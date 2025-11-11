Ukraine: Der Feind kommt mit dem Nebel

Von t-online , dpa , afp Aktualisiert am 11.11.2025 - 10:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Einsatzkräfte GSG9-Spezialeinheit (Archivbild): In Dortmund wurde ein Deutschpole festgenommen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei haben einen Mann festgenommen. Es besteht der Verdacht der Terrorismusfinanzierung.

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Deutschpolen festnehmen lassen, der im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Der Behörde zufolge soll der Beschuldigte namens Martin S. auf seiner Plattform auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen veröffentlicht und Spenden in Kryptowährungen eingefordert haben, die als "Kopfgeld" zur Tötung ausgesetzt werden sollten.

Dazu seien "von ihm selbst ausgesprochene Todesurteile" und Informationen mit "sensiblen persönlichen Daten potenzieller Opfer" eingestellt worden, erklärten die Ermittler der Bundesanwaltschaft. Die Festnahme erfolgte demzufolge am Montagabend durch Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei.

Bereits am Samstag hatte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. S. sollte noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.