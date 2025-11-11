Klubboss: "Eigentlich war ich schon tot"

Neuer Job für Grünenpolitikerin Anne Spiegel gelingt Comeback

Von dpa 11.11.2025 - 18:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die frühere Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) nach ihrer Wahl zur Sozialdezernentin in der Region Hannover: Für den neuen Job will sie nach Niedersachsen ziehen. (Quelle: Shireen Broszies)

Schwer angeschlagen verabschiedete sich Anne Spiegel 2022 aus der Bundespolitik. Nun gelingt der Grünenpolitikerin der Neustart in der Lokalpolitik.

Die wegen ihrer Rolle bei der Flutkatastrophe im Ahrtal umstrittene frühere Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) ist zur neuen Sozialdezernentin der Region Hannover gewählt worden.

Spiegel holte in der Regionsversammlung Hannover mit 49 von 77 abgegebenen Stimmen die nötige Mehrheit. 23 Abgeordnete stimmten gegen die Politikerin, fünf enthielten sich. Spiegel kündigte an, für ihr neues Amt in die Region Hannover zu ziehen. Die Amtszeit beträgt acht Jahre.

Spiegel feiert damit ein politisches Comeback. Die 44-Jährige steht seit ihrer Rolle bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 in der Kritik, als sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war. In diesem Zusammenhang war sie im April 2022 nach nur vier Monaten als Bundesfamilienministerin zurückgetreten.

Spiegel war zehn Tage nach der Flutkatastrophe zu einem Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen ‒ worüber sie letztlich stolperte. Damals wurde ihr unter anderem vorgeworfen, trotz der schweren Lage in ihrem Bundesland nicht vor Ort gewesen zu sein. Später bezeichnete sie ihr Verhalten als Fehler und räumte persönliche Überlastung ein.