Ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin "Ich war nie 'Scholz-Jägerin'"
Ihr Ausscheiden bei der Staatsanwaltschaft in Köln lieferte Gesprächsstoff. Denn sie war die Chefermittlerin in der Cum-Ex-Affäre. Jetzt erklärt Anne Brorhilker, warum sie ging und was sich im Kampf gegen Wirtschaftskriminelle ändern muss.
Im April 2024 beantragte Anne Brorhilker, die damalige Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft in Köln, ihre eigene Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Sie beendete damit ihre jahrelange erfolgreiche Arbeit als Ermittlerin gegen Steuerstraftäter. Brorhilker galt als die Vorzeigekämpferin gegen den Cum-Ex-Steuerraub, den größten Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik. Jedes Jahr, so sagt sie, gingen dem Staat 100 Milliarden Euro durch diese Praxis verloren. Brorhilker wechselte zur Bürgerbewegung Finanzwende e. V. und will nun Einfluss auf die Politik nehmen. Hier erklärt sie, wie sie das machen will.
t-online: Frau Brorhilker, als Sie vor eineinhalb Jahren um Ihre Entlassung als Staatsanwältin baten, schrieben manche, Sie hätten hingeschmissen. War Ihr Rückzug eine Niederlage für Sie und die Justiz?
Anne Brorhilker: Ich war immer sehr gerne Staatsanwältin und habe nicht aus Frustration über den Job aufgehört. Aber ich habe auch gemerkt, wie schwer es ist, im Bereich der Wirtschaftskriminalität die Täter zur Verantwortung zu ziehen, schwerer als in anderen Kriminalitätsbereichen, etwa beim Drogenhandel. Das hat mich immer schon sehr aufgeregt, weil vor dem Gesetz alle gleich sein müssten. Mir hat nie eingeleuchtet, warum man an der Stelle anders vorgeht und da viel milder im Umgang ist.
Woran liegt das?
Das liegt vor allem an strukturellen Problemen von Behörden, die sich nur durch Entscheidungen der zuständigen Minister lösen lassen. Das konnte ich in der Funktion als Staatsanwältin nicht veranlassen, denn ich war an Loyalitätspflichten gebunden. Aber in der neuen Rolle bei der Bürgerbewegung Finanzwende kann ich nun darauf hinwirken.
Wäre es dann nicht konsequenter, gleich in die Politik zu gehen, statt als Lobbyistin zu arbeiten?
Nein, finde ich nicht. Die Entscheidungsmöglichkeiten haben natürlich Politiker wie Justizminister oder Finanzminister. Sie haben einen großen Gestaltungsspielraum – manchmal vergessen sie, dass sie den haben. Aber was ihnen oft fehlt, ist der genaue Einblick in alle Ebenen der Verwaltung, daher braucht es erst mal Aufklärung über die Probleme und wie sie sich auswirken. Außerdem müssen wir den Politikern ermöglichen, nicht nur die Stimmen der Finanzlobby zu vernehmen, sondern auch darauf zu achten, dass es eine Perspektive der Allgemeinheit gibt.
Zur Person
Anne Brorhilker (Jahrgang 1973) war bis April 2024 Oberstaatsanwältin in Köln und ermittelte mit ihrer Abteilung gegen Cum-Ex-Betrüger. Sie und ihr Team gingen gegen 1.700 Beschuldigte in rund 120 Verfahren vor. Es geht insgesamt um gut 380 Fälle.
Vor ihrer Zeit in der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung arbeitete sie in einer Gnadenstelle der Staatsanwaltschaft. Dort kann ein Verurteilter ein Gnadengesuch einreichen. Sie sagt, schon damals habe sie gestört, dass Menschen ohne finanzielle Mittel nicht genau so behandelt werden wie finanzstarke Angeklagte, die sich teure Anwälte leisten können. Mittlerweile arbeitet Brorhilker in der Bürgerrechtsbewegung "Finanzwende e. V." und setzt sich für eine strengere Regulierung bei Finanzstraftaten ein. Gerade erschien ihr Buch "Cum/Ex, Milliarden und Moral", in dem sie über ihre Arbeit im Cum-Ex-Kosmos schreibt.
Die da wäre?
Zum Beispiel, dass wir Bürger und Bürgerinnen auch einen Anspruch darauf haben, dass Regierung und Behörden unsere Steuergelder vernünftig schützen und allen Hinweisen auf milliardenschwere Steuerhinterziehung konsequent nachgehen. Das kann ich als Lobbyistin für das öffentliche Interesse zusammen mit vielen anderen Bürgern und Bürgerinnen versuchen durchzusetzen. Wir sind ja eine Bürgerbewegung und setzen natürlich auch darauf, dass wir die Bevölkerung mobilisieren.
Sie galten als "Miss Cum-Ex", haben vieles vorangetrieben. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, in dem es heißt, dass es Ihnen dabei nicht immer einfach gemacht wurde. War Ihr Rückzug dann nicht trotzdem auch eine Kapitulation vor dem System?
Wäre ich frustriert gewesen und hätte ich nicht mehr daran geglaubt, etwas ändern zu können, hätte ich zu einer gut bezahlten Stelle bei einer Beratungsgesellschaft gewechselt – so wie die meisten, die den Staatsdienst verlassen. Ich bin aber davon überzeugt und glaube daran, dass dem System zu helfen ist.
Ich kenne viele Kollegen in den Verwaltungen, die hoch motiviert sind, aber an den Strukturen verzweifeln. Das Problem an der Basis kommt oft oben gar nicht an. Es ist notwendig, aufzuklären und deutlich zu machen, dass die Strukturen so schwach sind, dass wir zwar die kleinen Fälle schaffen, die großen aber nicht.
Wenn die Cum-Ex-Ermittlerin ein Buch schreibt, erwartet man Antworten: Hat Olaf Scholz Einfluss genommen? Gab es Versuche, Sie politisch zu beeinflussen? Im Buch findet man dazu wenig. Weil es keine Einflussnahme gab?
Man findet im Buch einige geschwärzte Stellen.
Warum?
Weil ich immer noch den dienstlichen Verschwiegenheitspflichten unterliege, und zwar bis an mein Lebensende. Deswegen darf ich über bestimmte Dinge nicht sprechen.
Auf Seite 72 Ihres Buches ist ein ganzer Teil geschwärzt. Sie stellen am Ende selbst die Frage, ob diese Cum-Ex-Ermittlung verhindert werden sollte. Sollte sie denn verhindert werden?
Auch hier kann und darf ich aus rechtlichen Gründen nichts dazu sagen. Es ist für investigative Journalisten ja auch deshalb so schwer, die Wahrheit herauszubekommen, weil Beamte eben nicht darüber reden dürfen – auch nicht, wenn sie Kenntnis von Missständen oder sogar Straftaten haben.
Das führt dazu, dass der ganze Apparat sehr intransparent ist.
Anne Brorhilker, Ehemalige Oberstaatsanwältin
Das Dienstgeheimnis hat offensichtlich einen hohen Rang, und das führt dazu, dass der ganze Apparat sehr intransparent ist. Das beschreibe ich auch in meinem Buch: Wenn Systeme derartig nach außen abgeschottet sind, kann das zu Fehlentwicklungen führen.
Sie wussten von Anfang an, dass Sie nicht alles erzählen können. Für ein Sachbuch ist das aber ein Problem.
Weniger für das Buch als für unsere Gesellschaft. Es ist problematisch, dass der ganze Bereich so abgeschottet ist, dass man nicht offen über Problemlagen im Inneren sprechen kann. Mein Ziel war es nicht, ein Enthüllungsbuch zu schreiben – ich bin keine investigative Journalistin. Mein Ziel ist es, etwas daran zu ändern. Dass mich die Intransparenz stört, habe ich deutlich gemacht. Und das ist etwas, was Politiker ändern könnten und sollten.
Ein Kapitel Ihres Buches handelt vom Lobbyismus der Finanzindustrie. Wie haben Sie diesen als Staatsanwältin erlebt?
Zum einen kann man sich fragen, aus welchem Grund die Behörden gerade hier so schlecht aufgestellt sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Betriebsprüfer viel mehr Geld hereinholen, als ihre Gehälter den Steuerzahler kosten, und trotzdem ist ihre Zahl gesunken. Im Strafverfahren habe ich zudem ganz konkret erlebt, wie enorm groß die Gegenwehr der Finanzbranche ist.
Cum-Ex
Bei Cum-Ex-Geschäften prellten und prellen Investoren den deutschen Staat um Milliarden. Rund um den Dividendenstichtag schoben mehrere Beteiligte Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsansprüche hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier. Unter anderem die Hamburger Bank M.M.Warburg war in den Skandal verwickelt.
Wirtschaftskriminelle leisten sich immer öfter auch PR-Berater und versuchen, die öffentliche Meinung und Entscheidungen der Justiz durch Medienkampagnen zu beeinflussen. Es wird beispielsweise behauptet, die Staatsanwaltschaft sei unverhältnismäßig vorgegangen und der Täter sei Opfer einer politisch motivierten Verfolgung.
Sind Politiker diesem Druck der Finanzindustrie gewachsen?
Ich glaube, es ist für Politiker gar nicht so einfach. Nicht jeder ist Finanzmarktexperte, und in einem fachlich komplizierten Bereich ist man anfälliger für Beeinflussung oder sogar Manipulation. Die Finanzbranche arbeitet im Wesentlichen mit falschen Narrativen. Zum Beispiel wird behauptet, Cum-Ex sei nur ein überbewertetes Problem, verursacht von einer kleinen Gruppe schwarzer Schafe.
Wie jeder andere Mensch, sind auch Politiker manipulierbar.
Anne Brorhilker, Finanzwende e. V.
Außerdem seien die Gesetze unklar gewesen. Das hört sich plausibel an, wir alle finden ja Steuerrecht erst mal kompliziert. Wenn man das Milieu nicht kennt und nicht weiß, dass es eine ganze Cum-Ex-Industrie gab, verfangen solche Manipulationen. Deswegen muss man aufklären, wie es wirklich war.
Noch mal: Lassen sich Politiker manipulieren und treffen eher Entscheidungen im Sinne der Finanzindustrie als im Sinne der Bürger?
Ja, natürlich. Wie jeder andere Mensch, sind auch Politiker manipulierbar. In der Vergangenheit gab es keine laute zivilgesellschaftliche Stimme, denn Finanzwende e. V. gibt es erst seit 2018. Was es aber immer gab, war die laute Stimme der Finanzlobby. Das hätte uns daher allen passieren können: Man muss Entscheidungen in einem Bereich treffen, den man nicht gut kennt, und dann kommt eine Armada hilfsbereiter "Fachleute" auf einen zu, die einen mit falschen Erzählungen bombardieren. Inzwischen halten wir von Finanzwende e. V. zwar dagegen, aber wir sind immer noch viel kleiner als die riesige Finanzlobby, die fast 40 Millionen Euro im Jahr dafür ausgibt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie hätten sogar Verständnis für Beamte, die Lobbyistenvorschläge ins Gesetz übernehmen. Wie meinen Sie das?
Ich kann menschlich nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist, aber ich halte es natürlich nicht für richtig. Gerade weil es menschlich verständlich ist, kann das jederzeit wieder passieren. Mein Ansatz ist es, Politikern hier mehr Sensibilität nahezulegen, damit sie kritischer hinterfragen, mit welchen Hintergedanken sie etwa zu bestimmten Treffen eingeladen werden.
Was müsste die Politik also tun, um effektiv gegen Wirtschafts- und Finanzkriminalität vorzugehen?
Die Politik muss kritischer gegenüber den Narrativen der Branchenvertreter sein und darf Gemeinwohlinteressen nicht aus dem Blick verlieren. Die Behördenlandschaft muss gestärkt werden, denn sie ist zu schwach aufgestellt: personell schwach und technisch veraltet. Außerdem stehen Behörden untereinander kaum im Austausch, es gibt kein effektives Wissensmanagement.
Schon rein technisch wäre ein Austausch schwer, denn sie nutzen völlig unterschiedliche technische Systeme. Für schwerwiegende, international organisierte Fälle wie Cum-Ex oder Cum-Cum, die keine lokale Verankerung haben, könnte man zum Beispiel eine schlagkräftige Bundesstelle schaffen, statt auf das ineffektive föderalistische Gefüge zu setzen.
Es macht mir Hoffnung, dass der Finanzminister nicht blind ist, sondern Sachargumente aufnimmt.
Anne Brorhilker über Finanzminister Lars Klingbeil
Erwarten Sie, dass die aktuelle Regierung – auch durch die Beteiligung einer Partei, die für sich beansprucht, für soziale Gerechtigkeit zu stehen – diese Probleme angeht?
Ich bin erst einmal optimistisch, weil im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis zur effektiveren Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche steht. Was mich außerdem hoffen lässt: Unsere Bemühungen aus dem letzten Jahr, die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für wichtige Unterlagen rückgängig zu machen, wurden aufgegriffen. Das soll zurückgedreht werden.
Lars Klingbeil hat sich ausdrücklich auf unseren Protest bezogen. Es macht mir Hoffnung, dass der Finanzminister nicht blind ist, sondern Sachargumente aufnimmt. Die Aufklärung muss nun aber auch ernst genommen werden, denn Zeit allein bringt uns noch kein Geld zurück. Lars Klingbeil sollte daher die ihm unterstellten Bundesbetriebsprüfer einsetzen, um die Länder bei der Cum-Cum-Aufklärung zu unterstützen.
Was genau würde das bringen?
Die Bundesbetriebsprüfer könnten die Prüfungen in den an chronischem Personalmangel leidenden Ländern unterstützen und gemeinsam mit den Landesbetriebsprüfern sämtliche bisher noch nicht entdeckten Fälle von Cum-Cum-Gestaltungen und strukturierten Wertpapierleihen aufgreifen. Ziel muss es sein, drohende Verjährungen und Beweismittelverluste zu verhindern.
Dem ehemaligen Kanzler Olaf Scholz wurden Verwicklungen in den Cum-Ex-Skandal vorgeworfen. Ermöglicht seine neue Position als Hinterbänkler der Politik nun ein befreiteres Vorgehen auch gegen ihn?
Ich persönlich fokussiere mich gar nicht so auf Herrn Scholz, wie manche meinen. Ich bin zwar "Scholz-Jägerin" genannt worden, aber das war nie der Hauptschwerpunkt der Cum-Ex-Ermittlungen. Ich war nie die "Scholz-Jägerin", sondern wir sind einfach allen Hinweisen nachgegangen und haben bei den Ermittlungen keine Unterschiede gemacht.
Man darf auch nicht vergessen, dass in seiner Amtszeit als Finanzminister bei dem ihm unterstellten Bundeszentralamt einiges gegen Cum-Ex getan wurde und auch die Verjährungsfristen für Steuerhinterziehung verlängert worden sind. Das war ein wichtiger Schritt, veranlasst vor dem Hintergrund der langwierigen Ermittlungen und der konspirativen Vorgehensweise der Täter, die beispielsweise Unterlagen gezielt ins Ausland verlagert hatten.
Haben Sie mit Blick auf die Zukunft auch Hoffnung, dass die Finanzindustrie besser kontrolliert wird?
Ja, die habe ich. Die Gespräche, die ich bisher quer durch alle demokratischen Parteien geführt habe, waren sehr positiv. Ich war froh, überall auf Menschen gestoßen zu sein, die jenseits des lauten Politikbetriebs wirklich an der Sache interessiert sind. Das macht Mut für unser System.
Frau Brorhilker, danke für das Gespräch.
