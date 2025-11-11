"Praktisch kein Alkohol mehr" So veränderte Merz seinen Lebensstil

Von t-online , dpa 11.11.2025 - 14:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Friedrich Merz (r.) mit Markus Söder (Archivbild): Beide trinken nach eigenen Angaben nur alkoholfrei. (Quelle: IMAGO/Noah Wedel/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kanzler trinkt nach eigener Aussage fast keinen Alkohol mehr. Auch sonst hat er klare Vorstellungen von seinem Alltag.

Friedrich Merz hat nach seinem Amtsantritt als Bundeskanzler im Mai 2025 seinen Lebensstil deutlich verändert. Laut einem Bericht der dpa hat der CDU-Politiker inzwischen seinen Alkoholkonsum reduziert und gestaltet seinen Alltag streng diszipliniert.

Zuvor war Merz bei offiziellen Anlässen gelegentlich mit Bier oder Wein aufgetreten. "Ich trinke praktisch keinen Alkohol mehr", erklärte er nun.

Der Regierungsalltag fordert Merz nach eigenen Angaben nahezu rund um die Uhr. Er habe erklärt: "Das Amt begleitet mich 16 Stunden am Tag. Es gibt daneben kaum noch etwas anderes." Er selbst bezeichnete sich als "ein Stück Inventar der Bundesrepublik Deutschland".

Als Teil seiner persönlichen Anti-Stress-Strategie setzt Merz auf Routinen, die ihm Stabilität geben sollen. Er versuche, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, und achte darauf, regelmäßig Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Am Wochenende wolle er möglichst Zeit mit seiner Ehefrau Charlotte verbringen und strebe an, wenigstens einen Tag in der Woche zu Hause zu sein. Dort ist seine Frau als Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg tätig.