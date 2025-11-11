t-online - Nachrichten für Deutschland
Friedrich Merz hat Geburtstag: Dieses Geschenk bekommt der Kanzler

Kanzler wird 70
Dieses Geschenk bekommt Merz zum Geburtstag

Von t-online, job
11.11.2025 - 12:04 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: So sah Friedrich Merz vor 25 Jahren aus. (Quelle: reuters)
Friedrich Merz hat Geburtstag. Ihm scheint das nicht so wichtig zu sein. Doch seine Fraktion hat sich trotzdem ein Geschenk für ihn ausgedacht.

Der Bundeskanzler wird an diesem Dienstag 70 Jahre alt – für ihn ein "normaler Arbeitstag", wie Friedrich Merz selbst sagt. Doch ein Geschenk gibt es für ihn natürlich trotzdem. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, verriet am Vormittag im Gespräch mit Journalisten auch schon mal, was es sein wird.

"Wir haben uns ein schönes Geschenk überlegt", sagte Bilger. "Und zwar wird der Bundeskanzler eine Original-Deutschlandfahne vom Reichstag bekommen, die wir als Fraktion erworben haben mit Genehmigung der Präsidentin."

imago images 0838136534Vergrößern des Bildes
Fahnen auf dem Reichstag: Eine Deutschlandfahne vom Sitz des Bundestages erhält Friedrich Merz als Geschenk. (Quelle: Thomas Koehler/imago-images-bilder)

Praktischerweise ist das Parteifreundin Julia Klöckner. Dafür müsse man dann eine neue kaufen, das sei alles geregelt, versicherte Bilger. Am Ende fehle also keine auf dem Reichstag.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Vor der Feier steht für Merz ab 15 Uhr die Fraktionssitzung der CDU/CSU im Bundestag an, wie an einem "normalen Arbeitstag" üblich. Von dort geht es gegen 17 Uhr ein Stockwerk tiefer auf die Präsidialebene des Reichstagsgebäudes. Im Protokollsaal veranstaltet die Fraktion dort einen Empfang mit rund 300 Gästen für Merz.

Mit dabei sind Familienmitglieder, die Bundestagsabgeordneten und die Unions-Ministerpräsidenten. Auch die Fraktionschefs von SPD und Grünen sollen dabei sein, ebenso wie Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD. Er dürfte auch ein paar Worte sagen.

Sonderlich ausschweifend und lang soll die Feier aber nicht werden. Dafür ist die Lage des Landes und der Regierung wohl auch zu ernst. Nach etwa zwei Stunden dürfte Schluss sein. Danach will Merz noch etwas im Familienkreis feiern.

Sonderlich viel macht sich der Bundeskanzler offenbar ohnehin nicht aus seinem Geburtstag. Merz sagt: "Ein großer Vorteil des Alters ist es, dass man gelassener wird und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen lernt."

Merz ist der erste Bundeskanzler über 70 seit Konrad Adenauer. Der wurde erst mit 73 Regierungschef und blieb es dann bis 87. Im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ist Merz der Älteste. Es gibt aber auch einige mächtige Staatschefs, die älter sind als er: Chinas Präsident Xi Jinping ist 72, Russlands Staatschef Wladimir Putin 73 und US-Präsident Donald Trump ist sogar schon 79.

Verwendete Quellen
  • Pressebegegnung mit Steffen Bilger (CDU) am 11. November 2025
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Neueste Artikel
Meinung|Sahra Wagenknecht zieht sich zurück
Das war's, oder?
  • Carsten Janz
Ein Kommentar von Carsten Janz

