Dortmund: Polizei nimmt Mann wegen Morddrohungen gegen Politiker fest

Merkel und Scholz betroffen?
Mann rief zu Mord an Politikern auf – Festnahme

Von t-online, dpa, afp
Aktualisiert am 11.11.2025 - 10:44 UhrLesedauer: 1 Min.
Als Grund für den zweiten Standort der GSG9-Spezialeinheit wird die anhaltende terroristische Bedrohung genannt.Vergrößern des Bildes
Einsatzkräfte GSG9-Spezialeinheit (Archivbild): In Dortmund wurde ein Deutschpole festgenommen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)
News folgen

Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei haben einen Mann festgenommen. Es besteht der Verdacht der Terrorismusfinanzierung.

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Deutschpolen festnehmen lassen, der im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Der Behörde zufolge soll der Beschuldigte namens Martin S. auf seiner Plattform auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen veröffentlicht und Spenden in Kryptowährungen eingefordert haben, die als "Kopfgeld" zur Tötung ausgesetzt werden sollten.

Dazu seien "von ihm selbst ausgesprochene Todesurteile" und Informationen mit "sensiblen persönlichen Daten potenzieller Opfer" eingestellt worden, erklärten die Ermittler der Bundesanwaltschaft. Die Festnahme erfolgte demzufolge am Montagabend durch Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei.

Bereits am Samstag hatte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. S. sollte noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Beschuldigte eine "Todesliste" mit mehr als 20 Namen geführt haben. Darunter seien auch zwei ehemalige Bundeskanzler: Angela Merkel und Olaf Scholz. Auf die Spur von S. seien die Ermittler wohl durch Hinweise des Bundesamts für Verfassungsschutz gekommen, berichtet das Medium weiter.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und AFP
  • Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft

