderatorin Sandra Maischberger in der gleichnamigen ARD-Sendung mit "Nein".
Demnach müsse Deutschland den mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten Wladimir Putin nicht fürchten. Auch die regelmäßigen Atomkriegs-Drohungen aus Moskau, in denen Europa und vor allem Deutschland mit Vernichtung gedroht wird, hält Frohnmaier offenbar für unproblematisch. Der AfD-Mann lieferte sich in der Talkshow einen Schlagabtausch mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der ihm vorwarf, eindeutig "im Interessenlager" Putins zu stehen und dessen Interessen in Deutschland zu vertreten.
Röttgen: "Beste Propaganda, die Putin sich wünschen kann"
Röttgen verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit täglichen Angriffen auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, wie Kindergärten, Krankenhäuser und Energieanlagen. Putin führe zudem jeden Tag einen hybriden Krieg gegen Deutschland mit Spionage, Sabotage, Angriffen auf kritische Infrastruktur und zerstörten Datenkabeln.
"Und wer angesichts dieser offensichtlichen Realität von Vernichtungskrieg in Europa und einem hybriden Krieg gegen Europa, gegen Deutschland, dann sagt, von dem geht gar keine Gefahr aus, da würde ich mal sagen, das ist die beste Propaganda, die Putin sich wünschen kann", sagte Röttgen.
Frohnmaier warf Röttgen vor, zu moralisieren. Es gehe um Interessen und natürlich habe Russland andere Interessen als Deutschland. "Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland", sagte der AfD-Politiker. Er forderte eine "seriöse Friedensinitiative". "Zu glauben, dass man diesen Konflikt lösen kann, indem man dauerhaft immer mehr Waffen liefert und Geld in die Ukraine schickt, das halte ich für falsch."
Frohnmaier verteidigt Russland-Reisen der AfD
Der Fraktionsvize verteidigte auch die zahlreichen Reisen von AfD-Politikern nach Russland. "Wenn wir solche Reisen unternehmen, dann geht es darum, dass man Gesprächskanäle offen hält", sagte Frohnmaier. In der Sendung ging es auch um Reisen von ihm auf die Krim nach deren russischer Annexion 2014 und um eine Aussage Frohnmaiers, dass die Halbinsel wohl russisch bleibe. "Es geht hier um Realpolitik", sagte er dazu.
Er wies außerdem Vorwürfe aus schon länger zurückliegenden Berichten zurück, er stünde unter russischer Kontrolle. "Ich stehe unter niemandes Kontrolle. Ich finde das eine Frechheit, dass es solche Zuschreibungen gibt. Ich vertrete ganz klar deutsche Interessen", sagte der AfD-Abgeordnete.
Zuvor war bekannt geworden, dass mehrere AfD-Parlamentarier an einer Konferenz der Bric-Staaten in Sotschi teilnehmen wollen. Das Treffen findet Mitte November im Schwarzmeerort statt, wo der wegen Kriegsverbrechen gesuchte Putin seine Sommerresidenz unterhält. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte dem "Handelsblatt", mit der Reise machten sich die AfD-Politiker "sehr bewusst und willentlich" zum Instrument in Russlands hybridem Krieg gegen Deutschland und Europa. CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach sogar von "Landesverrat".
Aber nicht nur die engen Verbindungen, die die in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei nach Russland unterhält, sorgen in der deutschen Politik für immer größere Sorgenfalten. Auch die auffälligen Anfragen, die aus der AfD-Fraktion in letzter Zeit mit Blick auf Deutschlands Sicherheitsinteressen gestellt wurden, haben unter den demokratischen Parlamentariern für Alarmstimmung gesorgt.
Die AfD agiere "auch hier im Parlament als Handlanger russischer Interessen", sagte etwa SPD-Fraktionsvize Sonja Eichwede. Dies sei "eine veritable Gefahr für unsere Demokratie". Der CDU-Abgeordnete Marc Henrichmann warf der AfD-Fraktion vor, eine "russlandtreue Schläferzelle" in ihren Reihen zu dulden.
Der CDU-Abgeordnete Henrichmann, der auch dem Geheimdienstausschuss des Bundestags vorsteht, verwies auf auffällig viele Anfragen der AfD-Fraktion zu Themen der inneren Sicherheit und der kritischen Infrastruktur. "Will ein feindlicher Staat nicht genau das von seinen Feinden wissen? Ich glaube schon", sagte Henrichmann.
Er warf der AfD vor, russische Interessen zu vertreten – zu Lasten der Interessen Deutschlands. Henrichmann sagte: "Wenn ich Wladimir Putin wäre, ich würde mich freuen über eine Partei in Deutschland, die meine Narrative unhinterfragt teilt, die die politische Mitte in Deutschland zerstören will, die versucht, Deutschland politisch zu lähmen – was für ein Glück für Wladimir Putin, dass es in Deutschland die AfD gibt".
Linnemann: "AfD freut sich über jede Insolvenz"
Dass die AfD, wie Frohnmaier bei "Maischberger" betonte, nur den Interessen Deutschlands dient, darf auch angesichts der Aussage des ehemaligen Pressesprechers der Partei, Christian Lüth, bezweifelt werden. Dieser hatte im Jahr 2020 in einem vertraulichen Gespräch über die Motive der Rechtspopulisten Auskunft gegeben. "Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder. (…) Aber wahrscheinlich erhält uns das". Lüth hatte sich auch über den Umgang mit Migranten geäußert und deren "Erschießung" oder "Vergasung" ins Spiel gebracht. Das Gespräch war von Journalisten heimlich aufgezeichnet worden.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kritisierte die AfD ebenfalls scharf. "Die AfD freut sich, wenn die Welt untergeht. Ich will das Gegenteil", sagte er dem "Focus". Er warf der Partei überdies eine wirtschaftsfeindliche, antideutsche Haltung vor: "Die AfD freut sich über jede Insolvenz. Im ARD-Sommerinterview war Frau Weidel nicht einmal in der Lage, drei positive Dinge über Deutschland zu sagen".
Am Sonntag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier indirekt ein Verbot der AfD ins Spiel gebracht. In seiner Rede zum 9. November, dem Gedenktag an die antisemitische Progromnacht von 1938, forderte der SPD-Politiker, die Demokratie zu verteidigen, notfalls auch mit der "Ultima Ratio", dem Verbot verfassungsfeindlicher Parteien. Die AfD reagierte daraufhin mit großer Empörung.
