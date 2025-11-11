Heftiger Schlagabtausch bei "Maischberger" "Ich finde das eine Frechheit"

Von t-online , cc Aktualisiert am 11.11.2025 - 08:09 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Markus Frohnmaier (AfD) im Deutschen Bundestag. (Archivbild) (Quelle: Niklas Graeber/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der AfD-Politiker Frohnmaier sieht angeblich keine Gefahr durch Putins Russland. Norbert Röttgen widerspricht heftig. Es kommt zum Schlagabtausch.

Von Russlands autokratisch regierenden Präsidenten geht nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, keine Gefahr für Deutschland aus. Frohnmaier, der auch stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion ist, antwortete auf eine entsprechende Frage von Moderatorin Sandra Maischberger in der gleichnamigen ARD-Sendung mit "Nein".

Demnach müsse Deutschland den mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten Wladimir Putin nicht fürchten. Auch die regelmäßigen Atomkriegs-Drohungen aus Moskau, in denen Europa und vor allem Deutschland mit Vernichtung gedroht wird, hält Frohnmaier offenbar für unproblematisch. Der AfD-Mann lieferte sich in der Talkshow einen Schlagabtausch mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der ihm vorwarf, eindeutig "im Interessenlager" Putins zu stehen und dessen Interessen in Deutschland zu vertreten.

Röttgen: "Beste Propaganda, die Putin sich wünschen kann"

Röttgen verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit täglichen Angriffen auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, wie Kindergärten, Krankenhäuser und Energieanlagen. Putin führe zudem jeden Tag einen hybriden Krieg gegen Deutschland mit Spionage, Sabotage, Angriffen auf kritische Infrastruktur und zerstörten Datenkabeln.

"Und wer angesichts dieser offensichtlichen Realität von Vernichtungskrieg in Europa und einem hybriden Krieg gegen Europa, gegen Deutschland, dann sagt, von dem geht gar keine Gefahr aus, da würde ich mal sagen, das ist die beste Propaganda, die Putin sich wünschen kann", sagte Röttgen.

Frohnmaier warf Röttgen vor, zu moralisieren. Es gehe um Interessen und natürlich habe Russland andere Interessen als Deutschland. "Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland", sagte der AfD-Politiker. Er forderte eine "seriöse Friedensinitiative". "Zu glauben, dass man diesen Konflikt lösen kann, indem man dauerhaft immer mehr Waffen liefert und Geld in die Ukraine schickt, das halte ich für falsch."

Frohnmaier verteidigt Russland-Reisen der AfD