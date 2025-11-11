Kanzler wird 70 Dieses Geschenk bekommt Merz zum Geburtstag

Von t-online , job 11.11.2025 - 12:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Im Video: So sah Friedrich Merz vor 25 Jahren aus. (Quelle: reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz hat Geburtstag. Ihm scheint das nicht so wichtig zu sein. Doch seine Fraktion hat sich trotzdem ein Geschenk für ihn ausgedacht.

Der Bundeskanzler wird an diesem Dienstag 70 Jahre alt – für ihn ein "normaler Arbeitstag", wie Friedrich Merz selbst sagt. Doch ein Geschenk gibt es für ihn natürlich trotzdem. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, verriet am Vormittag im Gespräch mit Journalisten auch schon mal, was es sein wird.

"Wir haben uns ein schönes Geschenk überlegt", sagte Bilger. "Und zwar wird der Bundeskanzler eine Original-Deutschlandfahne vom Reichstag bekommen, die wir als Fraktion erworben haben mit Genehmigung der Präsidentin."

Praktischerweise ist das Parteifreundin Julia Klöckner. Dafür müsse man dann eine neue kaufen, das sei alles geregelt, versicherte Bilger. Am Ende fehle also keine auf dem Reichstag.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Vor der Feier steht für Merz ab 15 Uhr die Fraktionssitzung der CDU/CSU im Bundestag an, wie an einem "normalen Arbeitstag" üblich. Von dort geht es gegen 17 Uhr ein Stockwerk tiefer auf die Präsidialebene des Reichstagsgebäudes. Im Protokollsaal veranstaltet die Fraktion dort einen Empfang mit rund 300 Gästen für Merz.

Mit dabei sind Familienmitglieder, die Bundestagsabgeordneten und die Unions-Ministerpräsidenten. Auch die Fraktionschefs von SPD und Grünen sollen dabei sein, ebenso wie Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD. Er dürfte auch ein paar Worte sagen.

Sonderlich ausschweifend und lang soll die Feier aber nicht werden. Dafür ist die Lage des Landes und der Regierung wohl auch zu ernst. Nach etwa zwei Stunden dürfte Schluss sein. Danach will Merz noch etwas im Familienkreis feiern.

Sonderlich viel macht sich der Bundeskanzler offenbar ohnehin nicht aus seinem Geburtstag. Merz sagt: "Ein großer Vorteil des Alters ist es, dass man gelassener wird und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen lernt."