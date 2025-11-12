Wahl zum Geheimdienst-Ausschuss Brosius-Gersdorf: "Das ist bedenklich"

Von Julia Naue 12.11.2025 - 12:36 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf (Archivbild). (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Eine Blockade der Union hat verhindert, dass eine Abgeordnete der Linken in den wichtigen Geheimdienst-Ausschuss gewählt wird. Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hält das für problematisch.

Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf kritisiert die Nichtwahl der Linken-Abgeordneten Clara Bünger in den Geheimdienst-Ausschuss des Bundestags. Dass Bünger nicht gewählt worden sei, "ist meines Erachtens verfassungsrechtlich bedenklich", so Brosius-Gersdorf zu t-online. "Grundsätzlich muss jeder Ausschuss, soweit er Aufgaben des Plenums übernimmt oder dessen Entscheidungen vorbereitet, ein verkleinertes Abbild des Plenums sein und in seiner Zusammensetzung dessen Zusammensetzung widerspiegeln", argumentiert die Jura-Professorin.

Brosius-Gersdorf war im Sommer von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominiert worden. Ihre Wahl scheiterte nach einer gezielten Kampagne gegen sie. Der Streit um den Richterposten beherrschte wochenlang die Schlagzeilen und wurde zur Zerreißprobe für die schwarz-rote Koalition. Brosius-Gersdorf ist nun weiter als Professorin für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Verfassungs- und Sozialrecht an der Universität Potsdam tätig.

Ausschuss tagt unter strenger Geheimhaltung

Die Linke hatte es vergangene Woche auch im zweiten Anlauf nicht geschafft, einen Sitz im Geheimdienst-Ausschuss des Bundestags zu erhalten. Die Abgeordnete Bünger erreichte bei einer Abstimmung im Plenum nicht die nötige Mehrheit von 316 Stimmen, um in das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) gewählt zu werden. Die geheime Wahl ist mutmaßlich an fehlenden Stimmen der Union gescheitert. Im Juni war bereits die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek als Kandidatin durchgefallen.

Das PKGr hat neun Mitglieder, die beiden Sitze der AfD und jener der Linkspartei sind derzeit nicht besetzt. Nur ein Vertreter der Opposition sitzt neben den drei Unions-Abgeordneten und zwei SPD-Vertretern im Gremium. Es ist der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Die Mitglieder werden von ihren Fraktionen nominiert, müssen aber auch im Bundestag gewählt werden. Die AfD hat zwei Kandidaten nominiert, sie scheiterten bei einer Abstimmung im Sommer.

Das PKGr überwacht die Geheimdienste, bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt deshalb unter strenger Geheimhaltung in einem abhörsicheren Raum. Der Auslandsnachrichtendienst BND, der Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst berichten mindestens einmal pro Monat und in aktuellen Lagen auch kurzfristig über ihre Arbeit. Dabei geht es unter anderem um terroristische Bedrohungen, die Verfestigung verfassungsfeindlicher Netzwerke sowie um Spionagefälle.

"Brandmauer ist kein Grund, die Kandidatin nicht zu wählen"