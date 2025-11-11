Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ist die Rente sicher? In der Union gibt es seit Wochen Widerstand gegen das erste Rentenpaket der Bundesregierung. Für den Kanzler dürfte es ungemütlich werden.

"Schon wieder Renten-Hickhack!" So stand es am Samstag gewohnt stürmisch auf der Titelseite der "Bild"-Zeitung. Das stimmte zwar nicht ganz, denn der "Renten-Hickhack" schwelt in der schwarz-roten Koalition schon seit einem Monat. Doch das Kleingedruckte enthielt eine Neuigkeit, die jetzt besonders die Jüngeren in der CDU in Aufruhr versetzt.

Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion hatte vor vier Wochen gegen das Rentenpaket protestiert, das die Bundesregierung schon beschlossen hat und das nun im Bundestag liegt. "Nicht zustimmungsfähig", urteilten die 18 jungen Abgeordneten. Das ist heikel, weil sie das Gesetz wegen der knappen Mehrheit von Schwarz-Rot im Bundestag allein aufhalten könnten. Schnell solidarisierten sich zunächst weite Teile der Fraktion, selbst die Fraktionsspitze und Bundeskanzler Friedrich Merz. Er sagte: "Ich sehe den Punkt."

Doch nun, so berichtet es "Bild", sei man im Kanzleramt doch zur Einschätzung gekommen, dass der Gesetzentwurf von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas vom Koalitionsvertrag gedeckt sei. Dementiert wird der Bericht bislang nicht. Mit der Unterstützung von ganz oben für die jungen Rentenkritiker wäre es damit vorbei. Entsprechend mies ist die Stimmung dort.

Friedrich Merz müsse sich auf einen "High Noon" einstellen, auf einen Showdown. So erwarten es einige in der Fraktion. Wie ungemütlich es für den Bundeskanzler wird, das wird sich spätestens Ende dieser Woche zeigen.

Ein wichtiges Versprechen der SPD

Das Problem für den Bundeskanzler ist, dass der Konflikt das Potenzial hat, seine schwarz-rote Koalition erneut zu erschüttern. Das liegt daran, dass stabile Renten im Wahlkampf für die SPD eines ihrer wichtigsten Versprechen war. Entsprechend hart bleiben die Sozialdemokraten nun dem Vernehmen nach in den Verhandlungen.

Der Hintergrund des Konflikts ist einmal mehr eine unterschiedliche Interpretation dessen, was Union und SPD sich in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Dort steht, man wolle das "Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031" absichern. Es ist die sogenannte Haltelinie.

Doch die Junge Gruppe kritisierte vor vier Wochen in einem Papier, dass im Gesetzentwurf der Bundesregierung deutlich mehr festgeschrieben ist. Zur Haltelinie bis 2031 stehe die Junge Gruppe, hieß es: "Eine Niveaustabilisierung über 2031 hinaus wurde zwischen Union und SPD aber nicht vereinbart."

Kleiner Satz, großer Ärger