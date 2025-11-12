Neue Studie Trotz sinkender Asylzahlen: Hier sind die Kommunen weiter in Not
Mit der sinkenden Zahl der Asylanträge nimmt auch die Belastung der Kommunen ab. Doch in manchen Bereichen befinden sich Gemeinden und Städte weiter am Limit.
Jahrelang klagten Kommunen über die hohe Belastung durch die ankommenden Asylbewerber. Seit dem Beginn der Flüchtlingswelle 2015 waren die Herausforderungen für Städte und Gemeinden groß. Fast nirgendwo war man auf die Aufnahme einer solch großen Menge an Menschen vorbereitet. Bei der Suche nach Wohnraum oder Kitaplätzen und der bürokratischen Begleitung stießen die Kommunen an ihre Grenzen.
Seitdem sind zehn Jahre vergangen, die Zahl der Asylanträge geht seit mehr als zwei Jahren kontinuierlich zurück. Davon müssten eigentlich auch die Kommunen profitieren, schließlich nimmt der Druck ab.
- Ursachen liegen nicht in Deutschland: Die wahren Gründe für den Rückgang der Asylanträge
- Minderjährige Asylsuchende: "Sie behandeln uns wie Tiere"
Eine Befragung der Universität Hildesheim und des Mediendienstes Integration von 894 Kommunen in ganz Deutschland hat nun herausgefunden, dass es Landkreisen, Städten und Gemeinden tatsächlich besser geht. Der Notfallmodus scheint vielerorts überwunden. Doch bei einzelnen Aspekten gibt es weiterhin große Probleme. Und auf eine neuerliche Krise ist man kaum vorbereitet.
Lage für die Kommunen hat sich verbessert
Aktuell befindet sich noch rund jede zehnte Kommune bei der Unterbringung Geflüchteter "im Notfallmodus". Entwarnung gibt es allerdings dennoch nicht. Die meisten Kommunen – rund 72 Prozent – bezeichneten die Lage vor Ort zwar als machbar, aber weiterhin als "herausfordernd". Knapp 17 Prozent kommen nach eigenen Angaben "ohne größere Schwierigkeiten" zurecht.
Der Trend ist positiv. "Die aktuelle Situation verschafft den Kommunen eine Atempause. Sie haben seit 2015 unter Volllast gearbeitet", erklärt Klaus Ritgen, Referent des Deutschen Landkreistages.
Für knapp die Hälfte der Kommunen hat sich die Lage bei der Unterbringung im Vergleich zum vergangenen Jahr dabei verbessert, für weitere knapp 40 Prozent hat sich nichts verändert. Immerhin zwölf Prozent geben allerdings an, dass die Situation sich verschlimmert habe.
Doch dafür liefert die Studie eine Erklärung. Die meisten betroffenen Kommunen stammen aus Bundesländern mit einem sogenannten mehrstufigen System. Dort sind zunächst die Landkreise für die Unterbringung zuständig, erst nach der Anerkennung oder nach bestimmten Fristen geht die Verantwortung auf die Städte und Gemeinden über. Hohe Ankunftszahlen wie 2022 und 2023 belasten die Kommunen also zeitversetzt.
Unterkünfte in Turnhallen noch "Einzelfälle"
Aktuell flüchten zwar vermehrt junge Männer aus der Ukraine, allerdings belasten diese die Kommunen deutlich weniger. Schließlich kommen sie vorwiegend bei ihren bereits zuvor geflüchteten Verwandten unter, so Ritgen. Neue Unterkünfte werden kaum benötigt.
Studienautor Boris Kühn von der Universität Hildesheim erklärt die leichte Entspannung einerseits mit den sinkenden Asylzahlen. Andererseits seien auch Erstattungen des Bundes mittlerweile einheitlicher geregelt. Gemeinsam mit seinem Co-Autor Julian Schlicht vom Integrationsmanagement im Landkreis Tübingen hat er aber einen Unterschied zwischen den Regionen festgestellt: So wird die Lage der eigenen Kommune im Osten Deutschlands durchschnittlich besser beurteilt.
Zudem zeigt sich, dass ein Großteil der Geflüchteten aktuell in Wohnungen untergebracht wird, die entweder von privaten Eigentümern angemietet sind oder der Kommune gehören. Notunterkünfte in Turnhallen, wie sie am Anfang der Geflüchtetenkrise stark im Bild der Öffentlichkeit standen, gibt es nur noch in 2,7 Prozent der Gemeinden. Es handelt sich laut Kühn noch um "Einzelfälle".
Wohnungen für Geflüchtete perspektivisch kaum vorhanden
Die großen Herausforderungen bei der Unterbringung scheinen also überwunden. Doch was wäre, wenn eine neuerliche Welle auf Deutschland zukäme? Hier scheinen viele Kommunen nicht vorbereitet. Weniger als 40 Prozent hätten in dem Fall Kapazitäten in bestehenden Gebäuden, nur in rund 20 Prozent der befragten Kommunen gibt es Notfallpläne für die kurzfristige Unterbringung und Versorgung. Andere Optionen sind noch weniger vorhanden.
Das große Problem dabei: Es ist für die Kommunen nur schwer möglich, leeren Wohnraum für mögliche Neuankünfte bereitzuhalten. Denn dieser wird von Bund- und Länderseite nicht finanziert. Darüber hinaus sei ein gewollter Leerstand schwer zu rechtfertigen, warnt Landkreisvertreter Ritgen. "Wir haben auf der anderen Seite Familien, die händeringend nach Wohnraum suchen. Wie will man das zusammenbringen?" Notunterkünfte seien in dem Fall die einzig plausible Lösung.
Der mangelnde Wohnraum erweist sich dabei als grundsätzliches Problem für die Unterbringung von Geflüchteten. So sind Kommunen auch darauf angewiesen, eigene Wohnungen zu vermieten, auch um Einnahmen zu generieren. Bestehende Mietverhältnisse können aber nicht aufgelöst werden, wenn es plötzlich Bedarf für Geflüchtetenunterkünfte gibt.
Ausländerbehörde als größtes Problem
Das größte anhaltende Problem beim Management der Geflüchteten besteht laut der Studie aber in den Ausländerbehörden. Hier sind noch 44,5 Prozent der Kommunen im "Notfallmodus", in Großstädten liegt die Zahl sogar bei mehr als 60 Prozent.
Studienautor Kühn erklärt: "Durch ständig neue Gesetze und Regeln gibt es einen Aufwuchs an Komplexität, allerdings keinen Aufwuchs bei der Personalstärke." Er kritisiert, dass oftmals schnell neue Gesetze verabschiedet werden, ohne zuvor die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis zu prüfen. So seien manche Regeln schnell wieder überholt und das überlastete Amt verliere den Überblick.
Finn-Christopher Brüning, Referatsleiter für Ausländerrecht beim Städte- und Gemeindebund, betont zudem die schwierigen Bedingungen in der Behörde: "Es gibt eine hohe psychische Belastung." Dafür sei nicht jeder geeignet. "Man arbeitet nicht nur stumpf seine Unterlagen ab, sondern muss auch mal einer Familie erklären, dass sie keine Bleibeperspektive hat." Daher gebe es attraktivere Verwaltungsbereiche. Das sieht Landkreisvertreter Ritgen ähnlich. Der Arbeitsmarkt sei leer gefegt, man finde kaum qualifiziertes Personal.
So ist zwar die Unterbringungssituation zumindest vorübergehend unter Kontrolle, insbesondere die fortlaufende Integration belastet die Behörden aber weiterhin. So gibt auch mehr als ein Viertel der Kommunen an, bei der Arbeitsmarktintegration, den Schulen und den Beratungsangeboten weiterhin überlastet zu sein.
- Pressegespräch des Mediendienstes Integration
- mediendienst-integration.de: "Nicht mehr am Limit"