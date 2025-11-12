Neue Studie Trotz sinkender Asylzahlen: Hier sind die Kommunen weiter in Not

Von Julian Alexander Fischer 12.11.2025 - 16:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Geflüchtete mit Kinderwagen in einer Notunterkunft: Die Unterbringung ist etwas einfacher geworden. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

Mit der sinkenden Zahl der Asylanträge nimmt auch die Belastung der Kommunen ab. Doch in manchen Bereichen befinden sich Gemeinden und Städte weiter am Limit.

Jahrelang klagten Kommunen über die hohe Belastung durch die ankommenden Asylbewerber. Seit dem Beginn der Flüchtlingswelle 2015 waren die Herausforderungen für Städte und Gemeinden groß. Fast nirgendwo war man auf die Aufnahme einer solch großen Menge an Menschen vorbereitet. Bei der Suche nach Wohnraum oder Kitaplätzen und der bürokratischen Begleitung stießen die Kommunen an ihre Grenzen.

Seitdem sind zehn Jahre vergangen, die Zahl der Asylanträge geht seit mehr als zwei Jahren kontinuierlich zurück. Davon müssten eigentlich auch die Kommunen profitieren, schließlich nimmt der Druck ab.

Eine Befragung der Universität Hildesheim und des Mediendienstes Integration von 894 Kommunen in ganz Deutschland hat nun herausgefunden, dass es Landkreisen, Städten und Gemeinden tatsächlich besser geht. Der Notfallmodus scheint vielerorts überwunden. Doch bei einzelnen Aspekten gibt es weiterhin große Probleme. Und auf eine neuerliche Krise ist man kaum vorbereitet.

Lage für die Kommunen hat sich verbessert

Aktuell befindet sich noch rund jede zehnte Kommune bei der Unterbringung Geflüchteter "im Notfallmodus". Entwarnung gibt es allerdings dennoch nicht. Die meisten Kommunen – rund 72 Prozent – bezeichneten die Lage vor Ort zwar als machbar, aber weiterhin als "herausfordernd". Knapp 17 Prozent kommen nach eigenen Angaben "ohne größere Schwierigkeiten" zurecht.

Der Trend ist positiv. "Die aktuelle Situation verschafft den Kommunen eine Atempause. Sie haben seit 2015 unter Volllast gearbeitet", erklärt Klaus Ritgen, Referent des Deutschen Landkreistages.

Für knapp die Hälfte der Kommunen hat sich die Lage bei der Unterbringung im Vergleich zum vergangenen Jahr dabei verbessert, für weitere knapp 40 Prozent hat sich nichts verändert. Immerhin zwölf Prozent geben allerdings an, dass die Situation sich verschlimmert habe.

Doch dafür liefert die Studie eine Erklärung. Die meisten betroffenen Kommunen stammen aus Bundesländern mit einem sogenannten mehrstufigen System. Dort sind zunächst die Landkreise für die Unterbringung zuständig, erst nach der Anerkennung oder nach bestimmten Fristen geht die Verantwortung auf die Städte und Gemeinden über. Hohe Ankunftszahlen wie 2022 und 2023 belasten die Kommunen also zeitversetzt.

Unterkünfte in Turnhallen noch "Einzelfälle"

Aktuell flüchten zwar vermehrt junge Männer aus der Ukraine, allerdings belasten diese die Kommunen deutlich weniger. Schließlich kommen sie vorwiegend bei ihren bereits zuvor geflüchteten Verwandten unter, so Ritgen. Neue Unterkünfte werden kaum benötigt.